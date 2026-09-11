USPS sellará o retirará temporalmente los buzones azules de recolección ubicados en ambos lados de Fifth Avenue, entre East 59th Street y East 82nd Street, desde el sábado 12 de septiembre y hasta el lunes 14. La disposición impactará a quienes viven, trabajan o transitan por Midtown y el Upper East Side —incluidos muchos neoyorquinos latinos que envían cartas, documentos, pagos o sobres a familiares— debido a la realización de la New Balance 5th Avenue Mile. Si planeabas dejar correspondencia cerca de Central Park, Columbus Circle, el Plaza Hotel, Museum Mile o las tiendas de la avenida, será mejor identificar con tiempo otro punto de depósito o una oficina postal fuera del perímetro restringido: las cajas de color azul en esas 20 cuadras no recibirán envíos durante el fin de semana.

La modificación coincide con una de las competencias más reconocidas de Manhattan. New York Road Runners (NYRR) espera a más de 8,600 participantes este domingo 13 de septiembre, junto con miles de personas que acudirán a observar las distintas series de la milla a lo largo de Fifth Avenue.

¿QUÉ BUZONES DE USPS CERRARÁN?

El comunicado de USPS no incluye una lista de cada caja afectada, sino que fija un sector completo: las unidades de recolección situadas en ambos lados de Fifth Avenue, desde East 59th Street hasta East 82nd Street.

Dato Información Avenida afectada Fifth Avenue Inicio del tramo East 59th Street Final del tramo East 82nd Street Lados afectados Ambos lados de Fifth Avenue Instalaciones afectadas Buzones azules de recolección de USPS Inicio de la medida Sábado 12 de septiembre de 2026 Día de la carrera Domingo 13 de septiembre de 2026 Reapertura prevista Lunes 14 de septiembre de 2026

Las cajas postales serán selladas o removidas de forma provisional y volverán a estar disponibles el lunes. Por ello, quienes suelen dejar cartas en ese corredor deben tomar previsiones antes de acercarse a la zona.

El área comprende puntos de mucho movimiento entre el borde sur de Central Park y el Upper East Side. Es habitual que residentes, trabajadores y visitantes hagan diligencias a pie, se desplacen desde Midtown o conecten con el subway en Lexington Avenue, así que no conviene contar con que el punto de depósito habitual estará habilitado.

¿POR QUÉ USPS TOMA ESTA MEDIDA?

La razón oficial es la seguridad durante una actividad pública con alta concentración de asistentes. La New Balance 5th Avenue Mile cubre 20 cuadras de una de las arterias más transitadas de Nueva York y congrega a corredores aficionados, deportistas de élite, familias y espectadores.

La edición 2026 será la número 45 del evento. NYRR anunció la presencia de 15 atletas olímpicos y 18 medallistas internacionales de 12 países, además de miles de inscritos en las diferentes categorías.

La jornada está prevista para el domingo 13 de septiembre, con las primeras salidas a las 7:25 a. m. A lo largo de la mañana se desarrollarán las series por edades y grupos, por lo que es posible que haya cierres viales, desvíos y mayor presencia de personas en los alrededores de Central Park.

USPS toma esta medida ante eventos de gran presencia (Foto: AFP)

FECHAS PARA TENER PRESENTES

Sábado 12 de septiembre: comienza el sellado o retiro temporal de las cajas postales.

comienza el sellado o retiro temporal de las cajas postales. Domingo 13 de septiembre: se realiza la New Balance 5th Avenue Mile.

se realiza la New Balance 5th Avenue Mile. Lunes 14 de septiembre: se espera que vuelvan a funcionar los puntos de recolección.

La restricción empieza el sábado y continúa durante el fin de semana. Si tienes un sobre con fecha límite, un documento migratorio, un pago por correo o una carta para familiares en otro estado o país, no es aconsejable dejar la búsqueda de una alternativa para el último momento.

¿DÓNDE DEPOSITAR EL CORREO?

USPS recomienda utilizar su herramienta Quick Tools / Find Locations para localizar una caja de recolección alternativa o una oficina postal cercana. Allí puedes colocar tu ZIP code y elegir los filtros “Collection Boxes” o “Post Offices”.

Si necesitas… Qué hacer Depositar una carta Busca una caja azul fuera de Fifth Avenue entre East 59th Street y East 82nd Street Encontrar el punto más cercano Utiliza el localizador de USPS Enviar correspondencia desde una oficina Busca un Post Office y revisa su horario de atención Confirmar puntos habilitados Ingresa tu ZIP code y filtra por “Collection Boxes” o “Post Offices” Mandar algo con fecha límite Ubica una opción antes de llegar al área restringida

Para residentes de Midtown, el Upper East Side o personas que trabajan cerca de Fifth Avenue, lo más conveniente es realizar el envío antes del sábado o caminar hacia una zona que no forme parte del corredor intervenido.

UNA MEDIDA USADA EN EVENTOS GRANDES

Aunque el sellado puede sorprender a algunos usuarios, USPS ha señalado que estas restricciones temporales se aplican cuando hay actividades masivas que requieren controles adicionales y ajustes en el espacio público.

En esta ocasión, la afectación se limita a Fifth Avenue, entre East 59th Street y East 82nd Street. Las oficinas y buzones ubicados fuera de ese sector no aparecen incluidos en el aviso, pero siempre es recomendable confirmar disponibilidad y horarios antes de salir.