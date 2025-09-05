El mayor programa de deportaciones masivas en la historia de EE.UU. que inició el presidente Donald Trump al asumir el poder continúa mostrando el dolor de las familias que tienen que ser separadas luego que uno de sus integrantes sea detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para luego ser deportado. Hoy te traigo el caso de Antonio Lopetegui, un cubano residente de Florida que fue capturado cerca del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA, por sus siglas en inglés) tras una cita en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), enviado a Alligator Alcatraz y sacado del país.

La ofensiva migratoria del mandatario tiene a la agencia federal encargada de los delitos relacionados con la frontera estadounidense y la inmigración ilegal y que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como aliada en la captura de personas que no solo tienen antecedentes penales por delitos violentos, sino también a inmigrantes que no cuentan con papeles para demostrar su permanencia legal en el país.

Tras su detención y deportación, su familia quedó desamparada y su negocio ahora corre serio riesgo. (Foto: @alopetegui24 / Instagram)

Detenido tras una cita migratoria

Antonio Lopetegui llegó a EE.UU. junto a sus padres en 2005, como beneficiarios de la lotería de visas y, con mucho esfuerzo, forjó su futuro trabajando desde los 16 años en McDonald’s y en labores de plomería; sin embargo, el sueño americano llegó a su fin. Él fue detenido debido a un antecedente por delito de robo. Tras esto, dejó a su esposa Jessica Ruiz y tres hijos sin su compañía.

Según información de El País, Antonio Lopetegui estaba fichado tras ser acusado por el robo de 1018 dólares de una tarjeta de crédito en 2008, pero a pesar de cumplir la condena, sus antecedentes quedaron. “El juez lo vio tan inmaduro, tan niño, que le dio tres meses de probatoria y lo mandó a hacer obras comunitarias”, comentó su esposa. Seis meses después, su caso se había cerrado.

Tres años después y cuando tenía 25 años, conoció a la mujer con la que se casaría. Viajaron a Cuba con su primer hijo y al volver al aeropuerto de Miami descubrieron que tenía un caso pendiente con inmigración. “Así nos enteramos de que debía pedir un perdón a inmigración por el delito que cometió”, aseguró la mujer.

Antonio Lopetegui está casado y actualmente su esposa e hijos están en Florida mientras él se encuentra en Cuba deportado. (Foto: @alopetegui24 / Instagram)

Desde ese momento, este hombre se acercaba año tras año a la oficina de CBP para regularizar su situación hasta que el 10 de julio le informaron que sería detenido y llevado al complejo de seguridad de los Everglades. Él esperó 11 años para regularizar su tema migratorio, pero no tuvo éxito. Ahora está en Cuba y su pareja quedó a cargo del emprendimiento familiar de transporte de carga “All Coast Express” que se encarga de llevar vegetales desde California a Miami, pero que ahora corre riesgo.

“Siento que tanto sobre mis hombros me va a pasar factura. No solo es el cansancio físico, sino también el desgaste mental de enfrentar sola los problemas que antes resolvíamos en pareja, o que él asumía porque era su responsabilidad (…) Siento mucho su ausencia, especialmente en cada decisión y en cada noche de desvelo. Ya no recuerdo lo que es dormir una noche completa. Es duro despertarme y ver que el otro lado de la cama sigue vacío”, agregó la mujer.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!