Una familia de Long Island sintió una profunda angustia al descubrir que uno de sus integrantes con discapacidades cognitivas severas desapareció durante las celebraciones de Halloween . Si bien lograron encontrarlo dos días después en el Maratón de la Ciudad de Nueva York, ha generado curiosidad cómo logró sobrevivir.

Te comparto el caso de Giacomo ‘Jack’ Campione. Según información de CBS News, este adulto de 56 años fue visto por última vez en el barrio de Flushing, Queens, cuando acompañaba a sus compañeros de residencia para festejar Noche de Brujas.

La situación obligó a que se emita una alerta, apoyada por el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York y los vecinos de la comunidad. Este hombre aún contaba con su disfraz, lo que sería un punto en contra para conocer su ubicación.

Afortunadamente, Giacomo fue encontrado por una persona durante la Maratón de la Ciudad de Nueva York. (Crédito: CBS New York / YouTube)

Los esfuerzos fueron suficientes para que localicen a Giacomo, quien se ubicaba por Queens Plaza, donde se realizaba el famoso Maratón en Nueva York. Afortunadamente, uno de los asistentes logró identificarlo cuando se cayó y emitió el aviso.

“Sea quien sea, gracias. De verdad que salvó una vida. Gracias, Nueva York, por ayudar a mi hermano”, fueron las palabras de Giselle Campione, hermana de ‘Jack’, al medio citado.

Giselle Campione está profundamente agradecida con la persona que encontró a su hermano Giacomo. (Crédito: CBS New York / YouTube)

¿Cómo logró sobrevivir?

Como te comenté anteriormente, Giacomo es una persona que padece una discapacidad, lo que obliga a que se le brinde una atención especializada y otorgarle una alimentación adecuada. Sin embargo, durante esos dos días no recibió ello.

Entonces, ¿cómo logró subsistir durante dos días? Según lo expuesto por el medio citado, este ciudadano se alimentó de los dulces que recibió cuando iba a cada hogar diciendo “dulce o truco” en Halloween.

“¿Cómo se sobrevive en Nueva York dos días sin comida, sin medicamentos, sin nada que beber. Si no fuera por la comunidad, no sé si Jack estaría aquí ahora mismo", finalizó Giselle.