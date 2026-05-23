Metrolink se alista para una serie de viajes modificados y ampliados para la Copa del Mundo 2026 (Foto: Metrolink)
Pedro Bustamante
La cuenta regresiva para ya está en marcha y Los Ángeles se prepara para recibir a decenas de miles de aficionados; eso obligó a autoridades y operadores de transporte a ajustar horarios y rutas para evitar el caos en calles ya saturadas. Por eso Metrolink anunció cambios que entran en vigor el 11 de junio: ampliación de horarios (incluyendo viajes nocturnos en días de partido), conexiones gratuitas con LA Metro y autobuses directos al SoFi Stadium, además de suspensiones temporales en algunas rutas.

Si vives en el Valle, en el Este de LA, o vienes desde Orange County o Ventura para un partido, estos cambios pueden afectar tu rutina de trabajo, las visitas familiares a la playa o la salida al cine; leer esto ahora te ayuda a planear viajes con tiempo, ahorrar en estacionamiento y evitar perderte el partido por quedar atrapado en el tráfico. Aquí te explicamos qué líneas cambian, en qué fechas, cómo usar los pases disponibles y recomendaciones prácticas para viajar seguro y cómodo por el sur de California durante el torneo.

Metrolink será un servicio clave en Los Ángeles durante la Copa del Mundo de la FIFA (Foto: Metrolink)
METROLINK AMPLIARÁ HORARIOS DURANTE LOS PARTIDOS DEL MUNDIAL

Según el comunicado oficial de Metrolink, las operaciones se reforzarán los días con partidos en SoFi Stadium (identificado como “Los Angeles Stadium” para el torneo). La ampliación incluye más frecuencias, salidas nocturnas y refuerzo en trenes clave para atender tanto a residentes como a visitantes internacionales.

Estas son las líneas que tendrán servicio especial:

Línea de MetrolinkCambios confirmados
91/Perris Valley LineMás frecuencias y horarios nocturnos
Antelope Valley LineServicio ampliado
Orange County LineTrenes adicionales
San Bernardino LineRefuerzo operativo
Ventura County LineHorarios especiales

Uno de los cambios más relevantes será la incorporación de viajes nocturnos para los partidos programados en la noche, una demanda recurrente de quienes usan el tren para eventos masivos en Los Ángeles.

Mapa de Metrolink en Los Ángeles para el desarrollo de la Copa del Mundo 2026 en estados Unidos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
FECHAS DE LOS PARTIDOS Y EVENTOS ESPECIALES

Las modificaciones estarán activas durante los ocho días de partidos en Los Ángeles y en eventos paralelos relacionados con el Mundial.

Partidos en SoFi Stadium:

  • 12 de junio
  • 15 de junio
  • 18 de junio
  • 21 de junio
  • 25 de junio
  • 28 de junio
  • 2 de julio
  • 10 de julio

Además, Los Angeles Union Station albergará “Heart of the City: Los Angeles Union Station Fan Zone” entre el 25 y el 28 de junio, con actividades para familias, música y food trucks (una buena oportunidad para probar tacos al pastor, pupusas y otras ofertas latinas típicas en eventos en LA)

HORARIOS CONFIRMADOS DEL SERVICIO AMPLIADOS DE TRENES POR CADA FECHA

Viernes 12 de junio

Ventura County Line – Outbound (Train 199):

EstaciónHora
L.A. Union Station11:00 PM
Glendale11:11 PM
Burbank - Downtown11:17 PM
Burbank Airport - South (VCL)11:22 PM
Van Nuys11:31 PM
Northridge11:40 PM
Chatsworth11:48 PM
Simi Valley12:02 AM
Moorpark12:17 AM

Antelope Valley Line – Outbound (Train 299):

EstaciónHora
L.A. Union Station11:15 PM
Glendale11:27 PM
Burbank - Downtown11:34 PM
Burbank Airport - North (AVL)11:40 PM
Sun Valley11:44 PM
Sylmar / San Fernando11:55 PM
Newhall12:11 AM
Santa Clarita12:19 AM
Via Princessa12:25 AM
Vista Canyon12:31 AM
Vincent Grade / Acton1:10 AM
Palmdale1:20 AM
Lancaster1:30 AM

