Cada vez que sale una nueva entrega de la saga “Depredador”, inevitablemente pensamos en “Alien”. Son dos universos que, desde que se cruzaron en “Alien vs. Predator” allá por 2004, parecen estar destinados a encontrarse una y otra vez. Y ahora, con “Depredador: Tierras salvajes” (“Predator: Badlands”, su título original), esa conexión vuelve a cobrar fuerza, aunque de una manera más sutil e inteligente.

En los últimos años, Disney —que adquirió los derechos de “Alien” y “Predator” tras comprar 20th Century Fox en 2019— ha estado dejando migas de pan para que los fans más atentos las sigamos. Y lo cierto es que esta nueva película dirigida por Dan Trachtenberg tiene mucho más que simples guiños: construye las bases para un futuro enfrentamiento entre los Yautja y la corporación Weyland-Yutani.

“Depredador: Tierras salvajes” es la película con la que el famoso universo de acción y ciencia ficción Predator se expande (Foto: 20th Century Studios)

WEYLAND-YUTANI: EL HILO INVISIBLE QUE UNE AMBOS UNIVERSOS

Una de las cosas que más me llamó la atención de “Depredador: Tierras salvajes” es cómo la presencia de la corporación Weyland-Yutani se siente cada vez más amenazante. En la película, el personaje de Dek, un Yautja cazador, se enfrenta a un grupo de soldados enviados por esta compañía al planeta Genna. Liderados por Tessa y Thia, estos humanos buscan capturar criaturas con fines experimentales, algo que encaja perfectamente con el historial de Weyland-Yutani intentando manipular a los Xenomorfos en títulos como “Aliens” y “Alien: Romulus”.

Esa obsesión corporativa por obtener material biológico alienígena no es nueva, pero lo que hace interesante esta película es que los pone en conflicto directo con una raza de cazadores que también vive por y para el desafío. El resultado es una especie de “guerra fría” entre dos formas distintas de entender la supervivencia: la del cazador honorífico (Dek) frente a la del depredador industrial (Weyland-Yutani).

UNA GUERRA FUTURA ENTRE YAUTJA Y HUMANOS

Si algo deja claro “Tierras salvajes”, es que el choque entre Yautja y Weyland-Yutani es solo el comienzo. En varias escenas se insinúa que la empresa ya ha tenido encuentros previos con los cazadores extraterrestres, incluso guardando registros de ellos. Eso abre la puerta a una narrativa mucho más amplia, donde las corporaciones humanas intentan explotar la tecnología Yautja del mismo modo que hicieron con los Xenomorfos.

Y aquí es donde el universo “Alien vs. Predator” podría renacer con fuerza. Disney tiene, literalmente, en sus manos el control de ambas franquicias. Y “Tierras salvajes” funciona como el primer paso hacia ese futuro enfrentamiento, esta vez desde un ángulo más coherente y conectado.

La película introduce el tema de la inmortalidad humana, un hilo conductor que también está presente en la serie “Alien: Earth” de FX. En ambas historias, Weyland-Yutani experimenta con ADN extraterrestre para prolongar la vida humana. En Tierras salvajes, la empresa busca al Kalisk, una criatura con propiedades regenerativas que podrían hacer realidad ese sueño imposible.

Esa ambición recuerda al fundador Peter Weyland, que en Prometheus perseguía la vida eterna a cualquier costo. Lo interesante es que esta búsqueda conecta filosóficamente a los humanos con los Yautja, que también persiguen la perfección a través de la caza. En el fondo, ambas especies están movidas por el mismo impulso: trascender sus límites.

Elle Fanning es la actriz principal de la película "Depredador: Tierras salvajes" (Foto: 20th Century Studios / Walt Disney Pictures)

EL REGRESO DE MU/TH/UR

Otro detalle que muchos tal vez no notaron es el regreso de MU/TH/UR, la inteligencia artificial que apareció originalmente en “Alien” (1979). En “Depredador: Tierras salvajes”, esta IA vuelve a jugar un papel oscuro, manipulando a Tessa y amenazándola con “desactivación” si falla en su misión. Es una jugada brillante, porque reintroduce un elemento clásico de la saga “Alien” dentro del universo “Predator”.

MU/TH/UR simboliza el poder impersonal de las corporaciones y la deshumanización total de la tecnología. En esta película, su presencia deja claro que no estamos ante una simple historia de acción, sino ante una expansión narrativa del universo compartido.

EL FUTURO DEL CRUCE ENTRE “ALIEN” Y “PREDATOR”

Disney parece estar preparando el terreno para un nuevo “Alien vs. Predator”, pero esta vez con un enfoque más maduro. No se trataría simplemente de una pelea entre monstruos, sino de una guerra ideológica entre dos formas de vida: una que caza por honor, y otra que explota por ambición. Si “Depredador: Tierras salvajes” es el prólogo, podríamos estar ante una de las expansiones más interesantes del género en años.

FICHA TÉCNICA DE “DEPREDADOR: TIERRAS SALVAJES”

Elemento Detalle Título original “Predator: Badlands” Título en español “Depredador: Tierras salvajes” Año 2025 País Estados Unidos Dirección Dan Trachtenberg Guion Dan Trachtenberg, Patrick Aison, basado en criaturas de Jim Thomas y John Thomas Producción John Davis, Brent O’Connor Fotografía Jeff Cutter Montaje Stefan Grube, David Trachtenberg Música Daniel DiPrima, Stephen Perone, Alan Silvestri Reparto principal Dimitrius Schuster-Koloamatangi (Dek), Elle Fanning (Thia) Duración 1h 47min (107 min) Género Ciencia ficción, acción, aventura, thriller Calificación Apta para mayores de 13 años (PG-13) Estreno 6 de noviembre de 2025 (Latinoamérica) Productoras 20th Century Studios, Toberoff Productions, Deutsche Filmakademie Formato 2D, 3D, IMAX (depende de cine) Idioma original Inglés

