Con la llegada del otoño, las mañanas frías vuelven a sentirse en los cinco boroughs, desde los edificios de Washington Heights y el Bronx hasta los apartamentos de Queens, Brooklyn y Staten Island. Para miles de familias hispanas que viven de alquiler, con renta estabilizada o junto a familiares, el descenso de las temperaturas no solo implica sacar los abrigos: también marca el inicio de la Heat Season, el periodo en el que los dueños deben garantizar condiciones mínimas de calefacción. La temporada comienza el 1 de octubre de 2026 y se extiende hasta el 31 de mayo de 2027. Durante esos meses, la ciudad fija límites concretos que pueden reportarse al 311 cuando el casero, administrador o superintendente no resuelve la falta de servicio.

La norma no consiste únicamente en encender los radiadores cuando baja el termómetro. La Ciudad de Nueva York establece niveles mínimos dentro de las viviendas según la hora y el clima exterior. El suministro de agua caliente, además, debe mantenerse durante los 365 días del año. Cuando alguna de estas obligaciones no se cumple, los residentes pueden presentar una queja ante NYC311 y el Department of Housing Preservation and Development, conocido como HPD, puede intervenir.

TEMPERATURAS OBLIGATORIAS DURANTE LA HEAT SEASON

La temporada de calefacción rige entre el 1 de octubre y el 31 de mayo. Durante ese periodo, los requisitos varían entre el día y la noche:

Horario Condición exterior Temperatura mínima dentro del apartamento 6:00 a. m. a 10:00 p. m. Si la temperatura exterior baja de 55 °F 68 °F 10:00 p. m. a 6:00 a. m. Sin importar la temperatura exterior 62 °F

De 6:00 a. m. a 10:00 p. m., la obligación se activa cuando afuera hay menos de 55 °F. En ese escenario, el interior de la vivienda debe llegar, como mínimo, a 68 °F.

Entre las 10:00 p. m. y las 6:00 a. m., la regla es distinta: el apartamento no puede estar por debajo de 62 °F, sin importar la marca registrada en el exterior. El criterio nocturno resulta relevante para quienes pasan la madrugada con radiadores apagados o con un sistema que funciona de forma irregular.

FECHAS CLAVE PARA INQUILINOS Y PROPIETARIOS

Fecha Qué ocurre 1 de octubre de 2026 Comienza oficialmente la Heat Season Del 1 de octubre de 2026 al 31 de mayo de 2027 Los propietarios deben cumplir las reglas de calefacción 31 de mayo de 2027 Finaliza la temporada obligatoria de calefacción Todo el año Debe haber agua caliente a una temperatura mínima constante de 120 °F

El 1 de octubre es, por tanto, una fecha de especial atención para administradores y residentes. En zonas con edificios antiguos o multifamiliares, como sectores del Bronx, Upper Manhattan, Corona, Jackson Heights, Sunset Park o Bushwick, resulta conveniente comprobar desde los primeros días si los radiadores, tuberías y calderas están operando correctamente.

EL AGUA CALIENTE SE EXIGE TODO EL AÑO

El agua caliente está regulada de manera separada. Su disponibilidad no está vinculada con la temporada de frío ni con una franja horaria determinada.

Los dueños deben proporcionar este servicio las 24 horas, todos los días del año, a una temperatura mínima constante de 120 °F. Por ello, una falla puede denunciarse tanto en pleno invierno como durante el verano, incluso si la calefacción no está obligada a funcionar.

En términos prácticos, si la ducha sale fría o apenas tibia de forma persistente, el problema puede ser reportado. No es necesario esperar hasta octubre para solicitar una inspección o dejar constancia ante la ciudad.

¿QUÉ HACER SI NO HAY CALEFACCIÓN?

La recomendación inicial es comunicarse con el propietario, el managing agent o el super del edificio. En muchos inmuebles neoyorquinos, el superintendente puede solucionar problemas relacionados con válvulas, radiadores o calderas sin que sea necesario iniciar un trámite formal.

