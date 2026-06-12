La presencia de vehículos autónomos en las calles de California ya no sorprende a quienes viven en áreas como el Bay Area o el sur de Los Ángeles: los robotaxis circulan por Market Street y por Wilshire Boulevard, recogen pasajeros frente a estaciones BART y UCLA, y forman parte del paisaje cotidiano que ven padres llevando a sus hijos a la escuela, trabajadores de la construcción que van a sus turnos y abuelos que salen al mercado hispano del barrio. Pero ese avance tecnológico también trajo debates fuertes sobre seguridad vial, responsabilidad y cómo se aplica la ley cuando no hay un volante con manos humanas. Con incidentes que han afectado desde la movilidad en hora pico hasta el acceso de los bomberos a zonas bloqueadas, el California Department of Motor Vehicles (DMV) confirmó una actualización normativa que entra en vigor el 1 de julio de 2026 y establece nuevas herramientas para sancionar a fabricantes y operadores cuando sus vehículos autónomos infrinjan reglas de tránsito.

Este cambio busca cerrar vacíos legales y dar respuestas más ágiles a agentes, bomberos y vecinos, especialmente en comunidades latinas que dependen del transporte público y de calles accesibles.

¿QUÉ CAMBIA DESDE EL 1 DE JULIO PARA LOS VEHÍCULOS AUTÓNOMOS?

Medios como Forbes y BBC señalan que la principal novedad es que las autoridades ya no estarán limitadas cuando un automóvil sin conductor cometa una infracción de tránsito. Hasta ahora, la situación era habitual: agentes detectaban una violación, detenían el vehículo y no había un conductor humano a quien entregar una multa. A partir del 1 de julio, ese escenario cambia con la creación del “Notice of Autonomous Vehicle Noncompliance” (Aviso de Incumplimiento de Vehículo Autónomo), que se dirigirá directamente al fabricante u operador.

En resumen: las empresas detrás de los robotaxis tendrán que responder por las acciones de sus unidades cuando circulen en modo autónomo, igual que un operador humano sería responsable de su vehículo.

Resumen de las nuevas reglas:

Nueva disposición Qué significa Aviso de incumplimiento para vehículos autónomos La policía podrá reportar infracciones cometidas por robotaxis y otros vehículos sin conductor Responsabilidad de las empresas El fabricante u operador deberá responder ante el DMV por la conducta del vehículo Línea directa para emergencias Las compañías deberán atender llamadas de autoridades en menos de 30 segundos Comunicación bidireccional Los equipos de emergencia podrán hablar con operadores remotos Restricciones en emergencias Los vehículos deberán abandonar o evitar determinadas zonas cuando las autoridades lo ordenen

¿CÓMO FUNCIONARÁ EL NUEVO PROCESO DE SANCIÓN?

Cuando un vehículo autónomo viole una norma de tránsito o una ordenanza local mientras opere sin intervención humana, los agentes podrán documentar el incidente. El reporte deberá incluir:

Fecha de la infracción.

Hora del incidente.

Lugar donde ocurrió.

Número de matrícula del vehículo.

Descripción de la supuesta violación.

La empresa responsable tendrá 72 horas para presentar la información ante el DMV, salvo que la agencia especifique otro plazo. Desde allí, el DMV podrá revisar y decidir si corresponde imponer medidas correctivas, restricciones operativas o sanciones adicionales.

EMPRESAS Y OPERADORES DEBERÁN RESPONDER RÁPIDAMENTE EN EMERGENCIAS

Otro cambio clave es la obligación de mantener una línea telefónica de emergencia mientras los vehículos autónomos circulen por vías públicas. La normativa exige:

Respuesta de un operador humano en máximo 30 segundos.

Comunicación directa entre socorristas (bomberos, policía, EMS) y personal remoto.

Sistemas de comunicación bidireccional integrados en la flota

Capacidad de las autoridades para ordenar que una flota abandone una zona de emergencia.

Además, cuando haya una emergencia activa, las autoridades podrán enviar instrucciones digitales para que los vehículos autónomos eviten o salgan del área en un plazo de hasta dos minutos, facilitando el acceso de equipos de rescate —algo crítico en barrios densos como Mission District, Boyle Heights o partes de East LA.

INCIDENTES QUE IMPULSARON LOS CAMBIOS

Varios episodios recientes demostraron la necesidad de estas reglas. Entre ellos:

Septiembre de 2025: en San Bruno, policías observaron un robotaxi de Waymo realizando una maniobra en U ilegal frente a una patrulla; no había conductor humano a quien multar.

Apagón masivo en San Francisco: dejó vehículos autónomos detenidos en intersecciones, empeorando la congestión.

Reportes del San Francisco Fire Department: robotaxis que obstruyeron accesos durante emergencias.

Estas situaciones generaron quejas de residentes y responsables de emergencias, y presionaron al DMV para dotarse de herramientas legales más claras.

¿QUÉ EMPRESAS PODRÍAN VERSE AFECTADAS?

Empresa Actividad en California Waymo Servicios comerciales de robotaxis en zonas urbanas Tesla Pruebas y autorizaciones para tecnologías de conducción autónoma Cruise Operaciones y pruebas, con historial de revisiones regulatorias

Según Steve Gordon, director del DMV, las medidas buscan reforzar la seguridad pública sin frenar la innovación. La idea es que la tecnología avance, pero con reglas claras que protejan a peatones, conductores y comunidades vulnerables.

Un vehículo autónomo Waymo no cuenta con conductor humano (Foto: AP) / Matt York

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