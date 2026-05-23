La cuenta regresiva para la FIFA World Cup 2026 ya está en marcha y Los Ángeles se prepara para recibir a decenas de miles de aficionados; eso obligó a autoridades y operadores de transporte a ajustar horarios y rutas para evitar el caos en calles ya saturadas. Por eso Metrolink anunció cambios que entran en vigor el 11 de junio: ampliación de horarios (incluyendo viajes nocturnos en días de partido), conexiones gratuitas con LA Metro y autobuses directos al SoFi Stadium, además de suspensiones temporales en algunas rutas.
Si vives en el Valle, en el Este de LA, o vienes desde Orange County o Ventura para un partido, estos cambios pueden afectar tu rutina de trabajo, las visitas familiares a la playa o la salida al cine; leer esto ahora te ayuda a planear viajes con tiempo, ahorrar en estacionamiento y evitar perderte el partido por quedar atrapado en el tráfico. Aquí te explicamos qué líneas cambian, en qué fechas, cómo usar los pases disponibles y recomendaciones prácticas para viajar seguro y cómodo por el sur de California durante el torneo.
METROLINK AMPLIARÁ HORARIOS DURANTE LOS PARTIDOS DEL MUNDIAL
Según el comunicado oficial de Metrolink, las operaciones se reforzarán los días con partidos en SoFi Stadium (identificado como “Los Angeles Stadium” para el torneo). La ampliación incluye más frecuencias, salidas nocturnas y refuerzo en trenes clave para atender tanto a residentes como a visitantes internacionales.
Estas son las líneas que tendrán servicio especial:
|Línea de Metrolink
|Cambios confirmados
|91/Perris Valley Line
|Más frecuencias y horarios nocturnos
|Antelope Valley Line
|Servicio ampliado
|Orange County Line
|Trenes adicionales
|San Bernardino Line
|Refuerzo operativo
|Ventura County Line
|Horarios especiales
Uno de los cambios más relevantes será la incorporación de viajes nocturnos para los partidos programados en la noche, una demanda recurrente de quienes usan el tren para eventos masivos en Los Ángeles.
FECHAS DE LOS PARTIDOS Y EVENTOS ESPECIALES
Las modificaciones estarán activas durante los ocho días de partidos en Los Ángeles y en eventos paralelos relacionados con el Mundial.
Partidos en SoFi Stadium:
- 12 de junio
- 15 de junio
- 18 de junio
- 21 de junio
- 25 de junio
- 28 de junio
- 2 de julio
- 10 de julio
Además, Los Angeles Union Station albergará “Heart of the City: Los Angeles Union Station Fan Zone” entre el 25 y el 28 de junio, con actividades para familias, música y food trucks (una buena oportunidad para probar tacos al pastor, pupusas y otras ofertas latinas típicas en eventos en LA)
HORARIOS CONFIRMADOS DEL SERVICIO AMPLIADOS DE TRENES POR CADA FECHA
Viernes 12 de junio
Ventura County Line – Outbound (Train 199):
|Estación
|Hora
|L.A. Union Station
|11:00 PM
|Glendale
|11:11 PM
|Burbank - Downtown
|11:17 PM
|Burbank Airport - South (VCL)
|11:22 PM
|Van Nuys
|11:31 PM
|Northridge
|11:40 PM
|Chatsworth
|11:48 PM