San Bernardino Line – Outbound (Train 398):

EstaciónHora
L.A. Union Station11:00 PM
Cal State LA11:14 PM
El Monte11:27 PM
Baldwin Park11:37 PM
Covina11:44 PM
Pomona - North11:58 PM
Claremont12:04 AM
Montclair12:07 AM
Upland12:13 AM
Rancho Cucamonga12:20 AM
Fontana12:29 AM
Rialto12:35 AM
San Bernardino Depot12:42 AM
San Bernardino - Downtown12:48 AM

91/Perris Valley Line – Outbound (Train 798):

EstaciónHora
L.A. Union Station11:15 PM
Commerce
Norwalk11:38 PM
Buena Park11:47 PM
Fullerton11:53 PM
Corona - West12:17 AM
Corona - North Main12:22 AM
Riverside - La Sierra12:30 AM
Riverside - Downtown12:44 AM
Riverside - Hunter Park / UCR12:52 AM
Moreno Valley / March Field1:08 AM
Perris - Downtown1:19 AM
Perris - South1:29 AM

Orange County Line – Outbound (Train 698):

EstaciónHora
L.A. Union Station11:00 PM
Commerce
Norwalk11:24 PM
Buena Park11:32 PM
Fullerton11:37 PM
Anaheim - ARTIC11:45 PM
Orange11:49 PM
Santa Ana11:54 PM
Tustin12:01 AM
Irvine12:08 AM
Laguna Niguel12:18 AM
San Juan Capistrano12:25 AM
San Clemente12:34 AM
San Clemente Pier
Oceanside12:58 AM

Lunes 15 de junio

Ventura County Line – Outbound (Train 199):

EstaciónHora
L.A. Union Station11:00 PM
Glendale11:11 PM
Burbank - Downtown11:17 PM
Burbank Airport - South (VCL)11:22 PM
Van Nuys11:31 PM
Northridge11:40 PM
Chatsworth11:48 PM
Simi Valley12:02 AM
Moorpark12:17 AM

Antelope Valley Line – Outbound (Train 299):

EstaciónHora
L.A. Union Station11:15 PM
Glendale11:27 PM
Burbank - Downtown11:34 PM
Burbank Airport - North (AVL)11:40 PM
Sun Valley11:44 PM
Sylmar / San Fernando11:55 PM
Newhall12:11 AM
Santa Clarita12:19 AM
Via Princessa12:25 AM
Vista Canyon12:31 AM
Vincent Grade / Acton1:10 AM
Palmdale1:20 AM
Lancaster1:30 AM

San Bernardino Line – Outbound (Train 398):

EstaciónHora
L.A. Union Station11:00 PM
Cal State LA11:14 PM
El Monte11:27 PM
Baldwin Park11:37 PM
Covina11:44 PM
Pomona - North11:58 PM
Claremont12:04 AM
Montclair12:07 AM
Upland12:13 AM
Rancho Cucamonga12:20 AM
Fontana12:29 AM
Rialto12:35 AM
San Bernardino Depot12:42 AM
San Bernardino - Downtown12:48 AM

91/Perris Valley Line – Outbound (Train 798):

EstaciónHora
L.A. Union Station11:15 PM
Commerce
Norwalk11:38 PM
Buena Park11:47 PM
Fullerton11:53 PM
Corona - West12:17 AM
Corona - North Main12:22 AM
Riverside - La Sierra12:30 AM
Riverside - Downtown12:44 AM
Riverside - Hunter Park / UCR12:52 AM
Moreno Valley / March Field1:08 AM
Perris - Downtown1:19 AM
Perris - South1:29 AM

Orange County Line – Outbound (Train 698):

