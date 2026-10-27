La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) presentó una demanda contra Dollar General por presuntas prácticas engañosas en sus precios. Según la denuncia, la cadena cobraba en las cajas registradoras cantidades superiores a las que aparecían en los estantes o en sus anuncios, una situación que habría perjudicado a consumidores en distintas partes del país.

La acción legal fue presentada ante un tribunal federal del Distrito Medio de Tennessee y cuenta con la participación de 20 estados, entre ellos California, Florida, Illinois y Nueva Jersey. La FTC sostiene que Dollar General, que opera unas 21.000 tiendas en todo el país, no corrigió adecuadamente el problema pese a que, según la demanda, la empresa tenía amplio conocimiento de las diferencias de precios.

Christopher Mufarrige, director de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC, criticó las prácticas denunciadas.

“Dollar General ha traicionado la confianza de millones de consumidores estadounidenses y ha causado un perjuicio económico significativo a comunidades y consumidores que ya tienen dificultades para hacer rendir sus salarios”, afirmó.

La demanda señala problemas de personal en las tiendas

Según NBC4, uno de los puntos centrales de la denuncia es la falta de empleados para mantener actualizados los precios y garantizar que coincidan con los registrados en las cajas. Aunque Dollar General tiene políticas para corregir estas diferencias, la FTC afirma que la escasez de personal dificulta su aplicación. La agencia también cita comunicaciones internas que, según sostiene, muestran que los directivos conocían el problema.

Como ejemplo, la demanda menciona un artículo periodístico que fue enviado al director ejecutivo y a otros responsables de la compañía. En él, una exempleada que había sido subgerente en una tienda de Illinois afirmó que con frecuencia trabajaba sola durante gran parte de sus turnos: “Tienes suerte si logras trabajar entre dos y cuatro horas de un turno de ocho a 13 horas con otra persona”.

Dollar General rechazó las acusaciones y aseguró que trabaja para mejorar la precisión de sus precios. (Foto: AFP)

Clientes habrían pagado más de lo anunciado

La FTC incluyó en su demanda de 95 páginas decenas de casos en los que, según la agencia, empleados se negaron a corregir cobros superiores al precio anunciado.

Uno de los ejemplos corresponde a un consumidor de Texas que reclamó porque le cobraron más de lo indicado en la publicidad. Según la denuncia, el trabajador le respondió: “¡¡¡¡Tengo que cobrarte de más o me meteré en problemas!!!!”.

Otro caso citado ocurrió en Florida en noviembre de 2025. Una persona afirmó que pagó US$2,50 por un champú para bebés de Johnson & Johnson, aunque la etiqueta del estante marcaba US$2. Según la demanda, cuando el cliente reclamó, el empleado le ofreció pagar el precio más alto o renunciar a la compra.

¿Qué respondió Dollar General?

Dollar General, cuya sede está en Goodlettsville, Tennessee, rechazó las acusaciones en un comunicado publicado en su sitio web. La empresa sostuvo que la demanda presenta una imagen equivocada de sus prioridades: “La demanda sugiere que hemos abandonado nuestra misión y desatendido deliberadamente las necesidades de asequibilidad de nuestros clientes. Nada podría estar más lejos de la verdad”.

La compañía también afirmó que busca alcanzar una precisión del 100% entre los precios de los estantes y los de las cajas registradoras.

“Al igual que otros minoristas y a pesar de nuestras políticas y procedimientos, ocasionalmente pueden producirse discrepancias de precios. Cuando eso sucede, se instruye a nuestros equipos de las tiendas, se les da autoridad y se espera que resuelvan la situación a favor del cliente”, señaló. También indicó que ha mejorado sus procesos para garantizar la exactitud de los precios y que mantiene su compromiso con la mejora continua.

Los estados que participan en la demanda son Alabama, Arizona, Arkansas, California, Connecticut, Florida, Illinois, Iowa, Kansas, Luisiana, Michigan, Misisipi, Nebraska, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Utah y Wisconsin.

Por ahora, las acusaciones forman parte de un proceso judicial y no equivalen por sí mismas a una determinación definitiva de responsabilidad.