Lo que comenzó como una desaparición más el Día de San Valentín terminó convirtiéndose en una historia de supervivencia extrema en Florida. Andrew Giddens, de 36 años, fue encontrado con vida luego de pasar varios días atrapado en un terreno lodoso que imitaba arenas movedizas, sin acceso a comida ni agua y soportando temperaturas heladas. El caso, que movilizó a distintas agencias de emergencia, mantuvo en vilo a las autoridades desde el 14 de febrero, cuando fue la última vez que tuvo contacto con su familia.

El jueves 26 de febrero, la Putnam County Sheriff’s Office confirmó que Giddens, quien había sido reportado como desaparecido desde Jacksonville, fue hallado con vida tras quedar enterrado hasta los hombros en el barro cerca de una zona de extracción en la planta Vulcan Sand.

Imágenes de la cámara corporal difundidas por la oficina del sheriff muestran que, al momento del rescate, Giddens estaba consciente y podía comunicarse verbalmente cuando los agentes se acercaron, poco antes de las 5:30 p.m. del miércoles 25 de febrero.

En Florida, un hombre sobrevivió varios días atrapado en el barro sin comida ni agua. | Crédito: Palatka Fire Department

La pista clave apareció días antes. El 23 de febrero, el agente Derrick Holmes localizó un vehículo abandonado y reconoció tanto el automóvil como el nombre en el registro debido a un incidente previo por invasión de propiedad en 2023 en otra instalación de Vulcan Materials Company. Tras el hallazgo, solicitó una inspección del terreno y una búsqueda aérea, aunque en ese momento no lograron ubicarlo.

Holmes también pidió a la Oficina del Sheriff de Jacksonville realizar una verificación de bienestar en el domicilio de Giddens. Fue entonces cuando amigos del hombre informaron que estaba atravesando un periodo de depresión tras una ruptura reciente y que su último contacto conocido había sido con su padre el 14 de febrero. A partir de ahí, se inició formalmente el reporte de persona desaparecida.

Dos días después de descubrir el vehículo, trabajadores que continuaban inspeccionando la propiedad lo encontraron “hundido hasta los hombros en el barro, cerca de un pozo”. Según el Departamento de Bomberos de Palatka, había permanecido varios días atrapado, sin alimentos ni agua, y expuesto a temperaturas bajo cero.

El rescate fue complejo y delicado. Debido a la naturaleza inestable del terreno, los equipos de emergencia tardaron entre dos y tres horas en liberarlo, extremando precauciones para no quedar también atrapados. Primero intentaron lanzarle una cuerda para sacarlo, pero luego recurrieron a otros métodos más seguros. Equipos especializados, incluidos los de Clay County Fire Rescue, Putnam County Fire Rescue y el Departamento de Bomberos de Melrose (Florida), utilizaron escaleras y técnicas de rescate técnico para alcanzarlo.

Las autoridades de Florida confirmaron que el hombre hallado con vida se recupera tras la dramática experiencia. | Crédito: Palatka Fire Department

Finalmente, alrededor de las 8:30 p.m., Giddens fue liberado y trasladado en ambulancia aérea a un centro de trauma en estado crítico. Las autoridades señalaron que, debido a su estado de salud mental, no se presentarán cargos en su contra. “Esperamos que pueda recuperarse tanto física como mentalmente”, indicó la oficina del sheriff.

Por su parte, representantes de la planta Vulcan Sand destacaron que el equipo actuó con “cuidado y compasión” al guiar a los rescatistas hasta el lugar donde se encontraba el hombre.

Según los reportes oficiales, se espera que Andrew Giddens logre una recuperación completa, cerrando así un episodio que comenzó el 14 de febrero y que, doce días después, terminó con un rescate que muchos califican como milagroso.

