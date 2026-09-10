Nueva York es una ciudad caótica y desplazarse en bus puede convertirse en una prueba de paciencia, especialmente durante las horas punta, cuando una línea queda atrapada entre vehículos de reparto, autos estacionados en doble fila o conductores que ingresan a un carril exclusivo. Para miles de neoyorquinos hispanos que dependen del transporte público para ir al trabajo, llevar a sus hijos a la escuela, llegar a una cita médica o conectar con el subway, unos minutos de atraso pueden alterar toda la jornada. En sectores de Brooklyn y el Bronx, donde los autobuses son esenciales para familias trabajadoras, adultos mayores y residentes que hacen varios transbordos, la Metropolitan Transportation Authority (MTA) ampliará su sistema de cámaras automáticas, llamado Automated Camera Enforcement o ACE.

La medida comenzará a generar multas desde el viernes 11 de septiembre en cuatro líneas: B38, B103, Bx11 y Bx17. La iniciativa apunta a mantener despejadas las vías destinadas al transporte público y a reducir las demoras causadas por autos que invaden zonas restringidas, impiden el acceso a una parada o se detienen ilegalmente.

Para quienes manejan, la consecuencia es concreta: una conducta que antes podía no ser detectada podrá quedar registrada por equipos instalados a bordo de los vehículos de la MTA. Luego de una revisión administrativa, el dueño registrado del automóvil puede recibir una citación por correo. Las penalidades parten de US$50 y pueden subir a US$250 si existen reincidencias.

¿QUÉ RUTAS EMPEZARÁN A MULTAR?

Las cuatro líneas incorporadas al sistema ACE desde el 11 de septiembre son B38, B103, Bx11 y Bx17. Las dos primeras recorren Brooklyn, mientras que las otras prestan servicio en el Bronx.

Ruta Distrito ¿Qué deben evitar los conductores? B38 Brooklyn Invadir espacios reservados para el transporte público, bloquear paradas o estacionarse ilegalmente en doble fila. B103 Brooklyn Ocupar zonas exclusivas, impedir el paso de las unidades o cometer infracciones de estacionamiento en tramos vigilados. Bx11 Bronx Obstruir áreas de ascenso y descenso, detenerse en lugares restringidos o dejar el auto en doble fila. Bx17 Bronx Bloquear la circulación de las unidades, invadir áreas exclusivas o estacionarse de forma prohibida.

Estas incorporaciones forman parte del plan de expansión de ACE previsto por la MTA para 2026. La agencia busca implementar el sistema en 25 corredores adicionales durante el año mediante su estrategia “Next Stop: Fast Buses, Better Service”, diseñada para mejorar la puntualidad y la frecuencia de las unidades.

No se trata de nuevas prohibiciones de tránsito. Las reglas ya estaban vigentes en Nueva York, pero ahora habrá un mecanismo adicional para vigilar su cumplimiento. La tecnología permite identificar a vehículos que ocupan espacios restringidos, bloquean una zona de ascenso o permanecen detenidos en doble fila dentro de sectores supervisados.

¿QUÉ CONDUCTORES PUEDEN RECIBIR UNA MULTA?

El programa no sanciona a cualquier persona que circule cerca de una unidad de la MTA. Para que se emita una citación debe existir una conducta contemplada por las normas de circulación y la evidencia debe ser revisada antes de completar el proceso.

Las cámaras instaladas en los buses pueden registrar principalmente estas situaciones:

Vehículos que circulan, se detienen o se estacionan indebidamente en un carril exclusivo.

Autos que bloquean el acceso a una parada.

Conductores que dejan su vehículo en doble fila dentro de corredores vigilados.

Personas que esperan pasajeros en espacios destinados al servicio público.

En los carriles exclusivos existen excepciones limitadas. Por ejemplo, un vehículo puede ingresar para hacer un giro permitido, acceder a un garaje, entrar a un estacionamiento o recoger y dejar pasajeros de forma rápida, siempre que no interfiera con el desplazamiento de las unidades.

La situación cambia en las paradas. Allí no se permite estacionar ni esperar durante varios minutos. La única excepción suele ser dejar o recoger pasajeros de forma inmediata, sin impedir que los usuarios suban o bajen y sin obligar al autobús a detenerse lejos de la acera.

También hay casos específicos relacionados con los vehículos comerciales. Una camioneta de reparto puede realizar una carga o descarga bajo determinadas condiciones, pero no puede bloquear el único carril disponible ni generar un riesgo para quienes transitan por la vía.

