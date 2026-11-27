WASHINGTON.- Los demócratas que esperan frenar los aranceles del presidente Donald Trump cuando retomen el control del Congreso podrían encontrar aliados en un lugar improbable: entre sus colegas republicanos.

Tras las devastadoras derrotas electorales centradas en el aumento de los costos, muchos republicanos manifestaron que están abiertos a reconsiderar algunos de los gravámenes que se han convertido en un pilar central de la agenda comercial global de Trump. El miércoles, el gobierno propuso nuevos aranceles dirigidos a China, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán y otros nueve grandes socios comerciales.

El hecho de que los republicanos realmente se desmarquen de Trump en materia de aranceles podría indicar si las derrotas electorales y la condición de gobernante saliente del mandatario sacuden lo que ha sido una lealtad casi incondicional hacia él.

En entrevistas con más de media docena de republicanos del Congreso efectuadas desde las elecciones, la mayoría afirmó que estaba dispuesta a revisar los aranceles, al menos caso por caso. Expresaron su deseo de contar con previsibilidad y señalaron que el Congreso podría recuperar su autoridad constitucional sobre los aranceles. Sin embargo, se mostraron reacios a recortar de forma amplia las facultades arancelarias del propio presidente y reconocieron que Trump podría vetar cualquier legislación de derogación.

Pero para los demócratas, ansiosos por anotarse algunas victorias bipartidistas tempranas, la mera disposición de los republicanos a reexaminar algunos aranceles podría abrir una oportunidad.

“Sin duda corresponde replantearlo”, afirmó el senador republicano por Indiana Todd Young. “Seré una voz bipartidista para garantizar que tengamos los enfoques arancelarios más favorables para los consumidores, y creo que habrá mucha receptividad dentro del gobierno hacia mi enfoque”.

El representante republicano por Mississippi, Michael Guest, comentó que “puede haber algunas áreas en las que estaría de acuerdo con los demócratas”.

“Personalmente, me opondría a una restricción general a la capacidad del presidente de imponer aranceles”, indicó. “Pero estaría dispuesto a analizarlo caso por caso en función de lo que los demócratas puedan presentar”.

Trump ha convertido a los aranceles en un tema definitorio

Trump ha hecho de los aranceles un rasgo definitorio de su segundo mandato, llamándose a sí mismo “Señor Arancel” mientras imponía amplios gravámenes a las importaciones de aliados y adversarios por igual. Insiste en que los aranceles reactivarán la fabricación estadounidense y fortalecerán la economía del país, aunque hay pocas pruebas de que hayan logrado esos objetivos. Los aranceles a menudo incrementan los costos para los consumidores en forma de impuesto.

Su agresivo enfoque marca un giro pronunciado respecto de la ortodoxia del libre comercio que los republicanos abrazaron durante mucho tiempo antes de que Trump moviera al partido en una dirección más proteccionista.

Si demócratas y republicanos se unieran en este tema, los aranceles a Canadá podrían surgir como una prueba temprana. Esfuerzos anteriores de derogación obtuvieron el apoyo de un puñado de republicanos.

Los demócratas, incluido el próximo presidente del Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden, de Oregon, ya han identificado los aranceles a Canadá como uno de sus objetivos principales. Y después de que los gravámenes provocaran represalias de Canadá, lo cual se sumó a los desafíos electorales del Partido Republicano este año, podría haber un incentivo para que más republicanos se sumen al esfuerzo.

El senador republicano por Luisiana, John Kennedy, quien buscará la reelección en 2028 y no fue uno de los republicanos que respaldaron la legislación para derogar los aranceles a Canadá, dijo que distinguía los aranceles canadienses de los gravámenes a otros países como China, que él apoya.

“Los aranceles con respecto a Canadá no tienen sentido para mí”, expresó.

Young, que también respalda algunos aranceles a China y también enfrenta la reelección en 2028, publicó varias entradas en redes sociales en los días posteriores a las elecciones diciendo que los votantes estaban “centrados, con toda razón, en el costo de vida”. Señaló que uno de los motivos de los altos costos era una estructura arancelaria “excesivamente amplia y, como resultado, afecta negativamente a demasiadas plantas de fábricas estadounidenses, granjas, pequeñas empresas y presupuestos familiares”.

En la entrevista, sostuvo que los aranceles deberían ser “predecibles” y estar enfocados en objetivos como “repatriar bienes estratégicos o ejercer presión sobre socios comerciales para que liberalicen sus propios mercados”.