|Simi Valley
|12:02 AM
|Moorpark
|12:17 AM
Antelope Valley Line – Outbound (Train 299):
|Estación
|Hora
|L.A. Union Station
|11:15 PM
|Glendale
|11:27 PM
|Burbank - Downtown
|11:34 PM
|Burbank Airport - North (AVL)
|11:40 PM
|Sun Valley
|11:44 PM
|Sylmar / San Fernando
|11:55 PM
|Newhall
|12:11 AM
|Santa Clarita
|12:19 AM
|Via Princessa
|12:25 AM
|Vista Canyon
|12:31 AM
|Vincent Grade / Acton
|1:10 AM
|Palmdale
|1:20 AM
|Lancaster
|1:30 AM
San Bernardino Line – Outbound (Train 398):
|Estación
|Hora
|L.A. Union Station
|11:00 PM
|Cal State LA
|11:14 PM
|El Monte
|11:27 PM
|Baldwin Park
|11:37 PM
|Covina
|11:44 PM
|Pomona - North
|11:58 PM
|Claremont
|12:04 AM
|Montclair
|12:07 AM
|Upland
|12:13 AM
|Rancho Cucamonga
|12:20 AM
|Fontana
|12:29 AM
|Rialto
|12:35 AM
|San Bernardino Depot
|12:42 AM
|San Bernardino - Downtown
|12:48 AM
91/Perris Valley Line – Outbound (Train 798):
|Estación
|Hora
|L.A. Union Station
|11:15 PM
|Commerce
|—
|Norwalk
|11:38 PM
|Buena Park
|11:47 PM
|Fullerton
|11:53 PM
|Corona - West
|12:17 AM
|Corona - North Main
|12:22 AM
|Riverside - La Sierra
|12:30 AM
|Riverside - Downtown
|12:44 AM
|Riverside - Hunter Park / UCR
|12:52 AM
|Moreno Valley / March Field
|1:08 AM
|Perris - Downtown
|1:19 AM
|Perris - South
|1:29 AM
Orange County Line – Outbound (Train 698):
|Estación
|Hora
|L.A. Union Station
|11:00 PM
|Commerce
|—
|Norwalk
|11:24 PM
|Buena Park
|11:32 PM
|Fullerton
|11:37 PM
|Anaheim - ARTIC
|11:45 PM
|Orange
|11:49 PM
|Santa Ana
|11:54 PM
|Tustin
|12:01 AM
|Irvine
|12:08 AM
|Laguna Niguel
|12:18 AM
|San Juan Capistrano
|12:25 AM
|San Clemente
|12:34 AM
|San Clemente Pier
|—
|Oceanside
|12:58 AM
Lunes 15 de junio
Ventura County Line – Outbound (Train 199):
|Estación
|Hora
|L.A. Union Station
|11:00 PM
|Glendale
|11:11 PM
|Burbank - Downtown
|11:17 PM
|Burbank Airport - South (VCL)
|11:22 PM
|Van Nuys
|11:31 PM
|Northridge
|11:40 PM
|Chatsworth
|11:48 PM
|Simi Valley
|12:02 AM
|Moorpark
|12:17 AM
Antelope Valley Line – Outbound (Train 299):
|Estación
|Hora
|L.A. Union Station
|11:15 PM
|Glendale
|11:27 PM
|Burbank - Downtown
|11:34 PM
|Burbank Airport - North (AVL)
|11:40 PM
|Sun Valley
|11:44 PM
|Sylmar / San Fernando
|11:55 PM
|Newhall
|12:11 AM
|Santa Clarita
|12:19 AM
|Via Princessa
|12:25 AM
|Vista Canyon
|12:31 AM
|Vincent Grade / Acton
|1:10 AM
|Palmdale
|1:20 AM
|Lancaster
|1:30 AM
San Bernardino Line – Outbound (Train 398):
|Estación
|Hora
|L.A. Union Station
|11:00 PM
|Cal State LA
|11:14 PM
|El Monte
|11:27 PM
|Baldwin Park
|11:37 PM
|Covina
|11:44 PM
|Pomona - North
|11:58 PM
|Claremont
|12:04 AM
|Montclair
|12:07 AM
|Upland
|12:13 AM
|Rancho Cucamonga
|12:20 AM
|Fontana
|12:29 AM
|Rialto
|12:35 AM
|San Bernardino Depot
|12:42 AM
|San Bernardino - Downtown
|12:48 AM
91/Perris Valley Line – Outbound (Train 798):
|Estación
|Hora
|L.A. Union Station
|11:15 PM
|Commerce
|—
|Norwalk
|11:38 PM
|Buena Park
|11:47 PM
|Fullerton
|11:53 PM
|Corona - West
|12:17 AM
|Corona - North Main
|12:22 AM
|Riverside - La Sierra
|12:30 AM
