Desde el lunes 12 de octubre de 2026, tres rutas de autobuses de Nueva York incorporarán cámaras para detectar vehículos que obstruyen el servicio: la Q65 en Queens y las B1 y B6 en Brooklyn. Para quienes dependen del transporte público para llegar al trabajo, llevar a sus hijos a la escuela o conectar con el subway, un carro atravesado frente a una parada puede complicar mucho más que unos minutos del viaje. La expansión del programa Automated Camera Enforcement (ACE), anunciada por la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), busca mantener despejados esos espacios. Sin embargo, hay una diferencia importante para quienes manejan por estos recorridos: esa jornada comenzará un periodo de advertencia de 60 días, no el cobro inmediato de multas.

Durante la primera etapa, los infractores recibirán avisos por correo. Una vez concluido el plazo, las sanciones comenzarán en $50 y podrán aumentar hasta $250 por reincidencia, de acuerdo con las reglas del sistema.

La MTA continúa ampliando su programa ACE en los buses de la ciudad (Foto: MTA) / Marc A. Hermann

¿QUÉ RUTAS DE QUEENS Y BROOKLYN TENDRÁN CÁMARAS DESDE EL 12 DE OCTUBRE?

La ampliación incluirá un recorrido de Queens y dos de Brooklyn. En todos los casos, la fase de advertencias empezará en la misma fecha.

Ruta de autobús Distrito Inicio del periodo de advertencia Q65 Queens 12 de octubre de 2026 B1 Brooklyn 12 de octubre de 2026 B6 Brooklyn 12 de octubre de 2026

En conjunto, estas líneas transportan aproximadamente 80,400 pasajeros en un día laborable, según los datos del anuncio recogidos por el medio local Patch. La medida afecta tanto a sus usuarios como a los conductores que circulan o estacionan a lo largo de esos trayectos.

Con esta incorporación, la MTA llegará a 22 de las 25 rutas adicionales previstas para 2026 dentro de su plan Next Stop: Fast Buses, Better Service, orientado a mejorar la rapidez y confiabilidad del servicio.

¿A QUÉ CONDUCTORES PODRÁN MULTAR LAS CÁMARAS DE LOS AUTOBUSES?

ACE utiliza equipos instalados a bordo para registrar determinadas conductas que interfieren con la circulación o el acceso a las paradas. No es un mecanismo de control de velocidad. El Departamento de Finanzas de la Ciudad de Nueva York identifica tres categorías de infracciones:

Permanecer detenido o estacionar indebidamente en un carril de autobuses.

Detenerse u obstruir una parada de bus en circunstancias no permitidas.

Estacionar ilegalmente en doble fila.

Esto puede afectar situaciones cotidianas, como dejar el carro junto a otro vehículo para entrar a la bodega o esperar a alguien en un espacio reservado para pasajeros. La clave no es el motivo de la detención, sino si la maniobra cumple las reglas aplicables y permite el paso del transporte público.

También conviene distinguir estos dispositivos de las cámaras fijas instaladas en las calles. Estas últimas pueden detectar automóviles que circulan ilegalmente por carriles exclusivos o busways, mientras que la fiscalización a bordo se concentra en las conductas descritas anteriormente.

¿CUÁNTO COSTARÁN LAS MULTAS DESPUÉS DE LOS 60 DÍAS DE ADVERTENCIA?

La activación del programa en estos recorridos no significa que los primeros avisos tengan un cargo de $50. Durante el plazo anunciado se enviarán advertencias; después comenzarán las sanciones económicas.

La escala aumenta según las infracciones computables del vehículo dentro de un periodo de 12 meses.

Etapa o infracción Consecuencia Periodo inicial de 60 días, desde el 12 de octubre Aviso de advertencia por correo Primera infracción sancionable $50 Segunda infracción $100 Tercera infracción $150 Cuarta infracción $200 Quinta infracción y posteriores $250 por cada una

Los montos corresponden al esquema progresivo del sistema, no a una tarifa que se reinicie en cada ruta. NYC311 explica que las faltas captadas por los autobuses de la MTA se contabilizan por separado de aquellas registradas mediante dispositivos fijos en carriles exclusivos.

Varias líneas de los buses de Nueva York emiten multas con su programa de cámaras automáticas. Conductores que no respetan los espacios para el transporte público están en la mira (Foto: MTA)

¿CÓMO FUNCIONA ACE Y QUIÉN REVISA LAS INFRACCIONES?

