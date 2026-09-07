El tiempo dará un giro importante en el sur de California durante los próximos días. Después de las lluvias que dejaron humedad y algunos reportes de inundaciones por la influencia del huracán Marie, la región se prepara para una etapa de calor intenso que podría llevar los termómetros hasta los tres dígitos en determinadas zonas.

El aumento de las temperaturas comenzará este lunes, feriado por el Día del Trabajo en Estados Unidos (Labor Day). En buena parte de las áreas del interior del condado de Los Ángeles, las máximas estarán entre los 80 y 90 grados Fahrenheit, pero el panorama será mucho más caluroso a partir del martes.

El calor alcanzará su punto máximo a mitad de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) anticipa que el periodo más intenso llegará entre el martes y el jueves.

“Para el martes, se espera que muchas zonas presenten un riesgo de calor de moderado a alto para las costas y los valles costeros, en particular la cuenca de Los Ángeles”, informó el organismo.

Las temperaturas aumentarán desde este lunes y alcanzarían su punto máximo entre martes y jueves. (Foto referencial: Magnific)

El miércoles podría convertirse en el día más caluroso de esta semana. “Se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo el miércoles, con un riesgo de calor alto generalizado y máximas, en gran parte, de 90 a 105 grados”, señaló el NWS.

El calor tampoco desaparecerá durante las noches. Las temperaturas mínimas permanecerán alrededor de los 70 grados y podrían acercarse a los 80 durante la noche del martes y la madrugada del miércoles, por lo que el descenso térmico será limitado.

Las playas todavía representan un riesgo

Aunque Marie permaneció alejada de la costa, su presencia contribuyó a transportar abundante humedad hacia el sur de California. Las lluvias del domingo provocaron acumulaciones de agua en lugares como los estacionamientos de Seal Beach y Zuma Beach, además de reportes de agua ingresando a calles y viviendas en Long Beach.

La situación en el litoral seguirá requiriendo precaución. Las autoridades ya habían recomendado que las personas con poca experiencia en el mar evitaran ingresar al agua debido a las fuertes corrientes de resaca.

Además, una advertencia por oleaje elevado y otra relacionada con inundaciones costeras permanecerán activas hasta las 11 p. m. del martes en sectores de las costas de los condados de Los Ángeles y Orange.

Algunas zonas podrían llegar a los 105 grados, mientras las noches seguirán siendo especialmente cálidas. (Foto de Frederic J. BROWN / AFP) / FREDERIC J. BROWN

Oleaje de hasta 10 pies y advertencia sobre el agua

El pronóstico contempla olas rompientes de entre 6 y 10 pies en las playas orientadas hacia el sur y suroeste. En las costas orientadas hacia el oeste, las olas podrían alcanzar entre 4 y 7 pies, acompañadas de corrientes de resaca y corrientes paralelas a la costa que pueden resultar peligrosas.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles también emitió un aviso relacionado con la calidad del agua del océano.

La recomendación es evitar el contacto con el agua durante al menos 72 horas después de las lluvias, debido al posible incremento de contaminantes arrastrados hacia el mar.

En la costa continúan los riesgos por oleaje elevado, corrientes de resaca e inundaciones. (Foto referencial: Pixabay)

La situación será especialmente importante durante el feriado, cuando se espera una mayor presencia de personas en las playas.

“Con grandes multitudes previstas en las playas por el feriado del Día del Trabajo, el objetivo de estos comunicados es alertar al público para que extremen las precauciones dentro y cerca del océano”, señaló el Servicio Meteorológico Nacional.

Marie continuará desplazándose hacia el noroeste durante los próximos días y se mantendrá mar adentro frente a California; sin embargo, las autoridades mantienen la vigilancia debido a la combinación de oleaje, mareas altas e inundaciones costeras, mientras el interior de la región se prepara para varios días de calor intenso.