|Riverside - Downtown
|12:44 AM
|Riverside - Hunter Park / UCR
|12:52 AM
|Moreno Valley / March Field
|1:08 AM
|Perris - Downtown
|1:19 AM
|Perris - South
|1:29 AM
Orange County Line – Outbound (Train 698):
|Estación
|Hora
|L.A. Union Station
|11:00 PM
|Commerce
|—
|Norwalk
|11:24 PM
|Buena Park
|11:32 PM
|Fullerton
|11:37 PM
|Anaheim - ARTIC
|11:45 PM
|Orange
|11:49 PM
|Santa Ana
|11:54 PM
|Tustin
|12:01 AM
|Irvine
|12:08 AM
|Laguna Niguel
|12:18 AM
|San Juan Capistrano
|12:25 AM
|San Clemente
|12:34 AM
|San Clemente Pier
|—
|Oceanside
|12:58 AM
Jueves 18 de junio
91/Perris Valley Line – Outbound (Train 798):
|Estación
|Hora
|L.A. Union Station
|6:33 PM
|Commerce
|—
|Norwalk
|6:57 PM
|Buena Park
|7:06 PM
|Fullerton
|7:12 PM
|Corona - West
|7:36 PM
|Corona - North Main
|7:41 PM
|Riverside - La Sierra
|7:49 PM
|Riverside - Downtown
|8:03 PM
|Riverside - Hunter Park / UCR
|8:11 PM
|Moreno Valley / March Field
|8:27 PM
|Perris - Downtown
|8:38 PM
|Perris - South
|8:47 PM
Orange County Line – Outbound (Train 698):
|Estación
|Hora
|L.A. Union Station
|6:40 PM
|Commerce
|—
|Norwalk
|7:05 PM
|Buena Park
|7:12 PM
|Fullerton
|7:18 PM
|Anaheim - ARTIC
|7:25 PM
|Orange
|7:30 PM
|Santa Ana
|7:35 PM
|Tustin
|7:41 PM
|Irvine
|7:47 PM
|Laguna Niguel
|7:58 PM
Domingo 21 de junio
Ventura County Line – Inbound (Train 198):
|Estación
|Hora
|Ventura - East
|7:00 AM
|Oxnard
|7:14 AM
|Camarillo
|7:25 AM
|Moorpark
|7:37 AM
|Simi Valley
|7:50 AM
|Chatsworth
|8:02 AM
|Northridge
|8:07 AM
|Van Nuys
|8:15 AM
|Burbank Airport - South (VCL)
|8:22 AM
|Burbank - Downtown
|8:27 AM
|Glendale
|8:33 AM
|L.A. Union Station
|8:48 AM
San Bernardino Line – Inbound (Train 399):
|Estación
|Hora
|San Bernardino - Downtown
|7:08 AM
|San Bernardino Depot
|7:13 AM
|Rialto
|7:20 AM
|Fontana
|7:26 AM
|Rancho Cucamonga
|7:36 AM
|Upland
|7:43 AM
|Montclair
|7:49 AM
|Claremont
|7:53 AM
|Pomona - North
|7:57 AM
|Covina
|8:09 AM
|Baldwin Park
|8:15 AM
|El Monte
|8:27 AM
|Cal State LA
|8:39 AM
|L.A. Union Station
|8:52 AM
91/Perris Valley Line – Inbound (Train 799):
|Estación
|Hora
|Perris - South
|6:16 AM
|Perris - Downtown
|6:22 AM
|Moreno Valley / March Field
|6:34 AM
|Riverside - Hunter Park / UCR
|6:50 AM
|Riverside - Downtown
|6:57 AM
|Riverside - La Sierra
|7:10 AM
|Corona - North Main
|7:17 AM
|Corona - West
|7:23 AM
|Fullerton
|7:47 AM
|Buena Park
|7:53 AM
|Norwalk
|8:00 AM
|Commerce
|—
|L.A. Union Station
|8:28 AM
Orange County Line – Inbound (Train 699):
|Estación
|Hora
|Oceanside
|6:32 AM
|San Clemente Pier
|6:55 AM
|San Clemente
|6:58 AM
|San Juan Capistrano
|7:10 AM
|Laguna Niguel
|7:16 AM
|Irvine
|7:26 AM
|Tustin
|7:33 AM
|Santa Ana
|7:40 AM
|Orange
|7:45 AM
|Anaheim - ARTIC
|7:50 AM
|Fullerton
|7:58 AM
|Buena Park
|8:03 AM
|Norwalk
|8:10 AM
|Commerce
|—
|L.A. Union Station
|8:39 AM
San Bernardino Line – Outbound (Train 398):
|Estación
|Hora
|L.A. Union Station
|5:15 PM
|Cal State LA
|5:28 PM
|El Monte
|5:42 PM
|Baldwin Park
|5:53 PM
|Covina
|6:00 PM
|Pomona - North
|6:14 PM
|Claremont
|6:20 PM
|Montclair