Si no hay respuesta o la situación continúa, el inquilino puede seguir estos pasos:

Llamar al 311 dentro de la ciudad de Nueva York.

Usar el número TTY 212-504-4115.

Presentar una queja mediante NYC311.

Consultar el estado de la solicitud después de hacer el reporte.

Revisar en HPDONLINE si el inmueble tiene infracciones abiertas por falta de calor o agua caliente.

Guardar mensajes, correos electrónicos, fotografías, videos y cualquier comunicación con el dueño o administrador.

Antes de presentar una denuncia, es recomendable informar el problema a la persona responsable del edificio. Si el servicio no se restablece, HPD puede contactar al propietario, comunicarse con el residente y programar una inspección.

Para quienes no dominan el inglés, es útil informar al inspector que requieren asistencia en español. La ciudad puede gestionar apoyo de interpretación durante la visita.

¿QUÉ OCURRE DESPUÉS DE LLAMAR AL 311?

Una vez registrada la queja, HPD puede notificar al dueño o a la empresa administradora. Si el residente confirma que la situación quedó resuelta, la solicitud puede cerrarse. En caso contrario, la agencia puede enviar a un inspector para verificar las condiciones de la unidad.

La visita se realiza con base en las reglas de cada horario:

Entre las 6:00 a. m. y las 10:00 p. m., el inspector debe constatar que afuera haya menos de 55 °F y que dentro del apartamento haya menos de 68 °F.

De 10:00 p. m. a 6:00 a. m., puede emitir una infracción si la vivienda registra menos de 62 °F, sin tomar en cuenta el clima exterior.

Los problemas relacionados con el agua caliente pueden ser revisados en cualquier época del año.

Si no hay nadie en casa cuando llega el inspector, puede dejar una tarjeta e intentar verificar otra unidad del inmueble. Por eso, es recomendable atender las llamadas vinculadas con el caso y facilitar el acceso cuando sea posible.

MULTAS PARA PROPIETARIOS QUE INCUMPLEN

La falta de calefacción o de agua caliente es considerada una infracción Class C, una categoría que la ciudad clasifica como inmediatamente peligrosa. En estas situaciones, las sanciones pueden comenzar a acumularse mientras el problema siga sin resolverse.

Situación Penalización que puede buscar HPD Primera violación de calefacción o agua caliente US$350 a US$1,250 por día Violación posterior en el mismo edificio US$500 a US$1,500 por día

Además de las multas diarias, HPD puede cobrar una tarifa de US$200 cuando una tercera inspección —o cualquier revisión posterior durante la misma temporada— determina otra infracción relacionada con el calor. Para los casos de agua caliente, el criterio se aplica dentro del mismo año calendario.

Si el propietario no restablece el servicio luego de recibir una violación, la agencia puede utilizar su Emergency Repair Program para realizar reparaciones de urgencia y cobrar los costos correspondientes al dueño.

EDIFICIOS CON VIGILANCIA ESPECIAL

HPD mantiene un Heat Sensors Program dirigido a ciertos edificios residenciales con antecedentes de problemas reiterados. La iniciativa busca detectar deficiencias sin depender exclusivamente de que un residente presente una queja.

Los inmuebles seleccionados deben instalar sensores con conexión a internet en una habitación de cada apartamento, salvo que los ocupantes decidan no participar. La agencia también puede efectuar visitas preventivas durante la temporada para comprobar el cumplimiento de las reglas.

Los propietarios incluidos en este programa pueden estar sujetos a exigencias adicionales relacionadas con:

La instalación de sensores de temperatura.

El mantenimiento de los dispositivos.

La transmisión de datos a HPD.

Las inspecciones preventivas.

La corrección de infracciones detectadas.

Para quienes viven en Nueva York, el inicio de octubre representa más que un cambio de estación. En una ciudad donde el frío puede afectar la rutina, el descanso y la salud de una familia, conocer las reglas permite actuar con rapidez. Si el radiador no funciona o el agua sale fría, lo más importante es avisar primero al responsable del edificio y, si no hay solución, utilizar los canales oficiales de NYC311 y HPD.