EstaciónHora
L.A. Union Station11:00 PM
Commerce
Norwalk11:24 PM
Buena Park11:32 PM
Fullerton11:37 PM
Anaheim - ARTIC11:45 PM
Orange11:49 PM
Santa Ana11:54 PM
Tustin12:01 AM
Irvine12:08 AM
Laguna Niguel12:18 AM
San Juan Capistrano12:25 AM
San Clemente12:34 AM
San Clemente Pier
Oceanside12:58 AM

Jueves 18 de junio

91/Perris Valley Line – Outbound (Train 798):

EstaciónHora
L.A. Union Station6:33 PM
Commerce
Norwalk6:57 PM
Buena Park7:06 PM
Fullerton7:12 PM
Corona - West7:36 PM
Corona - North Main7:41 PM
Riverside - La Sierra7:49 PM
Riverside - Downtown8:03 PM
Riverside - Hunter Park / UCR8:11 PM
Moreno Valley / March Field8:27 PM
Perris - Downtown8:38 PM
Perris - South8:47 PM

Orange County Line – Outbound (Train 698):

EstaciónHora
L.A. Union Station6:40 PM
Commerce
Norwalk7:05 PM
Buena Park7:12 PM
Fullerton7:18 PM
Anaheim - ARTIC7:25 PM
Orange7:30 PM
Santa Ana7:35 PM
Tustin7:41 PM
Irvine7:47 PM
Laguna Niguel7:58 PM

Domingo 21 de junio

Ventura County Line – Inbound (Train 198):

EstaciónHora
Ventura - East7:00 AM
Oxnard7:14 AM
Camarillo7:25 AM
Moorpark7:37 AM
Simi Valley7:50 AM
Chatsworth8:02 AM
Northridge8:07 AM
Van Nuys8:15 AM
Burbank Airport - South (VCL)8:22 AM
Burbank - Downtown8:27 AM
Glendale8:33 AM
L.A. Union Station8:48 AM

San Bernardino Line – Inbound (Train 399):

EstaciónHora
San Bernardino - Downtown7:08 AM
San Bernardino Depot7:13 AM
Rialto7:20 AM
Fontana7:26 AM
Rancho Cucamonga7:36 AM
Upland7:43 AM
Montclair7:49 AM
Claremont7:53 AM
Pomona - North7:57 AM
Covina8:09 AM
Baldwin Park8:15 AM
El Monte8:27 AM
Cal State LA8:39 AM
L.A. Union Station8:52 AM

91/Perris Valley Line – Inbound (Train 799):

EstaciónHora
Perris - South6:16 AM
Perris - Downtown6:22 AM
Moreno Valley / March Field6:34 AM
Riverside - Hunter Park / UCR6:50 AM
Riverside - Downtown6:57 AM
Riverside - La Sierra7:10 AM
Corona - North Main7:17 AM
Corona - West7:23 AM
Fullerton7:47 AM
Buena Park7:53 AM
Norwalk8:00 AM
Commerce
L.A. Union Station8:28 AM

Orange County Line – Inbound (Train 699):

EstaciónHora
Oceanside6:32 AM
San Clemente Pier6:55 AM
San Clemente6:58 AM
San Juan Capistrano7:10 AM
Laguna Niguel7:16 AM
Irvine7:26 AM
Tustin7:33 AM
Santa Ana7:40 AM
Orange7:45 AM
Anaheim - ARTIC7:50 AM
Fullerton7:58 AM
Buena Park8:03 AM
Norwalk8:10 AM
Commerce
L.A. Union Station8:39 AM

San Bernardino Line – Outbound (Train 398):

EstaciónHora
L.A. Union Station5:15 PM
Cal State LA5:28 PM
El Monte5:42 PM
Baldwin Park5:53 PM
Covina6:00 PM
Pomona - North6:14 PM
Claremont6:20 PM
Montclair6:23 PM
Upland6:28 PM
Rancho Cucamonga6:36 PM
Fontana6:45 PM
Rialto6:50 PM
San Bernardino Depot6:58 PM
San Bernardino - Downtown7:04 PM

