Llenar la canasta básica se está volviendo cada vez más difícil para los neoyorquinos por el alto costo de los alimentos en medio de la inflación en Estados Unidos. Pensando en los residentes, el alcalde Zohran Mamdani presentó el programa NYC Groceries, con el que busca reducir el precio de los productos de primera necesidad a través de cinco tiendas municipales donde cualquier persona podrá comprar y también se aceptarán pagos con tarjeta EBT de beneficiarios de SNAP. Según las estimaciones oficiales, en estos supermercados la gente podría ahorrar alrededor de 90 dólares al mes, es decir, cerca de 1.000 dólares al año, gracias a descuentos de hasta 30% en una canasta básica de alimentos. ¿En qué consiste la iniciativa, qué productos entran en la rebaja y cómo funcionarán estas tiendas? Las respuestas a estas y otras preguntas te las contamos en los siguientes párrafos.

NYC Groceries es la red de supermercados municipales que promete abaratar la canasta básica en los cinco boroughs (Foto: Michael Appleton/Oficina de Fotografía de la Alcaldía de NYC)

UNA INICIATIVA PARA REDUCIR EL COSTO DE LOS ALIMENTOS BÁSICOS Y DE CONSUMO DIARIO

NYC Groceries es un nuevo programa de la ciudad de Nueva York que contempla la apertura de cinco supermercados de propiedad municipal (uno en cada borough), pensados para ofrecer alimentos de alta calidad a precios más bajos que los del mercado. Estarán abiertos a todas las personas, sin comprobación de ingresos, y además aceptarán beneficios SNAP mediante tarjeta EBT, con foco en barrios con alto costo de vida y poca oferta de alimentos frescos.

En estas tiendas se aplicarán descuentos significativos —de alrededor del 30%— sobre una canasta básica de frutas, verduras y otros productos esenciales, con el objetivo de reducir la inseguridad alimentaria y el gasto mensual en comida.

“Cada semana, los neoyorquinos van al supermercado con la esperanza de que los precios no hayan vuelto a subir, algo que no debería ser motivo de preocupación; por eso, garantizamos un 30% de descuento en los productos básicos más comunes y esenciales para las familias de los cinco distritos, incluyendo huevos, leche, pollo, frutas y verduras frescas. En una ciudad que se caracteriza por la imprevisibilidad, usted merece estabilidad, sin importar en qué pasillo se encuentre”, dijo el alcalde Mamdani.

¿Dónde estarán las cinco tiendas?

El plan oficial es abrir una tienda en cada borough (Bronx, Manhattan, Brooklyn, Queens y Staten Island) antes de que termine 2029. Hasta ahora, hay dos ubicaciones confirmadas y otras tres por definir.

Confirmadas:

Bronx: su ubicación será dentro del complejo The Peninsula, en Hunts Point, en el sur del Bronx. Será el primer supermercado municipal que abra sus puertas.

su ubicación será dentro del complejo The Peninsula, en Hunts Point, en el sur del Bronx. Será el primer supermercado municipal que abra sus puertas. Manhattan: estará ubicado en el área de La Marqueta, en East Harlem, un mercado histórico de la comunidad latina.

Brooklyn, Queens y Staten Island: todavía no se han anunciado direcciones concretas; la ciudad tiene un portal de sitios donde está analizando propiedades y terrenos para estos supermercados.

¿Cuándo abrirán y cómo funcionarán?

Se trata de un proyecto a largo plazo. La meta general es que las cinco tiendas estén abiertas antes de que termine 2029.

La del Bronx (Hunts Point, The Peninsula) tiene prevista su apertura para 2027. Mientras que Manhattan (La Marqueta) se proyecta hacia 2029.

Horarios de atención: todavía no hay horarios oficiales publicados, pero la ciudad ha adelantado que funcionarán como supermercados de barrio, con jornadas amplias para que los trabajadores puedan comprar antes o después de su horario laboral.

Algo que es muy importante destacar es que no necesitas vivir en el borough para comprar en su tienda municipal. Cualquier residente de la ciudad podrá usar cualquier ubicación.

¿Qué productos venderán?

El alcalde Zohran Mamdani anunció que los alimentos esenciales (como frutas, verduras, carnes, mariscos, leche y otros refrigerados básicos) tendrán un descuento del 30% respecto a los precios típicos del mercado. Además, habrá unos 20 productos de despensa con rebajas similares, incluyendo pan, pasta, arroz, frijoles, aceite y otros básicos de la canasta familiar.

Otros artículos considerados “no esenciales” se venderán a precio de mercado, sin subsidio, para mantener el equilibrio financiero del proyecto.

¿Cuánto se ahorrará?

En una compra mensual típica, una familia que gasta 300 dólares en productos básicos podría ahorrar alrededor de 90 dólares si concentra sus compras de esenciales en una tienda municipal (esto es una estimación basada en el 30% anunciado; el ahorro real dependerá de qué y cuánto compre cada hogar), publica el sitio web de NYC.

¿Aceptarán SNAP/EBT y otros programas?

Sí. Las tiendas NYC Groceries aceptarán pagos con SNAP/EBT en la misma forma que cualquier supermercado autorizado, y el descuento del 30% se aplicará también a las compras pagadas con estos beneficios.

Están pensadas para complementar otros programas ya existentes en la ciudad, como los incentivos que dan crédito adicional al comprar frutas y verduras con EBT (por ejemplo, iniciativas del Departamento de Salud como “Get the Good Stuff”).

En la práctica, esto significa que los hogares con SNAP podrían: pagar con EBT, aprovechar el 30% menos en productos esenciales y, en algunos casos, sumar créditos adicionales para frutas y verduras, lo que reduce aún más el costo de esos alimentos.

Huevos, leche, pollo, frutas, verduras y más tendrán precios hasta 30% más bajos que en el mercado (Foto: Michael Appleton/Oficina de Fotografía de la Alcaldía de NYC)

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