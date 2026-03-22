Esta semana, el clima en el noreste de Estados Unidos estará marcado por la transición entre la primavera y los últimos días del invierno. Mientras el corredor de la Interestatal 95 experimenta un ascenso en las temperaturas, el frío se mantiene al acecho para retomar el control en los próximos días. Para este cierre de fin de semana, se espera que el termómetro alcance valores primaverales en las principales ciudades de la costa este. La ciudad de Nueva York podría registrar hoy máximas de 18 °C, mientras que en Washington D.C. el ambiente será casi veraniego con temperaturas cercanas a los 27 °C.

Sin embargo, la estabilidad será breve. Durante la tarde y noche del domingo, se prevé la formación de tormentas severas en el valle de Ohio que se desplazarán hacia la costa.

Regiones de Indiana y Ohio central permanecen bajo riesgo moderado de ráfagas de viento intensas y la posibilidad de tornados. Se anticipa que las lluvias alcancen el corredor de la I-95 durante las últimas horas de hoy y se extiendan hasta la jornada del lunes.

Estos días, se esperan tormentas severas que avanzarán desde el valle de Ohio hacia la costa este, con riesgo de vientos intensos y posibles tornados. (Foto: Leonardo Munoz / AFP) / LEONARDO MUNOZ

En contraste con el alivio térmico de la costa, el aire invernal persiste en los Grandes Lagos, el interior del noreste y Nueva Inglaterra. El paso de un sistema tipo “clipper” dejará acumulaciones de entre 5 y 10 centímetros de nieve en estas zonas antes de que termine el día.

De cara al inicio de la semana, el panorama se complicará en el norte:

Lunes: Las temperaturas volverán a desplomarse. En Nueva York, por ejemplo, el termómetro apenas alcanzaría los 7 °C.

Riesgo de hielo: El Centro de Pronóstico de FOX advierte que el aire frío en la parte norte del sistema podría generar nevadas generalizadas e incluso la formación de hielo en el interior de Nueva Inglaterra y el norte del estado de Nueva York.

A inicios de semana, el termómetro caerá con fuerza y podría acercarse nuevamente a los 0 °C debido a cambios en el vórtice polar. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Los modelos meteorológicos indican una división en el vórtice polar provocará un descenso térmico mucho más agresivo hacia finales de la próxima semana.

Se espera que los valores vuelvan a situarse cerca de los 30 °F (0 °C) en gran parte de la región, confirmando que, aunque la primavera astronómica ya comenzó, el invierno aún no se retira del todo.

Pronóstico del tiempo en Nueva York para esta semana: del clima templado al desplome térmico

El clima en Nueva York iniciará la semana con un marcado contraste. Si bien el domingo empezó con una máxima de 18 °C, el alivio térmico durará poco. AccuWeather indica que, a partir del lunes, se sentirá un cambio importante con un descenso de temperaturas que llevará el termómetro a una máxima de apenas 9 °C y mínima cercana a 0 °C.

Aunque podría registrarse algún chubasco por la mañana, el día mejorará con sol parcial, pero con sensación térmica más fría debido al viento.

Entre el martes y el jueves, el clima se estabilizará ligeramente. El martes será mayormente soleado, mientras que el miércoles predominarán las nubes. Para el jueves, se espera un ambiente más agradable con temperaturas que volverán a subir hasta los 16 °C y presencia de sol entre nubes.

Hacia el final de la semana, el frío volverá a intensificarse. El viernes y sábado se prevén jornadas más frescas, con viento y temperaturas que descenderán nuevamente, especialmente en las mañanas.

El domingo cerrará con cielo mayormente nublado y condiciones frescas, confirmando una semana de clima variable en la ciudad.

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