|6:23 PM
|Upland
|6:28 PM
|Rancho Cucamonga
|6:36 PM
|Fontana
|6:45 PM
|Rialto
|6:50 PM
|San Bernardino Depot
|6:58 PM
|San Bernardino - Downtown
|7:04 PM
91/Perris Valley Line – Outbound (Train 798):
|Estación
|Hora
|L.A. Union Station
|5:00 PM
|Commerce
|—
|Norwalk
|5:23 PM
|Buena Park
|5:31 PM
|Fullerton
|5:37 PM
|Corona - West
|6:01 PM
|Corona - North Main
|6:07 PM
|Riverside - La Sierra
|6:14 PM
|Riverside - Downtown
|6:27 PM
|Riverside - Hunter Park / UCR
|6:34 PM
|Moreno Valley / March Field
|6:50 PM
|Perris - Downtown
|7:02 PM
|Perris - South
|7:11 PM
Orange County Line – Outbound (Train 698):
|Estación
|Hora
|L.A. Union Station
|5:30 PM
|Commerce
|—
|Norwalk
|5:54 PM
|Buena Park
|6:02 PM
|Fullerton
|6:08 PM
|Anaheim - ARTIC
|6:15 PM
|Orange
|6:20 PM
|Santa Ana
|6:25 PM
|Tustin
|6:32 PM
|Irvine
|6:39 PM
|Laguna Niguel
|6:50 PM
|San Juan Capistrano
|6:56 PM
|San Clemente
|7:08 PM
|San Clemente Pier
|7:12 PM
|Oceanside
|7:39 PM
Jueves 25 de junio
Ventura County Line – Outbound (Train 199):
|Estación
|Hora
|L.A. Union Station
|12:01 AM
|Glendale
|12:12 AM
|Burbank - Downtown
|12:18 AM
|Burbank Airport - South (VCL)
|12:23 AM
|Van Nuys
|12:32 AM
|Northridge
|12:41 AM
|Chatsworth
|12:49 AM
|Simi Valley
|1:03 AM
|Moorpark
|1:18 AM
Antelope Valley Line – Outbound (Train 299):
|Estación
|Hora
|L.A. Union Station
|12:15 AM
|Glendale
|12:27 AM
|Burbank - Downtown
|12:34 AM
|Burbank Airport - North (AVL)
|12:40 AM
|Sun Valley
|12:44 AM
|Sylmar / San Fernando
|12:52 AM
|Newhall
|1:08 AM
|Santa Clarita
|1:16 AM
|Via Princessa
|1:22 AM
|Vista Canyon
|1:28 AM
|Vincent Grade / Acton
|2:07 AM
|Palmdale
|2:17 AM
|Lancaster
|2:27 AM
San Bernardino Line – Outbound (Train 398):
|Estación
|Hora
|L.A. Union Station
|12:01 AM
|Cal State LA
|12:14 AM
|El Monte
|12:27 AM
|Baldwin Park
|12:37 AM
|Covina
|12:55 AM
|Pomona - North
|12:58 AM
|Claremont
|1:04 AM
|Montclair
|1:07 AM
|Upland
|1:13 AM
|Rancho Cucamonga
|1:20 AM
|Fontana
|1:29 AM
|Rialto
|1:35 AM
|San Bernardino Depot
|1:42 AM
|San Bernardino - Downtown
|1:48 AM
91/Perris Valley Line – Outbound (Train 798):
|Estación
|Hora
|L.A. Union Station
|12:15 AM
|Commerce
|—
|Norwalk
|12:38 AM
|Buena Park
|12:47 AM
|Fullerton
|12:53 AM
|Corona - West
|1:17 AM
|Corona - North Main
|1:22 AM
|Riverside - La Sierra
|1:30 AM
|Riverside - Downtown
|1:44 AM
|Riverside - Hunter Park / UCR
|1:52 AM
|Moreno Valley / March Field
|2:08 AM
|Perris - Downtown
|2:19 AM
|Perris - South
|2:29 AM
Orange County Line – Outbound (Train 698):
|Estación
|Hora
|L.A. Union Station
|12:01 AM
|Commerce
|—
|Norwalk
|12:25 AM
|Buena Park
|12:33 AM
|Fullerton
|12:38 AM
|Anaheim - ARTIC
|12:46 AM
|Orange
|12:50 AM
|Santa Ana
|12:55 AM
|Tustin
|1:02 AM
|Irvine
|1:09 AM
|Laguna Niguel
|1:19 AM
|San Juan Capistrano
|1:26 AM
|San Clemente
|1:35 AM
|San Clemente Pier
|—
|Oceanside
|1:58 AM
Viernes 26 de junio
Ventura County Line – Outbound (Train 199):
|Estación
|Hora
|L.A. Union Station
|11:00 PM
|Glendale
|11:11 PM
|Burbank - Downtown
|11:17 PM
|Burbank Airport - South (VCL)
