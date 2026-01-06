Este 6 de enero una nueva actualización del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) puso en alerta a miles de residentes de Estados Unidos, ¿la razón? pues una serie de tormentas transversales extenderán el clima invernal por las partes central y noreste del país; sin embargo, no todo será nieve, hielo y fuertes lluvias durante esta semana. Los meteorólogos también informan sobre un descanso de las temperaturas congelantes y aquí te brindo toda la información que necesitas saber sobre en qué zonas habrá mejor clima por si tienes tu boleto de avión comprado para realizar turismo y necesitas saber exactamente qué tanto abrigo llevar o si vives en estas zonas puedas tomarte un alivio de las evacuaciones, riesgos de inundaciones y frío congelante.

Según el NWS, una mezcla invernal se extenderá desde la región de los Grandes Lagos hasta Nueva Inglaterra con una ronda de hielo y precipitaciones que continuarán hasta mediados de semana. Las alertas meteorológicas invernales están activas para Minnesota, Wisconsin, Michigan, Nueva York y Nueva Inglaterra.

Ahí no queda todo, pues una tormenta “más grande y más disruptiva” traerá fuertes lluvias, tormentas eléctricas y nieve desde las llanuras hacia el este más adelante en la semana, según los meteorólogos de AccuWeather. Eso derivará en acumulaciones de hasta 0,1 a 0,2 pulgadas en el suelo, podría generar condiciones resbaladizas para conducir desde la parte alta de los Grandes Lagos hasta el norte del estado de Nueva York y el centro de Nueva Inglaterra, así como la costa de Maine.

Millones de estadounidenses se encontraban bajo alertas meteorológicas invernales en partes de Minnesota, Wisconsin, Michigan, Nueva York y Nueva Inglaterra. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP) / TIMOTHY A. CLARY

Descanso de las temperaturas congelantes en EE.UU.

“Vamos a tener esta semana algunos cambios especialmente en cuanto a la temperatura. Estaremos sintiendo calorcito, sí, en pleno arranque del año; sin embargo, todavía por la noche estaremos con condiciones un poquito más agradables (…) el incremento en la temperatura lo vamos a sentir especialmente por las tardes y tendremos nubosidad variable hasta el martes y el próximo frente frío llegará el fin de semana. Estaremos cayendo con una temperatura cercana al punto de congelación”, explicó Gabriel Torres, meteorólogo de Univision 41 en San Antonio, Texas.

Todo indica que este descanso en las temperaturas no durará mucho, pues el 8 y 9 de enero se espera una segunda ronda de tormentas que afectará a decenas de estados. Es proveniente del oeste y se dirigirá hacia el este provocando lluvias, tormentas eléctricas y nieve, según reporta AccuWeather.

Si bien habrá mejor clima, una segunda ronda de tormentas afectará a decenas de estados. (Foto: Jason Redmond / AFP) / JASON REDMOND

Otro estado que se beneficiará con un pequeño descanso del frío intenso es Washington D.C., capital de Estados Unidos. “Hay buenas noticias, aumentan las temperaturas durante la segunda semana del mes de enero. Todo se debe a un cambio en el patrón de los vientos de la atmósfera. Desde el mes de diciembre hemos estado recibiendo impulsos de aire ártico con temperaturas muy por debajo de lo normal ya que aire muy frío ha estado llegando desde Canadá hacia el área de Washington D.C., pero durante la segunda semana del mes de enero vamos a tener un cambio en los vientos y en lugar de estar recibiendo ese aire congelante del norte, aire más templado va a estar llegando desde el sur del país trayendo temperaturas por encima de lo normal. El aumento se espera a partir del martes 06 de enero, Día de Reyes. El miércoles 7 y el viernes 09, los dos días pudiéramos estar muy cerca o llegando posiblemente a los 60°. Con estas temperaturas realmente no estamos esperando nieve ya que está muy por encima del punto de congelación; sin embargo, no te engañes que el invierno no ha terminado, esto es solo una pausa en el frío intenso ya que las bajas temperaturas pudieran regresar para la segunda mitad del mes de enero y aumentarían las posibilidades de nieve”, detalló Joseph Martínez, meteorólogo de Noticias Telemundo, quien agregó que este pequeño descanso de las temperaturas congelantes también se sentirá en Maryland y Virginia.

Por su parte, California también deja atrás la lluvia, en especial el Área de la Bahía de San Francisco. Este martes 6 de enero se presenta como una jornada bisagra, con un ambiente todavía inestable durante las primeras horas y cambios que se irán insinuando de a poco a lo largo del día. No será un giro brusco ni inmediato, pero sí el inicio de una transición que muchos ya esperaban tras una seguidilla de días grises y húmedos.

Según el meteorólogo Greg Porter, de San Francisco Chronicle, aunque la mañana del martes todavía arrastra algunas lluvias aisladas y cielos cargados, con el paso de las horas el panorama se vuelve más amable y el sol empieza a asomarse tímidamente. El sistema de tormentas que dejó las precipitaciones ya se alejó mar adentro y, poco a poco, aire más seco avanza desde el noroeste, anunciando una mejora que será gradual y no inmediata.

Ante este panorama, hay que revisar constantemente las actualizaciones del clima y el portal del National Weather Service (NWS).

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!