91/Perris Valley Line – Outbound (Train 798):

EstaciónHora
L.A. Union Station5:00 PM
Commerce
Norwalk5:23 PM
Buena Park5:31 PM
Fullerton5:37 PM
Corona - West6:01 PM
Corona - North Main6:07 PM
Riverside - La Sierra6:14 PM
Riverside - Downtown6:27 PM
Riverside - Hunter Park / UCR6:34 PM
Moreno Valley / March Field6:50 PM
Perris - Downtown7:02 PM
Perris - South7:11 PM

Orange County Line – Outbound (Train 698):

EstaciónHora
L.A. Union Station5:30 PM
Commerce
Norwalk5:54 PM
Buena Park6:02 PM
Fullerton6:08 PM
Anaheim - ARTIC6:15 PM
Orange6:20 PM
Santa Ana6:25 PM
Tustin6:32 PM
Irvine6:39 PM
Laguna Niguel6:50 PM
San Juan Capistrano6:56 PM
San Clemente7:08 PM
San Clemente Pier7:12 PM
Oceanside7:39 PM

Jueves 25 de junio

Ventura County Line – Outbound (Train 199):

EstaciónHora
L.A. Union Station12:01 AM
Glendale12:12 AM
Burbank - Downtown12:18 AM
Burbank Airport - South (VCL)12:23 AM
Van Nuys12:32 AM
Northridge12:41 AM
Chatsworth12:49 AM
Simi Valley1:03 AM
Moorpark1:18 AM

Antelope Valley Line – Outbound (Train 299):

EstaciónHora
L.A. Union Station12:15 AM
Glendale12:27 AM
Burbank - Downtown12:34 AM
Burbank Airport - North (AVL)12:40 AM
Sun Valley12:44 AM
Sylmar / San Fernando12:52 AM
Newhall1:08 AM
Santa Clarita1:16 AM
Via Princessa1:22 AM
Vista Canyon1:28 AM
Vincent Grade / Acton2:07 AM
Palmdale2:17 AM
Lancaster2:27 AM

San Bernardino Line – Outbound (Train 398):

EstaciónHora
L.A. Union Station12:01 AM
Cal State LA12:14 AM
El Monte12:27 AM
Baldwin Park12:37 AM
Covina12:55 AM
Pomona - North12:58 AM
Claremont1:04 AM
Montclair1:07 AM
Upland1:13 AM
Rancho Cucamonga1:20 AM
Fontana1:29 AM
Rialto1:35 AM
San Bernardino Depot1:42 AM
San Bernardino - Downtown1:48 AM

91/Perris Valley Line – Outbound (Train 798):

EstaciónHora
L.A. Union Station12:15 AM
Commerce
Norwalk12:38 AM
Buena Park12:47 AM
Fullerton12:53 AM
Corona - West1:17 AM
Corona - North Main1:22 AM
Riverside - La Sierra1:30 AM
Riverside - Downtown1:44 AM
Riverside - Hunter Park / UCR1:52 AM
Moreno Valley / March Field2:08 AM
Perris - Downtown2:19 AM
Perris - South2:29 AM

Orange County Line – Outbound (Train 698):

EstaciónHora
L.A. Union Station12:01 AM
Commerce
Norwalk12:25 AM
Buena Park12:33 AM
Fullerton12:38 AM
Anaheim - ARTIC12:46 AM
Orange12:50 AM
Santa Ana12:55 AM
Tustin1:02 AM
Irvine1:09 AM
Laguna Niguel1:19 AM
San Juan Capistrano1:26 AM
San Clemente1:35 AM
San Clemente Pier
Oceanside1:58 AM

Viernes 26 de junio

Ventura County Line – Outbound (Train 199):

EstaciónHora
L.A. Union Station11:00 PM
Glendale11:11 PM
Burbank - Downtown11:17 PM
Burbank Airport - South (VCL)11:22 PM
Van Nuys11:31 PM
Northridge11:40 PM
Chatsworth11:48 PM
Simi Valley12:02 AM
Moorpark12:17 AM

