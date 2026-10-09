La temporada de patinaje sobre hielo del Rockefeller Center comienza este sábado 10 de octubre de 2026 en Midtown Manhattan, con entradas generales desde US$22 y novedades por el 90 aniversario del recinto. Para quienes organizan una salida con los niños, un encuentro entre amigos o un paseo junto a familiares que llegan de visita a Nueva York, la reapertura ofrece un plan sin necesidad de esperar a diciembre. Antes de reservar, sin embargo, conviene revisar el presupuesto completo: el alquiler del equipo se cobra aparte con el boleto básico, las tarifas varían según el horario y los servicios funcionarán inicialmente en una instalación temporal, hasta la inauguración de la nueva Skate House.

Conocida como The Rink, esta atracción ocupa la plaza inferior del complejo, bajo la estatua dorada de Prometeo. Abrió por primera vez el 25 de diciembre de 1936 como una propuesta provisional y terminó convirtiéndose en parte del paisaje invernal de Manhattan. Nueve décadas después, la celebración incorpora espacios y comodidades para los visitantes.

El Rockefeller Center vuelve a abrir sus puertas para los amantes del patinaje sobre hielo (Foto: AFP) / VANESSA CARVALHO

¿CUÁNTO CUESTA PATINAR SOBRE HIELO EN EL ROCKEFELLER CENTER?

La entrada General Skate cuesta desde US$22 por persona y corresponde a una sesión de 60 minutos. Ese importe no se mantiene durante toda la temporada: cambia de acuerdo con el día y el turno seleccionado. Quienes no lleven patines propios deberán sumar el alquiler.

Estos son los principales costos y condiciones que debes considerar antes de comprar:

Tipo de entrada o servicio Precio inicial o condición Patinaje general para adultos y niños de 6 años o más Desde US$22 Acceso para menores de 5 años o menos Desde US$12 Alquiler de patines US$12 adicionales Entrada VIP Consultar la tarifa vigente para la fecha elegida Boleto para el mismo día, Skate Now Entre US$25 y US$40 adicionales sobre la tarifa estándar, sujeto a disponibilidad

Con el precio básico de US$22 y los US$12 del alquiler, el gasto comienza en US$34 por persona, sin contar impuestos o cargos que pudieran aparecer al completar la compra. Si vas en familia, calcula el total de los boletos y equipos necesarios, en lugar de guiarte únicamente por la cifra anunciada.

La modalidad VIP incluye patines, acceso prioritario al hielo y espacios exclusivos. Desde el 14 de noviembre está prevista una experiencia ampliada, con un nuevo lounge, bebidas calientes y snacks. Conviene comprobar tanto el importe como los beneficios correspondientes a la fecha elegida, especialmente durante las primeras semanas.

Otra alternativa son los boletos Skate Now, disponibles en la taquilla para ingresar el mismo día. Tienen un recargo de entre US$25 y US$40 sobre la tarifa estándar y dependen de los cupos restantes. Por eso, no deben confundirse con una opción de último minuto más económica.

Si necesitas asegurar un horario concreto, reserva con anticipación, sobre todo durante los fines de semana o las fiestas de fin de año. El calendario oficial del Rockefeller Center permite consultar los turnos disponibles y conocer el monto correspondiente antes de pagar.

LA NUEVA SKATE HOUSE: ¿QUÉ CAMBIA POR EL 90° ANIVERSARIO?

La principal renovación de la temporada 2026-2027 será la Skate House, el espacio de recepción y servicios para los patinadores. Su apertura está prevista para el 14 de noviembre, por lo que quienes acudan en octubre encontrarán una distribución distinta de la que funcionará posteriormente.

El calendario contempla estas etapas:

Del 10 de octubre al 13 de noviembre: los servicios operarán en una instalación temporal, ubicada en el nivel inferior de 30 Rockefeller Plaza, cerca de Daily Provisions.

Desde el 14 de noviembre: está prevista la apertura de la nueva Skate House, con áreas para guardar pertenencias, recoger y devolver patines, comprar alimentos y descansar.

A partir del 14 de noviembre: también comenzará la experiencia VIP ampliada, que incorporará un lounge, bebidas calientes, snacks y beneficios de temporada.

