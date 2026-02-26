Cuando a inicios de semana todo apuntaba a posibles nevadas este jueves por la noche e incluso a una acumulación más significativa a comienzos de la próxima semana, el panorama cambió. Los modelos meteorológicos ajustaron sus proyecciones y ahora reducen considerablemente la probabilidad de nieve con impacto importante en Nueva York, especialmente en comparación con los escenarios que se manejaban días atrás. El giro comenzaría a notarse desde la próxima semana, aunque los detalles aún siguen ajustándose.

Menos preocupación para el jueves

Las probabilidades de nieve con impacto real este jueves bajaron respecto a los días anteriores. Para millones de residentes en Nueva York, esto significa menos riesgo para los desplazamientos de la tarde y la noche.

La mayoría de los modelos ahora mantienen la precipitación al sur de la región o muestran apenas una franja ligera rozando el extremo sur del área. Incluso si algunos copos lograran avanzar más al norte, las temperaturas diurnas por encima del punto de congelación limitarían la acumulación y reducirían posibles afectaciones. En otras palabras: si cae algo, sería leve y con poco impacto.

El riesgo de nevadas intensas ha disminuido notablemente. | Crédito: Joseph Prezioso / AFP

El fin de semana trae deshielo

El sábado será clave. Con temperaturas que alcanzarán ampliamente los 40 °F (alrededor de 4 a 9 °C), continuará el proceso de derretimiento de la nieve acumulada.

Pero el invierno todavía no se despide. Un frente frío rápido llegará el domingo, generando probables chubascos de nieve. Existe una ligera posibilidad de ráfagas intensas y breves de nieve (snow squalls), aunque el mayor riesgo se mantiene más al norte de la región.

¿Qué esperar la próxima semana?

Aquí es donde el pronóstico se vuelve más interesante y todavía algo incierto.

Un sistema invernal podría dejar entre 1 y 3 pulgadas de nieve entre el domingo y el lunes. No se trata de una cifra significativa, pero sí suficiente para generar acumulaciones moderadas en algunos sectores.

Luego, otro sistema podría desarrollarse entre la noche del martes y el miércoles. Este escenario es aún más incierto: podría comenzar como nieve y después mezclarse con lluvia o cambiar completamente a lluvia si el sistema se desplaza más al norte.

El pronóstico aún podría presentar cambios en los próximos días. | Crédito: Joseph Prezioso / AFP

La conclusión, por ahora, es clara: hay varias oportunidades de nieve la próxima semana, pero el riesgo de una nevada intensa ha disminuido.

La confianza en los tiempos exactos y en las cantidades aún es baja, y los detalles seguirán evolucionando en los próximos días. Por el momento, eso sí, el escenario más preocupante se ha debilitado. Para Nueva York, al menos por ahora, son buenas noticias.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!