Antelope Valley Line – Outbound (Train 299):

EstaciónHora
L.A. Union Station11:15 PM
Glendale11:27 PM
Burbank - Downtown11:34 PM
Burbank Airport - North (AVL)11:40 PM
Sun Valley11:44 PM
Sylmar / San Fernando11:55 PM
Newhall12:11 AM
Santa Clarita12:19 AM
Via Princessa12:25 AM
Vista Canyon12:31 AM
Vincent Grade / Acton1:10 AM
Palmdale1:20 AM
Lancaster1:30 AM

San Bernardino Line – Outbound (Train 398):

EstaciónHora
L.A. Union Station11:00 PM
Cal State LA11:14 PM
El Monte11:27 PM
Baldwin Park11:37 PM
Covina11:44 PM
Pomona - North11:58 PM
Claremont12:04 AM
Montclair12:07 AM
Upland12:13 AM
Rancho Cucamonga12:20 AM
Fontana12:29 AM
Rialto12:35 AM
San Bernardino Depot12:42 AM
San Bernardino - Downtown12:48 AM

91/Perris Valley Line – Outbound (Train 798):

EstaciónHora
L.A. Union Station11:15 PM
Commerce
Norwalk11:38 PM
Buena Park11:47 PM
Fullerton11:53 PM
Corona - West12:17 AM
Corona - North Main12:22 AM
Riverside - La Sierra12:30 AM
Riverside - Downtown12:44 AM
Riverside - Hunter Park / UCR12:52 AM
Moreno Valley / March Field1:08 AM
Perris - Downtown1:19 AM
Perris - South1:29 AM

Orange County Line – Outbound (Train 698):

EstaciónHora
L.A. Union Station11:00 PM
Commerce
Norwalk11:24 PM
Buena Park11:32 PM
Fullerton11:37 PM
Anaheim - ARTIC11:45 PM
Orange11:49 PM
Santa Ana11:54 PM
Tustin12:01 AM
Irvine12:08 AM
Laguna Niguel12:18 AM
San Juan Capistrano12:25 AM
San Clemente12:34 AM
San Clemente Pier
Oceanside12:58 AM

Sábado 27 de junio

Ventura County Line – Inbound (Train 198):

EstaciónHora
Moorpark8:50 AM
Simi Valley9:03 AM
Chatsworth9:15 AM
Northridge9:20 AM
Van Nuys9:28 AM
Burbank Airport - South (VCL)9:35 AM
Burbank - Downtown9:40 AM
Glendale9:46 AM
L.A. Union Station10:00 AM

Orange County Line – Inbound (Train 699):

EstaciónHora
Oceanside7:38 AM
San Clemente Pier8:01 AM
San Clemente8:04 AM
San Juan Capistrano8:16 AM
Laguna Niguel8:22 AM
Irvine8:33 AM
Tustin8:39 AM
Santa Ana8:46 AM
Orange8:52 AM
Anaheim - ARTIC8:56 AM
Fullerton9:04 AM
Buena Park9:10 AM
Norwalk9:16 AM
Commerce
L.A. Union Station9:45 AM

Ventura County Line – Outbound (Train 199):

EstaciónHora
L.A. Union Station10:30 PM
Glendale10:41 PM
Burbank - Downtown10:47 PM
Burbank Airport - South (VCL)10:52 PM
Van Nuys11:01 PM
Northridge11:10 PM
Chatsworth11:18 PM
Simi Valley11:32 PM
Moorpark11:47 PM

Antelope Valley Line – Outbound (Train 299):

EstaciónHora
L.A. Union Station10:39 PM
Glendale10:51 PM
Burbank - Downtown10:58 PM
Burbank Airport - North (AVL)11:04 PM
Sun Valley11:08 PM
Sylmar / San Fernando11:16 PM
Newhall11:32 PM
Santa Clarita11:40 PM
Via Princessa11:46 PM
Vista Canyon11:51 PM
Vincent Grade / Acton12:30 AM
Palmdale12:40 AM
Lancaster12:52 AM