|11:22 PM
|Van Nuys
|11:31 PM
|Northridge
|11:40 PM
|Chatsworth
|11:48 PM
|Simi Valley
|12:02 AM
|Moorpark
|12:17 AM
Antelope Valley Line – Outbound (Train 299):
|Estación
|Hora
|L.A. Union Station
|11:15 PM
|Glendale
|11:27 PM
|Burbank - Downtown
|11:34 PM
|Burbank Airport - North (AVL)
|11:40 PM
|Sun Valley
|11:44 PM
|Sylmar / San Fernando
|11:55 PM
|Newhall
|12:11 AM
|Santa Clarita
|12:19 AM
|Via Princessa
|12:25 AM
|Vista Canyon
|12:31 AM
|Vincent Grade / Acton
|1:10 AM
|Palmdale
|1:20 AM
|Lancaster
|1:30 AM
San Bernardino Line – Outbound (Train 398):
|Estación
|Hora
|L.A. Union Station
|11:00 PM
|Cal State LA
|11:14 PM
|El Monte
|11:27 PM
|Baldwin Park
|11:37 PM
|Covina
|11:44 PM
|Pomona - North
|11:58 PM
|Claremont
|12:04 AM
|Montclair
|12:07 AM
|Upland
|12:13 AM
|Rancho Cucamonga
|12:20 AM
|Fontana
|12:29 AM
|Rialto
|12:35 AM
|San Bernardino Depot
|12:42 AM
|San Bernardino - Downtown
|12:48 AM
91/Perris Valley Line – Outbound (Train 798):
|Estación
|Hora
|L.A. Union Station
|11:15 PM
|Commerce
|—
|Norwalk
|11:38 PM
|Buena Park
|11:47 PM
|Fullerton
|11:53 PM
|Corona - West
|12:17 AM
|Corona - North Main
|12:22 AM
|Riverside - La Sierra
|12:30 AM
|Riverside - Downtown
|12:44 AM
|Riverside - Hunter Park / UCR
|12:52 AM
|Moreno Valley / March Field
|1:08 AM
|Perris - Downtown
|1:19 AM
|Perris - South
|1:29 AM
Orange County Line – Outbound (Train 698):
|Estación
|Hora
|L.A. Union Station
|11:00 PM
|Commerce
|—
|Norwalk
|11:24 PM
|Buena Park
|11:32 PM
|Fullerton
|11:37 PM
|Anaheim - ARTIC
|11:45 PM
|Orange
|11:49 PM
|Santa Ana
|11:54 PM
|Tustin
|12:01 AM
|Irvine
|12:08 AM
|Laguna Niguel
|12:18 AM
|San Juan Capistrano
|12:25 AM
|San Clemente
|12:34 AM
|San Clemente Pier
|—
|Oceanside
|12:58 AM
Sábado 27 de junio
Ventura County Line – Inbound (Train 198):
|Estación
|Hora
|Moorpark
|8:50 AM
|Simi Valley
|9:03 AM
|Chatsworth
|9:15 AM
|Northridge
|9:20 AM
|Van Nuys
|9:28 AM
|Burbank Airport - South (VCL)
|9:35 AM
|Burbank - Downtown
|9:40 AM
|Glendale
|9:46 AM
|L.A. Union Station
|10:00 AM
Orange County Line – Inbound (Train 699):
|Estación
|Hora
|Oceanside
|7:38 AM
|San Clemente Pier
|8:01 AM
|San Clemente
|8:04 AM
|San Juan Capistrano
|8:16 AM
|Laguna Niguel
|8:22 AM
|Irvine
|8:33 AM
|Tustin
|8:39 AM
|Santa Ana
|8:46 AM
|Orange
|8:52 AM
|Anaheim - ARTIC
|8:56 AM
|Fullerton
|9:04 AM
|Buena Park
|9:10 AM
|Norwalk
|9:16 AM
|Commerce
|—
|L.A. Union Station
|9:45 AM
Ventura County Line – Outbound (Train 199):
|Estación
|Hora
|L.A. Union Station
|10:30 PM
|Glendale
|10:41 PM
|Burbank - Downtown
|10:47 PM
|Burbank Airport - South (VCL)
|10:52 PM
|Van Nuys
|11:01 PM
|Northridge
|11:10 PM
|Chatsworth
|11:18 PM
|Simi Valley
|11:32 PM
|Moorpark
|11:47 PM
Antelope Valley Line – Outbound (Train 299):
|Estación
|Hora
|L.A. Union Station
|10:39 PM
|Glendale
|10:51 PM
|Burbank - Downtown
|10:58 PM
|Burbank Airport - North (AVL)
|11:04 PM
|Sun Valley
|11:08 PM
|Sylmar / San Fernando
|11:16 PM
|Newhall
|11:32 PM
|Santa Clarita
|11:40 PM
|Via Princessa
|11:46 PM