Por eso, antes de estacionar o detenerse en Brooklyn, el Bronx o cualquier otro borough, conviene revisar la señalización de cada cuadra. Los horarios pueden cambiar según el corredor, y algunas restricciones se aplican únicamente durante momentos determinados del día.

Los buses de Nueva York se siguen equipando con cámaras automáticas que detectan ciertas infracciones de los demás conductores (Foto: MTA)

MULTAS DE US$50 A US$250

El costo de una citación es uno de los puntos que más atención genera entre los conductores. La primera infracción detectada mediante cámaras instaladas en unidades de la MTA tiene una multa de US$50. El monto sube cuando el mismo vehículo acumula nuevas penalidades dentro de un periodo de 12 meses.

Número de infracción en 12 meses Multa Primera US$50 Segunda US$100 Tercera US$150 Cuarta US$200 Quinta y posteriores US$250

La sanción se relaciona con el vehículo registrado y funciona como una penalidad civil. No equivale a puntos en la licencia de conducir, aunque ignorar el pago puede derivar en cargos adicionales y afectar el registro del automóvil.

Quienes consideren que recibieron una citación por error pueden disputar el caso. Entre las razones que pueden ser revisadas se encuentran una emergencia médica, una avería mecánica repentina, la obediencia a una orden policial o una detención breve para recoger o dejar a un pasajero sin bloquear el paso.

¿CÓMO FUNCIONAN LAS CÁMARAS ACE?

El sistema ACE no requiere que un agente de tránsito esté en la calle para detectar la infracción. Los equipos instalados en los propios buses registran una posible violación mientras las unidades realizan sus recorridos habituales por la ciudad.

Cuando se identifica una situación irregular, la tecnología puede recopilar fotografías, video, número de placa, ubicación, fecha, hora e información relacionada con el automóvil involucrado. Esos elementos son enviados para una evaluación antes de que se procese el aviso oficial.

La fiscalización no se limita a una sola imagen tomada al azar. Los registros pasan por una revisión administrativa y se evalúa si el conductor realmente incumplió una regla aplicable al lugar y al momento en que fue captado.

La ciudad también establece intervalos para evitar que una misma conducta genere varias citaciones consecutivas en cuestión de minutos. En los casos vinculados con doble fila, paradas bloqueadas u ocupación indebida de áreas exclusivas, el sistema puede emitir avisos en periodos determinados.

ACE YA OPERA EN DECENAS DE RUTAS

La ampliación prevista para septiembre no representa el comienzo de esta estrategia. La MTA ha extendido gradualmente el uso de cámaras montadas en buses como parte de un esfuerzo mayor para mejorar los tiempos de viaje en los cinco boroughs.

El programa funciona actualmente en decenas de líneas y alcanza a más de un millón de pasajeros durante un día laborable promedio. La autoridad de transporte sostiene que mantener libres los corredores ayuda a reducir retrasos y permite que las unidades avancen con mayor regularidad.

Para los residentes de Brooklyn y el Bronx, este tipo de control puede tener efectos visibles en trayectos cotidianos. Una persona que toma el autobús para llegar al subway, ir a una tienda, asistir a una consulta médica o volver de su trabajo depende de que la unidad pueda entrar a la parada sin obstáculos.

El problema es frecuente en avenidas de alta circulación, donde los repartidores, autos particulares y vehículos de servicio compiten por poco espacio. Cuando una parada está bloqueada, el conductor debe detenerse más lejos de la acera, lo que complica el acceso de adultos mayores, personas con movilidad reducida y padres que viajan con cochecitos.

La MTA sostiene que el sistema ayuda a mejorar la velocidad y la confiabilidad del servicio. En algunos corredores, la ciudad ha reportado avances importantes luego de reforzar la vigilancia contra estacionamientos indebidos y bloqueos en las vías reservadas.

Para los pasajeros de las rutas B38, B103, Bx11 y Bx17, la ampliación podría traducirse en recorridos más ordenados. Para quienes manejan, el mensaje es claro: respetar los carriles exclusivos, no bloquear zonas de ascenso y descenso, y evitar la doble fila en los tramos señalizados.

Antes de conducir por estas áreas, revisa los avisos instalados en la calle y presta atención a los horarios de restricción. Una maniobra que parezca menor puede terminar en una multa de US$50 y, si se repite dentro de los siguientes 12 meses, el monto puede alcanzar US$250.