Para una salida con niños, estos detalles importan tanto como el tiempo sobre el hielo: hay que cambiarse de zapatos, recoger el equipo y decidir dónde dejar las pertenencias. Revisa las instrucciones incluidas en la reserva, en lugar de dar por hecho que la recepción estará donde la encontraste en una visita anterior.

La celebración también sumará opciones para grupos. Los Holiday Chalets regresarán el 6 de noviembre, con capacidad para hasta seis personas; el 20 de ese mes debutarán seis espacios llamados 90th Anniversary Lodges, destinados a reuniones de hasta ocho integrantes. Ambas propuestas son distintas del acceso general y tienen condiciones que deben consultarse por separado.

¿HASTA CUÁNDO ESTARÁ ABIERTA LA PISTA DE HIELO?

La temporada está programada del 10 de octubre de 2026 al 27 de marzo de 2027. Habrá, sin embargo, una interrupción el 1 y el 2 de diciembre por los preparativos y la celebración del encendido del árbol de Navidad.

Estas son las fechas principales para organizar la visita:

Fecha Qué debes saber 10 de octubre de 2026 Apertura de la temporada de patinaje 13 de noviembre de 2026 Último día previsto de funcionamiento con la instalación temporal 14 de noviembre de 2026 Inauguración prevista de la nueva Skate House y la experiencia VIP ampliada 1 y 2 de diciembre de 2026 Pista cerrada por las actividades relacionadas con el encendido del árbol 27 de marzo de 2027 Cierre previsto de la temporada

Si quieres combinar el recorrido con fotos navideñas, hay una diferencia importante: la reapertura de octubre no coincide con la ceremonia del árbol, prevista para el 2 de diciembre. Durante las primeras semanas podrás disfrutar de esta actividad, pero no de la iluminación que suele protagonizar las imágenes festivas de Manhattan.

El paseo puede encajar en la agenda familiar entre las reuniones de Nochebuena y las celebraciones de Año Nuevo. Si tu objetivo incluye ver la decoración encendida, elige una jornada posterior a la ceremonia y comprueba los turnos antes de organizar el trayecto.

¿DÓNDE QUEDA EL ROCKEFELLER CENTER Y CÓMO LLEGAR EN SUBWAY?

The Rink se encuentra en Rockefeller Plaza, entre las calles 49 y 50, en Midtown Manhattan, cerca de la Quinta y la Sexta Avenida. El acceso principal habitual está sobre la primera de esas vías, aunque esta temporada conviene seguir las indicaciones de la reserva debido a la instalación temporal y al posterior traslado de los servicios.

Para llegar en subway, la estación de referencia es 47–50 Streets–Rockefeller Center, por donde pasan las líneas B, D, F y M. Esto no significa que todas operen a cualquier hora o durante cada fin de semana: revisa el estado del transporte antes de salir.

Si viajas desde Queens, el Bronx, Brooklyn u otro punto de la ciudad, organiza las conexiones según el horario de tu boleto. Quienes prefieran manejar también encontrarán estacionamientos de pago en los alrededores, un gasto adicional que debe entrar en el presupuesto.

El complejo recomienda llegar unos 15 minutos antes del turno reservado. La fila puede comenzar a organizarse aproximadamente 10 minutos antes de la hora indicada, de modo que conviene dejar margen para recoger los patines y prepararse sin prisas.

¿QUÉ REVISAR ANTES DE RESERVAR UNA SALIDA EN FAMILIA?

Antes de completar la compra, considera estos puntos:

Precio final: los US$22 son una tarifa inicial, no el costo de todas las sesiones.

Alquiler del equipo: se cobra aparte con el boleto general si no llevas patines propios.

Reglas para menores: confirma los requisitos de acompañamiento, especialmente cuando asistan niños pequeños.

Acceso de acompañantes: comprueba si quienes no participarán en la actividad necesitan una entrada adicional.

Lugar de recepción: los servicios tendrán una ubicación temporal hasta el 13 de noviembre y se trasladarán a la nueva Skate House desde el día siguiente.

Cancelaciones y cambios: consulta las condiciones aplicables a tu reserva, incluidas las disposiciones ante posibles cierres por el clima.

El recinto es al aire libre, así que el pronóstico también forma parte de la planificación. Lleva ropa adecuada para la temperatura prevista y deja un margen entre el trayecto en subway y el inicio de la sesión, especialmente si vas con niños o necesitas recoger equipo de alquiler.