|Vista Canyon
|11:51 PM
|Vincent Grade / Acton
|12:30 AM
|Palmdale
|12:40 AM
|Lancaster
|12:52 AM
San Bernardino Line – Outbound (Train 398):
|Estación
|Hora
|L.A. Union Station
|11:00 PM
|Cal State LA
|11:14 PM
|El Monte
|11:27 PM
|Baldwin Park
|11:37 PM
|Covina
|11:44 PM
|Pomona - North
|11:58 PM
|Claremont
|12:04 AM
|Montclair
|12:07 AM
|Upland
|12:13 AM
|Rancho Cucamonga
|12:20 AM
|Fontana
|12:29 AM
|Rialto
|12:35 AM
|San Bernardino Depot
|12:42 AM
|San Bernardino - Downtown
|12:48 AM
91/Perris Valley Line – Outbound (Train 798):
|Estación
|Hora
|L.A. Union Station
|10:45 PM
|Commerce
|—
|Norwalk
|11:08 PM
|Buena Park
|11:17 PM
|Fullerton
|11:23 PM
|Corona - West
|11:47 PM
|Corona - North Main
|11:52 PM
|Riverside - La Sierra
|12:01 AM
|Riverside - Downtown
|12:14 AM
|Riverside - Hunter Park / UCR
|12:22 AM
|Moreno Valley / March Field
|12:38 AM
|Perris - Downtown
|12:49 AM
|Perris - South
|1:00 AM
Orange County Line – Outbound (Train 698):
|Estación
|Hora
|L.A. Union Station
|10:30 PM
|Commerce
|—
|Norwalk
|10:44 PM
|Buena Park
|10:54 PM
|Fullerton
|11:02 PM
|Anaheim - ARTIC
|11:07 PM
|Orange
|11:15 PM
|Santa Ana
|11:19 PM
|Tustin
|11:24 PM
|Irvine
|11:31 PM
|Laguna Niguel
|11:38 PM
|San Juan Capistrano
|11:48 PM
|San Clemente
|11:55 PM
|San Clemente Pier
|12:04 AM
|Oceanside
|12:28 AM
Domingo 28 de junio
Ventura County Line – Inbound (Train 198):
|Estación
|Hora
|Ventura - East
|7:00 AM
|Oxnard
|7:14 AM
|Camarillo
|7:25 AM
|Moorpark
|7:37 AM
|Simi Valley
|7:50 AM
|Chatsworth
|8:02 AM
|Northridge
|8:07 AM
|Van Nuys
|8:15 AM
|Burbank Airport - South (VCL)
|8:22 AM
|Burbank - Downtown
|8:27 AM
|Glendale
|8:33 AM
|L.A. Union Station
|8:48 AM
San Bernardino Line – Inbound (Train 398):
|Estación
|Hora
|San Bernardino - Downtown
|7:08 AM
|San Bernardino Depot
|7:13 AM
|Rialto
|7:20 AM
|Fontana
|7:26 AM
|Rancho Cucamonga
|7:36 AM
|Upland
|7:43 AM
|Montclair
|7:49 AM
|Claremont
|7:53 AM
|Pomona - North
|7:57 AM
|Covina
|8:09 AM
|Baldwin Park
|8:15 AM
|El Monte
|8:27 AM
|Cal State LA
|8:39 AM
|L.A. Union Station
|8:52 AM
91/Perris Valley Line – Inbound (Train 799):
|Estación
|Hora
|Perris - South
|6:16 AM
|Perris - Downtown
|6:22 AM
|Moreno Valley / March Field
|6:34 AM
|Riverside - Hunter Park / UCR
|6:50 AM
|Riverside - Downtown
|6:57 AM
|Riverside - La Sierra
|7:10 AM
|Corona - North Main
|7:17 AM
|Corona - West
|7:23 AM
|Fullerton
|7:47 AM
|Buena Park
|7:53 AM
|Norwalk
|8:00 AM
|Commerce
|—
|L.A. Union Station
|8:28 AM
Orange County Line – Inbound (Train 699):
|Estación
|Hora
|Oceanside
|6:32 AM
|San Clemente Pier
|6:55 AM
|San Clemente
|6:58 AM
|San Juan Capistrano
|7:10 AM
|Laguna Niguel
|7:16 AM
|Irvine
|7:26 AM
|Tustin
|7:33 AM
|Santa Ana
|7:40 AM
|Orange
|7:45 AM
|Anaheim - ARTIC
|7:50 AM
|Fullerton
|7:58 AM
|Buena Park
|8:03 AM
|Norwalk
|8:10 AM
|Commerce
|—
|L.A. Union Station
|8:39 AM
Ventura County Line – Outbound (Train 199):
|Estación
|Hora
|L.A. Union Station
|6:03 PM
|Glendale
|6:15 PM
|Burbank - Downtown
|6:22 PM
|Burbank Airport - South (VCL)
|6:28 PM