San Bernardino Line – Outbound (Train 398):

EstaciónHora
L.A. Union Station11:00 PM
Cal State LA11:14 PM
El Monte11:27 PM
Baldwin Park11:37 PM
Covina11:44 PM
Pomona - North11:58 PM
Claremont12:04 AM
Montclair12:07 AM
Upland12:13 AM
Rancho Cucamonga12:20 AM
Fontana12:29 AM
Rialto12:35 AM
San Bernardino Depot12:42 AM
San Bernardino - Downtown12:48 AM

91/Perris Valley Line – Outbound (Train 798):

EstaciónHora
L.A. Union Station10:45 PM
Commerce
Norwalk11:08 PM
Buena Park11:17 PM
Fullerton11:23 PM
Corona - West11:47 PM
Corona - North Main11:52 PM
Riverside - La Sierra12:01 AM
Riverside - Downtown12:14 AM
Riverside - Hunter Park / UCR12:22 AM
Moreno Valley / March Field12:38 AM
Perris - Downtown12:49 AM
Perris - South1:00 AM

Orange County Line – Outbound (Train 698):

EstaciónHora
L.A. Union Station10:30 PM
Commerce
Norwalk10:44 PM
Buena Park10:54 PM
Fullerton11:02 PM
Anaheim - ARTIC11:07 PM
Orange11:15 PM
Santa Ana11:19 PM
Tustin11:24 PM
Irvine11:31 PM
Laguna Niguel11:38 PM
San Juan Capistrano11:48 PM
San Clemente11:55 PM
San Clemente Pier12:04 AM
Oceanside12:28 AM

Domingo 28 de junio

Ventura County Line – Inbound (Train 198):

EstaciónHora
Ventura - East7:00 AM
Oxnard7:14 AM
Camarillo7:25 AM
Moorpark7:37 AM
Simi Valley7:50 AM
Chatsworth8:02 AM
Northridge8:07 AM
Van Nuys8:15 AM
Burbank Airport - South (VCL)8:22 AM
Burbank - Downtown8:27 AM
Glendale8:33 AM
L.A. Union Station8:48 AM

San Bernardino Line – Inbound (Train 398):

EstaciónHora
San Bernardino - Downtown7:08 AM
San Bernardino Depot7:13 AM
Rialto7:20 AM
Fontana7:26 AM
Rancho Cucamonga7:36 AM
Upland7:43 AM
Montclair7:49 AM
Claremont7:53 AM
Pomona - North7:57 AM
Covina8:09 AM
Baldwin Park8:15 AM
El Monte8:27 AM
Cal State LA8:39 AM
L.A. Union Station8:52 AM

91/Perris Valley Line – Inbound (Train 799):

EstaciónHora
Perris - South6:16 AM
Perris - Downtown6:22 AM
Moreno Valley / March Field6:34 AM
Riverside - Hunter Park / UCR6:50 AM
Riverside - Downtown6:57 AM
Riverside - La Sierra7:10 AM
Corona - North Main7:17 AM
Corona - West7:23 AM
Fullerton7:47 AM
Buena Park7:53 AM
Norwalk8:00 AM
Commerce
L.A. Union Station8:28 AM

Orange County Line – Inbound (Train 699):

EstaciónHora
Oceanside6:32 AM
San Clemente Pier6:55 AM
San Clemente6:58 AM
San Juan Capistrano7:10 AM
Laguna Niguel7:16 AM
Irvine7:26 AM
Tustin7:33 AM
Santa Ana7:40 AM
Orange7:45 AM
Anaheim - ARTIC7:50 AM
Fullerton7:58 AM
Buena Park8:03 AM
Norwalk8:10 AM
Commerce
L.A. Union Station8:39 AM

Ventura County Line – Outbound (Train 199):

