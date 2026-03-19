La familia de un estudiante de la Universidad de Alabama vive momentos de angustia tras su misteriosa desaparición en Barcelona, España. El joven, identificado como James Paul Gracey, de 20 años, fue visto por última vez la madrugada del martes luego de salir a un club frente al mar mientras visitaba a amigos que estudian en el extranjero. Según sus padres, Taras y Therese Gracey, el estudiante estuvo en el club Shôko, ubicado en la zona de Villa Olímpica, cerca de la playa. Esa fue la última vez que se tuvo noticia de él. Vestía una camiseta blanca, pantalones oscuros y una cadena con una cruz de pedrería dorada.

La policía de Barcelona informó que recibió una llamada por una posible desaparición alrededor de las 3 a.m. en el área del Port Olímpic. “Estamos realizando las verificaciones iniciales y hemos tomado un informe en una investigación abierta”, indicaron las autoridades.

La preocupación de la familia aumentó tras una inesperada señal de actividad. Su tía, Beth Marren O’Reilly, explicó a NBC News que alguien respondió el teléfono del joven.

“Sus padres recibieron una llamada de que su teléfono fue contestado, y eso fue lo que los llevó a preocuparse”, contó. Además, sus compañeros de habitación no habían tenido noticias de él.

Ante la incertidumbre, la familia busca encontrarlo lo antes posible. “No sabemos mucho más allá de eso. En este momento, nuestro enfoque es realmente solo encontrarlo”, señaló su tía.

En medio de la desesperación, hicieron un llamado público.

“Es una de esas cosas que crees que no le va a pasar a tu familia, pero ahora mismo solo queremos difundir la información, mostrar su foto y rogar a cualquiera que pueda haberlo visto esa noche o haberse cruzado con él, incluso si tienen miedo por haber estado haciendo algo indebido, que por favor se acerquen”, expresó.

Fue visto por última vez en un club frente a la playa y desde entonces no se sabe nada de su paradero. (Foto: Therese Gracey)

Un compañero de universidad, Cavin McLay, relató cómo se enteró de la desaparición. Según dijo, Gracey estaba con un grupo en el club, pero en algún momento se separaron.

“Y esa fue la última vez que lo vieron”, explicó. Según contó, la noticia lo impactó profundamente: “Sentí que el corazón se me fue al estómago. Definitivamente no es un buen mensaje para despertar”.

El mismo estudiante indicó que no hubo situaciones sospechosas antes de que Gracey desapareciera. “Los primeros pensamientos fueron, ojalá solo haya perdido su teléfono y haya intentado regresar por su cuenta”, comentó.

Añadió que alrededor de 10 estudiantes se encontraban en Barcelona visitando a amigos, aunque él no estaba en el mismo grupo que el joven desaparecido.

La universidad informó que mantiene contacto con la familia para brindar apoyo. Las autoridades le indicaron a CBS News que ampliaron la búsqueda en el mar, utilizando botes, buzos y drones, mientras investigan distintas hipótesis, entre ellas la posible participación de terceros.

Su familia, preocupada por lo inusual de la situación, solicita que cualquier persona con información se comunique con las autoridades. (Foto: Therese Gracey)

El medio local El Periódico reportó que la billetera del joven habría sido encontrada flotando en el mar, aunque esto aún no ha sido confirmado oficialmente. Además, se están revisando cámaras de seguridad del club, las cuales ya fueron entregadas a la policía.

La familia insiste en que su comportamiento es totalmente inusual.

“Jimmy es un hijo y hermano amable, responsable y dedicado”, señalaron en un comunicado. Su tía reforzó esta idea: “Es un gran hermano mayor, es un gran hijo, es un gran sobrino, es muy querido. Es un chico muy responsable, por eso estamos muy preocupados. Es muy raro que no esté en contacto con amigos y familiares”.

En medio de la búsqueda, la familia cuenta con apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos, mientras que el senador Dick Durbin confirmó que también está en contacto con ellos para colaborar en el caso.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí