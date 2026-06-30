Cualquier ajuste en las tarifas de NJ Transit repercute directamente en el bolsillo de miles de familias y trabajadores que cruzan diariamente el Hudson. Para muchos hispanohablantes que viven en Newark, Jersey City, Paterson, Hoboken o en suburbios de Nueva Jersey y viajan a Manhattan, Williamsburg o el bajo Manhattan para trabajar, estudiar o cuidar a sus familias, incluso un aumento pequeño puede sumar decenas de dólares al mes. Este 1 de julio entran en vigor nuevos precios que conviene revisar con calma: te explico cuánto costarán los boletos, cómo se calculan, qué descuentos aplican y qué opciones tienes para ahorrar.

El aumento no llega por sorpresa. Desde 2024, NJ Transit aplicó un esquema tarifario que incluyó un incremento inicial del 15% y fijó ajustes automáticos del 3% cada 1 de julio. Por eso, desde este martes 1 de julio vuelven a aplicarse nuevas tarifas para autobuses, trenes de cercanías y sistemas de tren ligero que operan en todo el estado y mantienen conexiones diarias con Nueva York y Filadelfia.

NJ Transit ha revelado sus nuevos precios desde el 1 de julio (Foto: AFP)

LOS NUEVOS PRECIOS DE NJ TRANSIT (DESDE EL 1 DE JULIO)

Servicio Nuevo precio (tarifa completa) Autobús (solo ida) Desde US$1.90 hasta US$59.10 Tren ligero (Light Rail) Desde US$1.90 hasta US$2.65 Tren de cercanías (Rail) Desde US$1.80 hasta US$23.85 River Line US$1.90 Newark Light Rail US$1.90 Hudson-Bergen Light Rail US$2.65

Nota: dos pasajeros que usen el mismo sistema pueden pagar diferente según origen/destino. Por ejemplo, un viaje corto en Hudson-Bergen Light Rail puede costar US$2.65, mientras que un trayecto regional en tren desde Secaucus a New York Penn puede acercarse al rango superior según zonas.

¿POR QUÉ SUBEN LAS TARIFAS?

El aumento forma parte del plan financiero aprobado por NJ Transit en 2024. Ese plan incluyó un ajuste inicial del 15% y la política de aumentos automáticos del 3% cada 1 de julio para generar ingresos que sostengan la operación, mantenimiento y mejoras en seguridad. NJ Transit apunta que los fondos buscan cubrir costos operativos y proyectos de infraestructura, aunque para muchos usuarios la carga financiera sigue siendo palpable.

¿CÓMO SE CALCULA EL PRECIO DEL BOLETO?

No todos los servicios usan el mismo método de cálculo:

Autobús: según número de zonas recorridas.

Tren ligero: según la línea utilizada.

Tren de cercanías: según estación de origen y destino.

Esto explica por qué los precios varían tanto entre rutas cortas urbanas y recorridos regionales más largos.

¿CÓMO COMPRAR BOLETOS?

Opciones para adquirir pasajes:

Aplicación oficial de NJ Transit (recomendada para ahorrar tiempo).

Máquinas expendedoras en estaciones y andenes.

Taquillas en terminales principales (Newark Penn, Trenton Transit Center).

Pago en efectivo a bordo de muchos autobuses.

Pago con tarjeta bancaria mediante Tap & Ride en todos los autobuses.

Si tu trayecto incluye conexiones entre rutas, verifica si necesitas comprar boletos separados o si existe un boleto de continuación o transbordo válido.

DESCUENTOS DISPONIBLES

NJ Transit mantiene tarifas reducidas para grupos específicos:

Niños entre 5 y 11 años.

Adultos mayores de 62 años.

Personas con discapacidad.

Ejemplos de tarifas con descuento:

Servicio Tarifa con descuento Hudson-Bergen Light Rail US$1.25 Newark Light Rail US$0.85 River Line US$0.85

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA VIAJEROS

En autobuses, compra el boleto que corresponda exactamente al número de zonas a recorrer. Si viajas desde Journal Square a Hoboken, confirma la zona antes de subir.

Para viajes interestatales (NJ–NY), asegúrate de llevar el boleto correcto; revisores en trenes de cercanías pueden pedirlo en cualquier punto.

Activa los tickets de tren ligero antes de abordar (no esperes a subir).

Conserva el boleto en trenes regionales hasta finalizar el viaje.

Los boletos con destino a Newark Liberty incluyen AirTrain; no compres separado ese tramo.

Evalúa pases mensuales si viajas diario: suelen salir más económicos que comprar ida y vuelta todos los días.

Combina opciones: usuarios que usan PATH + NJ Transit pueden optimizar costos comprando pases según recorridos frecuentes.

Si eres trabajador esencial o estudiante, consulta con tu empleador o universidad por convenios o subsidios locales.

Un tren de NJ Transit en el terminal de Hoboken (Foto: AFP)

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