EstaciónHora
L.A. Union Station6:03 PM
Glendale6:15 PM
Burbank - Downtown6:22 PM
Burbank Airport - South (VCL)6:28 PM
Van Nuys6:36 PM
Northridge6:44 PM
Chatsworth6:50 PM
Simi Valley7:02 PM
Moorpark7:16 PM
Camarillo7:28 PM
Oxnard7:38 PM
Ventura - East7:56 PM

San Bernardino Line – Outbound (Train 398):

EstaciónHora
L.A. Union Station5:54 PM
Cal State LA6:07 PM
El Monte6:21 PM
Baldwin Park6:31 PM
Covina6:38 PM
Pomona - North6:52 PM
Claremont6:58 PM
Montclair7:02 PM
Upland7:07 PM
Rancho Cucamonga7:15 PM
Fontana7:23 PM
Rialto7:29 PM
San Bernardino Depot7:37 PM
San Bernardino - Downtown7:42 PM

91/Perris Valley Line – Outbound (Train 798):

EstaciónHora
L.A. Union Station6:00 PM
Commerce
Norwalk6:23 PM
Buena Park6:31 PM
Fullerton6:37 PM
Corona - West7:01 PM
Corona - North Main7:07 PM
Riverside - La Sierra7:14 PM
Riverside - Downtown7:27 PM
Riverside - Hunter Park / UCR7:34 PM
Moreno Valley / March Field7:50 PM
Perris - Downtown8:02 PM
Perris - South8:11 PM

Orange County Line – Outbound (Train 698):

EstaciónHora
L.A. Union Station5:50 PM
Commerce
Norwalk6:13 PM
Buena Park6:21 PM
Fullerton6:27 PM
Anaheim - ARTIC6:35 PM
Orange6:39 PM
Santa Ana6:45 PM
Tustin6:51 PM
Irvine6:59 PM
Laguna Niguel7:09 PM
San Juan Capistrano7:15 PM
San Clemente7:28 PM
San Clemente Pier7:31 PM
Oceanside7:58 PM

Jueves 2 de julio

91/Perris Valley Line – Outbound (Train 798):

EstaciónHora
L.A. Union Station6:33 PM
Commerce
Norwalk6:57 PM
Buena Park7:06 PM
Fullerton7:12 PM
Corona - West7:36 PM
Corona - North Main7:41 PM
Riverside - La Sierra7:49 PM
Riverside - Downtown8:03 PM
Riverside - Hunter Park / UCR8:11 PM
Moreno Valley / March Field8:27 PM
Perris - Downtown8:38 PM
Perris - South8:47 PM

Orange County Line – Outbound (Train 698):

EstaciónHora
L.A. Union Station6:40 PM
Commerce
Norwalk7:05 PM
Buena Park7:12 PM
Fullerton7:18 PM
Anaheim - ARTIC7:25 PM
Orange7:30 PM
Santa Ana7:35 PM
Tustin7:41 PM
Irvine7:47 PM
Laguna Niguel7:58 PM

Viernes 10 de julio

91/Perris Valley Line – Outbound (Train 798):

EstaciónHora
L.A. Union Station6:33 PM
Commerce
Norwalk6:57 PM
Buena Park7:06 PM
Fullerton7:12 PM
Corona - West7:36 PM
Corona - North Main7:41 PM
Riverside - La Sierra7:49 PM
Riverside - Downtown8:03 PM
Riverside - Hunter Park / UCR8:11 PM
Moreno Valley / March Field8:27 PM
Perris - Downtown8:38 PM
Perris - South8:47 PM

Orange County Line – Outbound (Train 698):

EstaciónHora
L.A. Union Station6:40 PM
Commerce
Norwalk7:05 PM
Buena Park7:12 PM
Fullerton7:18 PM
Anaheim - ARTIC7:25 PM
Orange7:30 PM
Santa Ana7:35 PM
Tustin7:41 PM
Irvine7:47 PM
Laguna Niguel7:58 PM

HABRÁ CONEXIONES GRATUITAS HACIA EL ESTADIO

El boleto de Metrolink incluirá conexiones gratuitas con LA Metro en determinadas rutas. Eso significa:

  • Autobuses especiales directos entre Los Angeles Union Station y SoFi Stadium sin costo adicional.
  • Servicio gratuito de autobuses entre la estación de Anaheim y el estadio.
  • Integración con líneas de la red Metro para llegar a Fan Zones y parques de actividades.