|Van Nuys
|6:36 PM
|Northridge
|6:44 PM
|Chatsworth
|6:50 PM
|Simi Valley
|7:02 PM
|Moorpark
|7:16 PM
|Camarillo
|7:28 PM
|Oxnard
|7:38 PM
|Ventura - East
|7:56 PM
San Bernardino Line – Outbound (Train 398):
|Estación
|Hora
|L.A. Union Station
|5:54 PM
|Cal State LA
|6:07 PM
|El Monte
|6:21 PM
|Baldwin Park
|6:31 PM
|Covina
|6:38 PM
|Pomona - North
|6:52 PM
|Claremont
|6:58 PM
|Montclair
|7:02 PM
|Upland
|7:07 PM
|Rancho Cucamonga
|7:15 PM
|Fontana
|7:23 PM
|Rialto
|7:29 PM
|San Bernardino Depot
|7:37 PM
|San Bernardino - Downtown
|7:42 PM
91/Perris Valley Line – Outbound (Train 798):
|Estación
|Hora
|L.A. Union Station
|6:00 PM
|Commerce
|—
|Norwalk
|6:23 PM
|Buena Park
|6:31 PM
|Fullerton
|6:37 PM
|Corona - West
|7:01 PM
|Corona - North Main
|7:07 PM
|Riverside - La Sierra
|7:14 PM
|Riverside - Downtown
|7:27 PM
|Riverside - Hunter Park / UCR
|7:34 PM
|Moreno Valley / March Field
|7:50 PM
|Perris - Downtown
|8:02 PM
|Perris - South
|8:11 PM
Orange County Line – Outbound (Train 698):
|Estación
|Hora
|L.A. Union Station
|5:50 PM
|Commerce
|—
|Norwalk
|6:13 PM
|Buena Park
|6:21 PM
|Fullerton
|6:27 PM
|Anaheim - ARTIC
|6:35 PM
|Orange
|6:39 PM
|Santa Ana
|6:45 PM
|Tustin
|6:51 PM
|Irvine
|6:59 PM
|Laguna Niguel
|7:09 PM
|San Juan Capistrano
|7:15 PM
|San Clemente
|7:28 PM
|San Clemente Pier
|7:31 PM
|Oceanside
|7:58 PM
Jueves 2 de julio
91/Perris Valley Line – Outbound (Train 798):
|Estación
|Hora
|L.A. Union Station
|6:33 PM
|Commerce
|—
|Norwalk
|6:57 PM
|Buena Park
|7:06 PM
|Fullerton
|7:12 PM
|Corona - West
|7:36 PM
|Corona - North Main
|7:41 PM
|Riverside - La Sierra
|7:49 PM
|Riverside - Downtown
|8:03 PM
|Riverside - Hunter Park / UCR
|8:11 PM
|Moreno Valley / March Field
|8:27 PM
|Perris - Downtown
|8:38 PM
|Perris - South
|8:47 PM
Orange County Line – Outbound (Train 698):
|Estación
|Hora
|L.A. Union Station
|6:40 PM
|Commerce
|—
|Norwalk
|7:05 PM
|Buena Park
|7:12 PM
|Fullerton
|7:18 PM
|Anaheim - ARTIC
|7:25 PM
|Orange
|7:30 PM
|Santa Ana
|7:35 PM
|Tustin
|7:41 PM
|Irvine
|7:47 PM
|Laguna Niguel
|7:58 PM
Viernes 10 de julio
91/Perris Valley Line – Outbound (Train 798):
|Estación
|Hora
|L.A. Union Station
|6:33 PM
|Commerce
|—
|Norwalk
|6:57 PM
|Buena Park
|7:06 PM
|Fullerton
|7:12 PM
|Corona - West
|7:36 PM
|Corona - North Main
|7:41 PM
|Riverside - La Sierra
|7:49 PM
|Riverside - Downtown
|8:03 PM
|Riverside - Hunter Park / UCR
|8:11 PM
|Moreno Valley / March Field
|8:27 PM
|Perris - Downtown
|8:38 PM
|Perris - South
|8:47 PM
Orange County Line – Outbound (Train 698):
|Estación
|Hora
|L.A. Union Station
|6:40 PM
|Commerce
|—
|Norwalk
|7:05 PM
|Buena Park
|7:12 PM
|Fullerton
|7:18 PM
|Anaheim - ARTIC
|7:25 PM
|Orange
|7:30 PM
|Santa Ana
|7:35 PM
|Tustin
|7:41 PM
|Irvine
|7:47 PM
|Laguna Niguel
|7:58 PM
HABRÁ CONEXIONES GRATUITAS HACIA EL ESTADIO
El boleto de Metrolink incluirá conexiones gratuitas con LA Metro en determinadas rutas. Eso significa:
- Autobuses especiales directos entre Los Angeles Union Station y SoFi Stadium sin costo adicional.