Al consultársele sobre los gravámenes a Canadá, dijo que estaba abierto a distintos enfoques. Pero añadió que prefería que el gobierno consultara con el Congreso como parte de las negociaciones para renovar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el pacto comercial regional conocido como T-MEC.

“El proceso del T-MEC parece funcionar si el Congreso participa activamente y no se le da una palmadita en la cabeza”, afirmó.

Los republicanos del Congreso adoptan una postura cada vez más asertiva

Los republicanos están adoptando una postura cada vez más asertiva frente al gobierno. Desde las elecciones, han expresado su escepticismo ante una solicitud repentina de 50.000 millones de dólares para el sistema de viajes aéreos del país tras el breve cierre del tráfico aéreo. Han exigido más detalles sobre perturbaciones tecnológicas generalizadas y han criticado la intervención de Trump para devolver a Jensen Huang al mando de Nvidia.

Esa actitud podría extenderse a los aranceles.

“El Congreso ha reconocido, a lo largo de años, que al Congreso, por sí solo, le resulta realmente difícil establecer un arancel y luego autorizarlo y promulgarlo”, afirmó el senador Mike Rounds, de Dakota del Sur. “Así que, a lo largo de los años, han otorgado facultades al poder ejecutivo. Parte de eso se ha ido acumulando”.

“No hay nada malo”, añadió, “en que el Congreso vuelva a analizar si esas facultades deberían retirarse, modificarse, al menos reconsiderarse o limitarse”.

Aun así, la reversión de los aranceles está lejos de estar garantizada. Por un lado, los republicanos todavía están asimilando las lecciones de los comicios de este año.

El representante Steve Womack, un republicano de Arkansas que dijo que consideraría derogaciones arancelarias caso por caso, opinó que los gravámenes “han tenido que ver en algunos de los problemas de asequibilidad”.

“Tengo productores en mi distrito que lamentan el hecho de estar pagando más por bienes que no pueden obtenerse en el país”, explicó.

Pero el senador republicano por Missouri, Josh Hawley, expresó su preocupación de que el partido se exceda en la corrección.

“Apuesto a que muchos de mis colegas republicanos estarán felices de unirse a los demócratas y deshacerse de un montón de ellos, lo que me pone un poco nervioso de que vaya a haber un giro dramático del péndulo”, dijo.

El portavoz de la Casa Blanca, Matthew Middleton, declaró que “este gobierno está comprometido con reconstruir las comunidades estadounidenses que quedaron rezagadas por gobiernos anteriores y seguirá luchando para reducir costos, ampliar oportunidades y hacer la vida más asequible para las familias estadounidenses trabajadoras”.

Los votantes republicanos están divididos respecto a los aranceles

Los votantes republicanos parecían divididos sobre el tema.

Cerca de la mitad de los votantes que respaldaron al candidato republicano en su contienda local para la Cámara de Representantes dijeron que las políticas arancelarias de Trump habían ayudado a la economía nacional, según The AP Voter Poll. Cerca de 3 de cada 10 dijeron que perjudicaron la economía de Estados Unidos, y alrededor de una cuarta parte dijo que esas políticas no marcaron ninguna diferencia.

Cuando se trató de su economía local, una menor cantidad de ellos vio un beneficio.

Aproximadamente 3 de cada 10 dijeron que las políticas arancelarias de Trump ayudaron a la economía en su zona, y cerca de una cuarta parte afirmó que la habían perjudicado. Aproximadamente 4 de cada 10 dijeron que esas políticas no habían impactado la economía en su área local.

Los demócratas, por su parte, contemplan un desafío más amplio a las políticas comerciales de Trump.

Wyden dijo que, si los demócratas lograban conseguir el apoyo republicano para derogar los aranceles a Canadá, “tendremos algo de impulso para ir tras otros aranceles”.

Su contraparte en la Cámara, el próximo presidente del Comité de Medios y Arbitrios, Richard Neal, dijo que rescindir los aranceles a Canadá “podría ser un buen punto de partida”.

“Pero creo que abordar la discusión de los aranceles en su totalidad es realmente importante, en gran medida por la manera en que se han utilizado de forma punitiva”, señaló.

Pero ningún obstáculo es tan formidable como el veto de Trump, que requeriría el apoyo de 67 senadores para ser anulado, un gran desafío aun si los demócratas están en posición de disfrutar de una mayoría de 56 escaños.

El senador republicano por Kentucky, Rand Paul, un ferviente opositor a los aranceles, dijo que respaldaría derogaciones, pero tendrían que adjuntarse a proyectos de ley de aprobación obligatoria para tener alguna posibilidad.

“Por sí solo, él simplemente lo vetará”, afirmó.