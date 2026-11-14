Mandar un paquete a familiares en otro estado, despachar pedidos de un pequeño negocio o enviar regalos a Latinoamérica podría costar más desde el 17 de enero de 2027. El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) presentó una propuesta para incrementar los precios de varias modalidades nacionales e internacionales, además de convertir en permanente su recargo relacionado con el transporte. Sin embargo, la actualización contempla excepciones importantes: las estampillas de First-Class Mail conservarían sus valores actuales. Para quienes dependen del correo, ya sea por motivos personales o comerciales, conviene distinguir cuáles ajustes afectarían sus gastos y qué condiciones siguen pendientes de revisión.

El anuncio, publicado el 12 de noviembre, establece aumentos promedio del 5.9% para determinadas opciones domésticas y del 7.9% en ciertos productos destinados al extranjero. La iniciativa fue presentada ante la Comisión Reguladora Postal (PRC), organismo que deberá examinarla antes de su entrada en vigor.

USPS aumentará sus costos por el aumento de la gasolina (Foto: AFP)

¿CUÁNDO ENTRARÍAN EN VIGOR LAS NUEVAS TARIFAS DE USPS?

La fecha prevista es el 17 de enero de 2027. Aunque la Junta de Gobernadores aprobó la propuesta, todavía falta la revisión regulatoria; por ello, corresponde hablar de cambios planteados y no de un proceso concluido.

Dentro de Estados Unidos, el incremento promedio del 5.9% comprende estas modalidades:

USPS Ground Advantage.

Priority Mail.

Priority Mail Express.

Parcel Select.

Ese porcentaje describe el ajuste conjunto anunciado para las categorías mencionadas, no una subida idéntica en cada caso. Quienes despachan mercancía o mandan artículos a sus seres queridos deberán consultar los cuadros correspondientes para conocer la variación específica.

EL RECARGO POR COMBUSTIBLE PASARÍA DEL 8% AL 11%

Otro componente de la iniciativa afecta al cargo relacionado con el transporte, implementado en abril de 2026. USPS pretende convertir aquel ajuste temporal del 8% en uno permanente por combustible y añadirle tres puntos porcentuales, hasta alcanzar el 11%.

La agencia atribuye esa modificación adicional al encarecimiento de los carburantes. No obstante, anunció una evaluación para julio de 2027, basada en su evolución durante el primer semestre; por tanto, el carácter permanente no implica que la tasa permanecerá invariable.

Aspecto Cambio anunciado Ajuste implementado en abril de 2026 Incremento temporal del 8% relacionado con el transporte Propuesta para enero de 2027 Conversión en un recargo permanente por combustible del 11% Alcance internacional No se aplicará por ahora a los productos destinados al extranjero Próxima evaluación Julio de 2027, según la evolución de los carburantes durante el primer semestre

Tampoco sería correcto sumar directamente el 5.9% y el 11% para anunciar un encarecimiento general del 16.9%. Ambos conceptos tienen funciones distintas y el ajuste previo del 8% ya estaba implementado, de modo que la diferencia final debe verificarse en las tablas correspondientes.

¿CUÁNTO AUMENTARÍAN LOS ENVÍOS INTERNACIONALES?

Para quienes mandan regalos a México, artículos a Centroamérica o pedidos a otros destinos, la propuesta contempla un incremento promedio del 7.9% en cuatro servicios:

Priority Mail Express International.

Priority Mail International.

First-Class Package International Service.

International Priority Airmail.

La actualización también reorganiza los grupos tarifarios por país y sus asignaciones. En consecuencia, ese promedio no equivale al encarecimiento exacto de cualquier paquete dirigido a Latinoamérica: será necesario revisar la categoría seleccionada y el destino correspondiente.

Además, el anuncio incorpora dos novedades:

Un servicio opcional de comprobante de entrega para Priority Mail International.

La ampliación de USPS Delivered Duty Paid (DDP) a International Priority Airmail, con la posibilidad de pagar los aranceles al realizar el despacho o posteriormente.

Estas modificaciones deben distinguirse del recargo por combustible del 11%, que no alcanzará por ahora a los productos internacionales.

¿QUÉ SERVICIOS MANTENDRÍAN SUS PRECIOS?

Las estampillas de First-Class Mail quedarían fuera de esta actualización. Asimismo, los apartados postales incluidos en la categoría Competitive PO Boxes conservarían sus tarifas durante enero de 2027.

Hay una diferencia importante entre First-Class Mail y First-Class Package International Service: pese al parecido de sus nombres, corresponden a prestaciones distintas. La segunda figura entre las opciones destinadas al extranjero que sí están contempladas en el aumento.

Servicio o concepto Cambio propuesto para enero de 2027 Priority Mail, Priority Mail Express, USPS Ground Advantage y Parcel Select Aumento promedio conjunto del 5.9% Priority Mail Express International, Priority Mail International, First-Class Package International Service e International Priority Airmail Incremento promedio conjunto del 7.9% Recargo relacionado con transporte y combustible Pasaría del 8% al 11%, con carácter permanente y revisión prevista en julio Estampillas de First-Class Mail Sin modificaciones en esta actualización Competitive PO Boxes Mantendrían sus precios durante enero

Los porcentajes de la tabla representan promedios anunciados por la agencia. No permiten calcular, por sí solos, cuánto pagará cada cliente por una operación concreta.

¿POR QUÉ USPS PLANTEA ESTOS AJUSTES?

El organismo vincula la iniciativa con su plan de modernización y la necesidad de mejorar su situación financiera. Según explicó, los ingresos adicionales ayudarían a renovar instalaciones, fortalecer la distribución y sostener una red nacional que entrega correspondencia y paquetes al menos seis días por semana.

También señaló que los precios de los servicios de correspondencia se encuentran vinculados al índice de precios al consumidor, mientras las tarifas de paquetería responden principalmente a las condiciones del mercado. La Junta de Gobernadores considera que la propuesta permitiría mantener la competitividad y obtener recursos para financiar las operaciones.

El Servicio Postal de los Estados Unidos seguirá operando con precios aumentados desde 2027 (Foto: AFP)

¿DÓNDE CONSULTAR LAS TARIFAS PROPUESTAS?

Los cuadros están disponibles en Postal Explorer, dentro de la sección correspondiente a enero de 2027. Por su parte, la documentación presentada ante la Comisión Reguladora Postal figura en el expediente CP2027-1.

Para calcular cuánto costará despachar un pedido o mandar un regalo familiar, conviene identificar primero la modalidad utilizada y revisar su precio específico. Mientras concluye el examen regulatorio, el 17 de enero sigue siendo la fecha prevista, no la confirmación de que todos los cambios hayan recibido aprobación definitiva.