- Servicio gratuito de autobuses entre la estación de Anaheim y el estadio.
- Integración con líneas de la red Metro para llegar a Fan Zones y parques de actividades.
Recomendación práctica: descarga las apps de Metrolink y LA Metro (Transit, Google Maps y Waze ayudan con alertas en tiempo real), llega con al menos 90 minutos de anticipación los días de partido y considera alternativas si viajas con niños o personas mayores.
TARIFAS Y PASES DISPONIBLES
Aunque habrá cambios operativos, las tarifas normales se mantendrán. Estos serán los pases disponibles:
Tarifas y pases disponibles:
|Tipo de pase
|Precio
|SoCal Day Pass entre semana
|US$15
|SoCal Day Pass fines de semana
|US$10
Adicional: hasta tres menores de 17 años viajan gratis los fines de semana si van acompañados por un adulto con boleto pagado. Para familias latinas que usan Metrolink para eventos, esto puede reducir considerablemente el costo del viaje.
¿CÓMO LLEGAR AL FIFA FAN FESTIVAL LA?
Los aficionados que quieran asistir al FIFA Fan Festival LA, programado del 11 al 14 de junio en el Los Angeles Memorial Coliseum, también tendrán alternativas mediante transporte público.
El recorrido sugerido será:
- Viajar en Metrolink hasta Union Station.
- Conectar con las líneas A, B o D de LA Metro.
- Hacer conexión con la línea E rumbo a Exposition Park.
Además, otros eventos oficiales de aficionados en Burbank y Pomona también podrán visitarse utilizando el servicio regular de Metrolink.
SUSPENSIONES TEMPORALES Y SERVICIOS CANCELADOS
No todo son ampliaciones: Metrolink confirmó suspensiones temporales que pueden afectar a viajeros frecuentes.
Los servicios afectados serán:
- El codeshare entre Los Ángeles y Ventura.
- El programa Rail 2 Rail® (uso de Monthly Pass para abordar Amtrak Pacific Surfliner dentro del área de Metrolink).
FECHAS CON SUSPENSIONES TEMPORALES
De acuerdo con el documento oficial, En determinadas fechas a lo largo de los 39 días de la competición, el servicio de código compartido de Metrolink entre Los Ángeles y Ventura y el programa Rail 2 Rail —que permite a los titulares del Pase Mensual viajar en cualquier tren Amtrak Pacific Surfliner dentro del área de servicio de Metrolink— se suspenderán temporalmente. Las fechas afectadas son
|Fechas afectadas
|11 al 15 de junio
|18 de junio
|21 de junio
|25 al 28 de junio
|2 de julio
|10 de julio
|18 y 19 de julio
Para muchos pasajeros habituales del sistema ferroviario en el sur de California, este será uno de los puntos más importantes a revisar antes de organizar cualquier viaje durante las semanas del Mundial.
Quienes quieran consultar el cronograma completo de trenes especiales y cambios operativos pueden hacerlo a través de Metrolink.
CONSEJOS LOCALES PARA USUARIOS HISPANOHABLANTES EN LOS ÁNGELES
- Evita manejar desde Downtown, Echo Park o El Pueblo en días de partido — los cierres y el tráfico pueden duplicar tu tiempo de viaje.
- Si vas con familia desde Orange County o Inland Empire, compra el SoCal Day Pass si planeas hacer varios viajes el mismo día.
- Usa Union Station como punto de encuentro para grupos; es un lugar conocido por la comunidad latina y tiene servicios y señalización en español.
- Lleva snacks, agua y cargadores portátiles; los baños en estaciones principales se llenan rápido antes y después de partidos.
- Si necesitas atención en español, llama a la línea de Metrolink y guarda capturas de pantalla de tu billete y horario.
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!