Recomendación práctica: descarga las apps de Metrolink y LA Metro (Transit, Google Maps y Waze ayudan con alertas en tiempo real), llega con al menos 90 minutos de anticipación los días de partido y considera alternativas si viajas con niños o personas mayores.

Con tu boleto de Metrolink podrás hacer conexiones gratuitas con los buses o trenes de LA Metro (Foto: LA Metro)
TARIFAS Y PASES DISPONIBLES

Aunque habrá cambios operativos, las tarifas normales se mantendrán. Estos serán los pases disponibles:

Tarifas y pases disponibles:

Tipo de pasePrecio
SoCal Day Pass entre semanaUS$15
SoCal Day Pass fines de semanaUS$10

Adicional: hasta tres menores de 17 años viajan gratis los fines de semana si van acompañados por un adulto con boleto pagado. Para familias latinas que usan Metrolink para eventos, esto puede reducir considerablemente el costo del viaje.

¿CÓMO LLEGAR AL FIFA FAN FESTIVAL LA?

Los aficionados que quieran asistir al FIFA Fan Festival LA, programado del 11 al 14 de junio en el Los Angeles Memorial Coliseum, también tendrán alternativas mediante transporte público.

El recorrido sugerido será:

  • Viajar en Metrolink hasta Union Station.
  • Conectar con las líneas A, B o D de LA Metro.
  • Hacer conexión con la línea E rumbo a Exposition Park.

Además, otros eventos oficiales de aficionados en Burbank y Pomona también podrán visitarse utilizando el servicio regular de Metrolink.

SUSPENSIONES TEMPORALES Y SERVICIOS CANCELADOS

No todo son ampliaciones: Metrolink confirmó suspensiones temporales que pueden afectar a viajeros frecuentes.

Los servicios afectados serán:

  • El codeshare entre Los Ángeles y Ventura.
  • El programa Rail 2 Rail® (uso de Monthly Pass para abordar Amtrak Pacific Surfliner dentro del área de Metrolink).

FECHAS CON SUSPENSIONES TEMPORALES

De acuerdo con el documento oficial, En determinadas fechas a lo largo de los 39 días de la competición, el servicio de código compartido de Metrolink entre Los Ángeles y Ventura y el programa Rail 2 Rail —que permite a los titulares del Pase Mensual viajar en cualquier tren Amtrak Pacific Surfliner dentro del área de servicio de Metrolink— se suspenderán temporalmente. Las fechas afectadas son

Fechas afectadas
11 al 15 de junio
18 de junio
21 de junio
25 al 28 de junio
2 de julio
10 de julio
18 y 19 de julio

Para muchos pasajeros habituales del sistema ferroviario en el sur de California, este será uno de los puntos más importantes a revisar antes de organizar cualquier viaje durante las semanas del Mundial.

Quienes quieran consultar el cronograma completo de trenes especiales y cambios operativos pueden hacerlo a través de .

CONSEJOS LOCALES PARA USUARIOS HISPANOHABLANTES EN LOS ÁNGELES

  • Evita manejar desde Downtown, Echo Park o El Pueblo en días de partido — los cierres y el tráfico pueden duplicar tu tiempo de viaje.
  • Si vas con familia desde Orange County o Inland Empire, compra el SoCal Day Pass si planeas hacer varios viajes el mismo día.
  • Usa Union Station como punto de encuentro para grupos; es un lugar conocido por la comunidad latina y tiene servicios y señalización en español.
  • Lleva snacks, agua y cargadores portátiles; los baños en estaciones principales se llenan rápido antes y después de partidos.
  • Si necesitas atención en español, llama a la línea de Metrolink y guarda capturas de pantalla de tu billete y horario.

