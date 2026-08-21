Las alertas sanitarias se activaron en Florida por dengue, luego de que se detecten casos de transmisión local en varios condados. Ante esta situación, las autoridades piden a residentes y visitantes estar atentos a los síntomas, protegerse de las picaduras de mosquitos y buscar atención médica de inmediato si aparecen señales de alarma. A continuación, te explicamos cuáles son los signos que no debes ignorar y qué puedes hacer para reducir el riesgo.

El dengue es una enfermedad viral causada por alguno de los cuatro tipos de virus relacionados: dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Se propagan a las personas principalmente por la picadura de un mosquito Aedes infectado.

Ilustración de un mosquito (Aedes albopictus) (Foto: 3dMediSphere/Science Photo Library vía AFP)

¿CUÁLES SON SUS SÍNTOMAS?

El síntoma más común del dengue es la fiebre junto a cualquiera de los siguientes, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC):

Dolor en los ojos (generalmente detrás de la vista).

Dolor muscular.

Dolor en los huesos.

Dolor en las articulaciones.

Dolor de cabeza.

Náuseas o vómitos.

Sarpullido.

Debido a que los síntomas leves del dengue pueden confundirse con los de otras enfermedades que causan fiebre, debes prestar atención cuando sientes algunos de los malestares mencionados anteriormente. Generalmente duran entre 2 y 7 días, y la mayoría de las personas se recupera en alrededor de una semana.

Síntomas del dengue que debes tomar en cuenta (Foto: CDC)

¿CUÁNDO BUSCAR AYUDA DE EMERGENCIA?

Debido a que los síntomas del dengue pueden volverse graves en unas pocas horas, debes estar alerta, ya que en casos extremos causa shock, hemorragia interna y la muerte, por lo que se recomienda ir de inmediato al centro médico o sala de emergencias local.

Entre los signos de alarma que indican que una persona podría estar en mayor riesgo de presentar dengue grave son:

Dolor o sensibilidad en el abdomen.

Vómitos (al menos 3 veces en 24 horas).

Sangrado por la nariz o las encías.

Vómitos con sangre o sangre en las heces.

Sentirse extremadamente cansado o inquieto.

OJO: los signos de alarma generalmente empiezan 24 a 48 horas después de que desaparece la fiebre.

Los síntomas leves del dengue pueden confundirse con otras enfermedades. Por eso, es importante identificar las señales de gravedad y no demorar la consulta médica cuando el malestar empeora (Foto: Luis Robayo / AFP)

¿CÓMO PREVENIR EL DENGUE?

La mejor manera de prevenir esta enfermedad es protegerse de las picaduras de mosquitos. Sigue estas recomendaciones de las CDC.

Usa repelente de insectos registrados en la EPA

Sigue siempre las instrucciones de la etiqueta del producto, no lo apliques en la piel debajo de la ropa. Ahora, si usas protector solar, primero ponte el protector y después el repelente de insectos.

Consejos para los bebés y los niños

Ponle a tu hijo o hija ropa que le cubra los brazos y las piernas.

Cubre el cochecito y el portabebés con un mosquitero.

Si le aplicas repelente de insectos a tu hijo o hija, sigue siempre las instrucciones de la etiqueta.

No uses productos que contengan aceite de eucalipto de limón (OLE) o para-mentano-diol (PMD) en niños menores de 3 años.

No les apliques repelente a los niños en las manos, los ojos, la boca ni sobre la piel cortada o irritada.

Si vas a aplicarles repelente de insectos en la cara a tus niños, ponlo primero en tus manos.

Usa ropa protectora

Usa camisas de manga larga y pantalones largos holgados.

Usa ropa y otros artículos tratados con permetrina, un insecticida que mata o repele los mosquitos.

La ropa tratada con permetrina proporciona protección después de varias lavadas.

No apliques productos que contengan permetrina directamente sobre la piel.

Controla los mosquitos en espacios interiores y al aire libre

Usa mallas o telas metálicas en las puertas y ventanas. Si tienen agujeros, repáralas para evitar que entren mosquitos.

Usa aire acondicionado.

Evita que los mosquitos pongan huevos en el agua o cerca del agua.

Revisa los contenedores con agua en espacios interiores y al aire libre.

Una vez a la semana, vacía y restrega, voltea, cubre o bota los recipientes que puedan acumular agua, como llantas, baldes, juguetes, piscinas, fuentes de aves, platillos de macetas o basureros.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!