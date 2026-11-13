Desde este viernes 13 de noviembre de 2026, los conductores que circulen por los recorridos Q25 y Q63/Q66, en Queens, podrán recibir multas por infracciones captadas con cámaras instaladas a bordo de los autobuses. La medida abarca corredores como Northern Boulevard, Kissena Boulevard y Parsons Boulevard, donde dejar el carro frente a una parada, esperar pasajeros en un espacio reservado o estacionarse ilegalmente en doble fila puede traducirse en una sanción económica. Para quienes manejan por estas vías rumbo al trabajo, realizan entregas o recogen a sus familiares, el cambio implica prestar especial atención a las señales: las penalidades comienzan en $50 y alcanzan los $250 por reincidencia.

El anuncio de la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA) marca el paso de las advertencias a los cobros dentro del programa Automated Camera Enforcement, conocido como ACE. No introduce restricciones nuevas: refuerza la fiscalización de normas existentes para facilitar el desplazamiento del servicio público.

Los buses de la MTA están implementando varios cambios para mejorar su servicio (Foto: Getty Images)

¿QUÉ RUTAS DE QUEENS COMENZARÁN A GENERAR MULTAS?

La ampliación comprende los servicios identificados por la MTA como Q25 y Q63/Q66.

Ruta Principales vías indicadas por la MTA Q25 Parsons Boulevard, Kissena Boulevard y 127th Street Q63 Northern Boulevard y 21st Street Q66 Northern Boulevard y Jackson Avenue

Estas referencias permiten ubicar los corredores involucrados, pero no constituyen una relación de todas las cuadras supervisadas. Las restricciones aplicables dependen de la señalización y del horario establecido en cada tramo.

UN CAMBIO PARA QUIENES MANEJAN Y ESPERAN EL BUS

La noticia también tiene una dimensión vecinal. En Corona, donde conviven familias inmigrantes con raíces latinoamericanas, asiáticas y europeas, conocer las reglas resulta útil tanto para quienes conducen como para los usuarios del transporte público.

Mantener despejadas las zonas de abordaje es, además, una cuestión de accesibilidad. Según explica la MTA, cuando un vehículo impide acercar la unidad a la acera, una persona en silla de ruedas puede quedar sin posibilidad de subir. Los demás pasajeros también corren el riesgo de ingresar o descender en plena calle.

¿QUÉ INFRACCIONES DETECTAN LAS CÁMARAS?

El programa ACE se concentra en conductas que obstaculizan la circulación y dificultan el acceso al servicio. Los equipos pueden registrar:

Uso indebido de carriles exclusivos y vías reservadas para buses.

Bloqueo de paradas destinadas al ascenso y descenso de pasajeros.

Estacionamiento ilegal en doble fila sobre los recorridos fiscalizados.

Permanecer dentro del carro no convierte esos espacios en lugares autorizados para esperar. La advertencia también alcanza a quienes se detienen mientras otra persona termina una compra o sale de un establecimiento.

La MTA continúa ampliando su programa ACE en los buses de la ciudad (Foto: MTA) / Marc A. Hermann

¿ESTÁ PERMITIDO ENTRAR AL CARRIL DE BUSES PARA DOBLAR?

Sí, bajo determinadas condiciones. La MTA contempla ingresar para girar a la derecha en la siguiente calle, acceder a una entrada vehicular o alcanzar un espacio de estacionamiento legal.

También existen situaciones permitidas para recoger o dejar pasajeros rápidamente. Sin embargo, esa posibilidad no autoriza a quedarse esperando ni elimina las restricciones específicas del lugar.

Los horarios deben revisarse antes de realizar cualquier maniobra. Estos carriles funcionan las 24 horas, salvo que los letreros indiquen días o franjas diferentes.

¿CUÁNTO CUESTAN LAS MULTAS DE LA MTA?

La sanción inicial es de $50. El importe aumenta cuando un mismo vehículo acumula infracciones computables dentro de un período de 12 meses, conforme a las reglas del Departamento de Finanzas de la Ciudad de Nueva York.

Número de infracción dentro de 12 meses Multa Primera $50 Segunda $100 Tercera $150 Cuarta $200 Quinta y siguientes $250

El máximo, por tanto, no se aplica desde el primer caso: corresponde a la quinta falta computable y a las posteriores durante ese período.

NYC311 precisa que la escala progresiva considera las infracciones pagadas, aquellas en ejecución de cobro y las confirmadas después de una audiencia. Asimismo, los registros obtenidos desde autobuses se contabilizan por separado de los captados mediante equipos fijos en la calle.

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA Y QUIÉN REVISA LAS PRUEBAS?

Los dispositivos instalados a bordo recopilan evidencia cuando identifican un posible incumplimiento. El expediente puede incluir:

Fotografías y videos del vehículo.

Información de la placa.

Ubicación del incidente.

Fecha y hora del registro.

El material se transmite de forma segura al Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York. Allí, empleados municipales revisan las pruebas antes de procesar la notificación correspondiente, por lo que la detección tecnológica no equivale a una sanción sin intervención humana.

Las reglas de ACE también exigen que dos autobuses observen las infracciones y que se cumplan las condiciones aplicables a cada conducta.

¿QUÉ HACER SI LLEGA UNA NOTIFICACIÓN?

El propietario puede consultar el video del incidente por internet utilizando el número de Notice of Liability —NOL— y el PIN incluidos en el documento.

Si considera que existe un error, tiene derecho a impugnar el cobro y solicitar una audiencia siguiendo las instrucciones recibidas. Ignorar el aviso, en cambio, puede generar recargos por falta de pago.

EL PROGRAMA ACE ALCANZA 76 RUTAS EN NUEVA YORK

La incorporación de estos recorridos forma parte de una expansión en los cinco distritos de la ciudad. En su anuncio del 12 de noviembre de 2026, la MTA presentó el siguiente balance:

Indicador Cifra informada por la MTA Rutas cubiertas por ACE 76 Autobuses equipados con cámaras Más de 2,000 Proporción de la flota equipada Aproximadamente un tercio Extensión de los recorridos cubiertos Alrededor de 825 millas Pasajeros beneficiados en un día laborable promedio Más de un millón

Según la autoridad, combinar esta tecnología con carriles exclusivos y mejoras viales ha contribuido a agilizar el transporte. Algunos segmentos registraron incrementos de velocidad cercanos al 30%, aunque ese resultado no representa a toda la red ni puede atribuirse únicamente a los dispositivos de fiscalización.

La iniciativa se enmarca en el plan Next Stop: Fast Buses, Better Service, que contempla sumar 25 rutas durante 2026. Al momento del anuncio, 22 ya habían sido incorporadas.

Para quienes conducen por los corredores Q25 y Q63/Q66, el viernes 13 de noviembre termina la etapa de advertencias. A partir de esa fecha, bloquear una parada, ocupar indebidamente un carril reservado o estacionarse ilegalmente en doble fila podrá derivar en una multa.