Los equipos registran evidencia de una posible falta y la envían al Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York, conocido como NYC DOT, para su revisión y procesamiento. La iniciativa se administra en coordinación con la MTA y la oficina municipal de Finanzas.

Los registros pueden incluir:

Video.

Fotografías.

Placa del vehículo.

Ubicación.

Fecha y hora.

Antes de emitir una infracción, un empleado municipal comprueba la exactitud del material. Por eso, no se trata de una fotografía que se convierte automáticamente en una multa sin verificar las circunstancias.

La autoridad de transporte también señala que las conductas contempladas en las reglas de ACE requieren la observación del vehículo por dos autobuses. Ese procedimiento ayuda a distinguir una obstrucción de ciertas maniobras permitidas, como recoger o dejar pasajeros rápidamente.

¿SE PUEDE ENTRAR A UN CARRIL DE BUS PARA DOBLAR O DEJAR A ALGUIEN?

Las restricciones tienen excepciones, pero no autorizan a utilizar esos espacios como estacionamiento o zona de espera. Bajo las condiciones correspondientes, NYC DOT permite ingresar para hacer el próximo giro a la derecha, acceder a una entrada vehicular cercana o recoger y dejar pasajeros rápidamente. En cualquier caso, deben respetarse la señalización y las reglas específicas del lugar.

En las paradas, el Departamento de Finanzas reconoce una excepción para recibir o dejar personas de forma expedita, siempre que la maniobra no interfiera con la entrada o salida del autobús. Esperar a que alguien salga de su casa o termine una compra no equivale a ese ascenso o descenso inmediato.

Para quien maneja por Queens o Brooklyn, la distinción es importante: un acceso despejado permite que el bus se acerque a la acera y sus usuarios suban sin hacerlo desde la calle. Esto resulta especialmente relevante para personas en silla de ruedas o con dificultades de movilidad.

EL PROGRAMA LLEGARÁ A 76 RUTAS DE AUTOBUSES EN NUEVA YORK

Con la incorporación de Q65, B1 y B6, la cobertura de ACE alcanzará 76 recorridos en la ciudad, según los datos del anuncio publicados por Patch. Más de 2,000 unidades —aproximadamente un tercio de la flota de la MTA— cuentan con esta tecnología.

El sistema abarca alrededor de 825 millas y beneficia a más de un millón de pasajeros en un día laborable promedio. Su alcance incluye los cinco distritos: Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island.

Estas cifras corresponden a la nueva expansión. La página general de la autoridad, actualizada el 15 de septiembre de 2026, todavía informaba una cobertura de 73 rutas antes de sumar las tres mencionadas.

¿POR QUÉ LA MTA BUSCA MANTENER LIBRES LOS CARRILES Y LAS PARADAS?

Un vehículo que bloquea una parada no solo retrasa la marcha: también puede impedir que el conductor acerque el autobús a la acera y obligar a los pasajeros a subir o bajar desde la calzada. Mantener ese acceso libre forma parte de los objetivos de seguridad y accesibilidad del programa.

Según la MTA, la combinación de cámaras, carriles exclusivos y mejoras viales ha contribuido a elevar la velocidad del servicio, con aumentos de casi 30% en algunos segmentos. Esa cifra no representa un avance uniforme en todos los recorridos ni puede atribuirse únicamente a los equipos de fiscalización.

¿QUÉ REVISAR SI RECIBES UNA NOTIFICACIÓN POR CORREO?

Durante la etapa inicial de estas tres líneas, el documento será una advertencia. Cuando comience la fase de multas, la comunicación correspondiente incluirá los datos necesarios para consultar la infracción y seguir el procedimiento de pago o impugnación.

Si consideras que una sanción fue emitida por error, tienes derecho a disputarla. La ciudad permite consultar las imágenes y el video mediante el número de notificación y el PIN incluidos en el aviso. Además, recomienda pagar o solicitar una audiencia dentro de los 30 días para evitar recargos.

Antes de dejar el carro junto a una parada o entrar a un carril marcado “Bus Only”, revisa los letreros y sus horarios. El periodo de advertencias corresponde a la puesta en marcha de ACE en estas rutas; no debe confundirse con una autorización para incumplir las normas de tránsito, que también pueden ser fiscalizadas por otras vías.