Para muchas familias hispanas de Queens, usar el autobús es parte de la rutina: sirve para ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela, hacer compras, acudir a una cita médica o conectar con el subway. En vecindarios donde el tráfico, los vehículos detenidos en doble fila y los autos estacionados cerca de las paradas suelen retrasar el servicio, perder unos minutos puede significar llegar tarde a un turno, una clase o una cita. Por eso, desde el lunes 14 de septiembre de 2026, quienes manejen cerca de los recorridos de la Q25 y la Q63/Q66 tendrán que respetar con mayor cuidado la señalización vial, los espacios reservados y las zonas de ascenso y descenso de pasajeros.

La Metropolitan Transportation Authority (MTA) pondrá en marcha un período de advertencias bajo el programa Automated Camera Enforcement, conocido como ACE. El sistema emplea dispositivos instalados en autobuses para registrar a vehículos que obstruyen carriles preferenciales, bloquean paradas o permanecen en doble fila a lo largo de los recorridos incluidos.

La medida busca reducir demoras y mejorar la confiabilidad del transporte público en sectores de Queens donde miles de residentes dependen a diario del bus. La iniciativa se desarrolla junto con elDepartamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYCDOT) y el Departamento de Finanzas (NYCDOF).

Lo principal para los automovilistas es que el 14 de septiembre no comenzarán las multas de inmediato. Primero se aplicará una etapa de 60 días en la que los propietarios de vehículos recibirán notificaciones por correo si las cámaras detectan una conducta prohibida. Al concluir ese lapso, las infracciones podrán dar lugar a penalidades que comienzan en US$50 y aumentan según la reincidencia durante un período de 12 meses.

¿QUÉ CAMBIA DESDE EL 14 DE SEPTIEMBRE?

Las rutas Q25 y Q63/Q66 comenzarán a operar bajo el esquema de advertencias de ACE en Queens. La incorporación busca mantener despejados los corredores por donde circulan estas líneas y facilitar el desplazamiento de usuarios que dependen de ellas para sus viajes diarios.

Dato Información Inicio del período de advertencias Lunes 14 de septiembre de 2026 Duración de las advertencias 60 días Borough Queens, Nueva York Rutas incluidas Q25 y Q63/Q66 Pasajeros diarios combinados Aproximadamente 47,700 en días laborables Programa Automated Camera Enforcement (ACE) Primera multa tras las advertencias US$50 Multa máxima US$250 por infracción, según reincidencia

El cambio puede sentirse especialmente en áreas de Queens con una amplia población latina e inmigrante. Para una persona que sale temprano hacia un restaurante, una obra de construcción, una tienda, una oficina, una escuela o un turno de limpieza, que el autobús avance sin quedar atrapado detrás de un auto detenido puede marcar una diferencia importante en el día.

Los buses de Nueva York se siguen equipando con cámaras para sancionar a infractores que ocupen las vías exclusivas (Foto: MTA)

¿QUÉ INFRACCIONES DETECTAN LAS CÁMARAS ACE?

ACE no está diseñado para sancionar cualquier comportamiento al volante. El programa se concentra en acciones que impiden el paso de los buses, afectan el acceso a las paradas o perjudican la circulación de los pasajeros.

Las cámaras montadas en los vehículos de la MTA pueden registrar las siguientes conductas:

Circular, detenerse o estacionarse indebidamente en un carril exclusivo para buses.

Bloquear una parada de autobús.

Estacionarse en doble fila a lo largo de una ruta incluida en ACE.

Esperar pasajeros dentro de un carril reservado o en una zona de parada cuando esa acción interfiere con el servicio.

Ocupar una vía destinada a buses cuando los letreros establecen restricciones de circulación.

La recomendación para quienes conducen por Nueva York es simple: los espacios marcados como “Bus Only” no deben utilizarse como un carril adicional para evitar tráfico, adelantar vehículos o buscar un lugar donde estacionarse. Las reglas pueden variar según la calle y el horario, por lo que es indispensable revisar los avisos instalados en cada bloque.

¿CUÁNTO COSTARÁN LAS MULTAS?

Después de los 60 días de advertencias, las penalidades detectadas por cámaras instaladas en buses de la MTA seguirán un sistema progresivo. El monto aumenta cuando el propietario del vehículo acumula violaciones vinculadas con el programa durante un lapso de 12 meses.

Infracción captada por cámara de la MTA Multa Primera infracción US$50 Segunda infracción en 12 meses US$100 Tercera infracción en 12 meses US$150 Cuarta infracción en 12 meses US$200 Quinta y siguientes infracciones en 12 meses US$250 cada una

La escala abarca conductas relacionadas con la operación del transporte público, como impedir el acceso a una parada, detenerse en un carril destinado al servicio o estacionarse de manera irregular junto a una línea vigilada.

Estas sanciones son de carácter civil y no añaden puntos al historial de conducción ni modifican directamente las tarifas de seguro. Sin embargo, no pagar una citación puede generar cargos extra y, en ciertos casos, impedir la renovación del registro del vehículo, derivar en el uso de un cepo o incluso motivar el remolque.

¿QUÉ ESTÁ PERMITIDO Y QUÉ NO?

Entrar a un carril reservado no siempre deriva en una multa. La normativa de Nueva York contempla excepciones para maniobras puntuales, aunque deben realizarse de forma rápida y sin obstaculizar el servicio.

Situación Regla general Usar el carril bus para avanzar o evitar tráfico No está permitido Entrar al carril para girar a la derecha en la próxima calle Permitido, salvo que una señal indique lo contrario Entrar para acceder a una entrada de garaje o driveway Permitido en las condiciones establecidas Dejar o recoger rápidamente a un pasajero Puede permitirse, si se hace de forma expedita y no se bloquea el autobús Esperar a un pasajero dentro de un carril bus o una parada No está permitido Estacionarse en doble fila junto a una ruta ACE No está permitido, salvo excepciones específicas Bloquear una parada de bus No está permitido

Cuando sea posible, conviene recoger o dejar a familiares y pasajeros en una calle transversal o en un punto sin restricciones. En una parada de autobús, una subida o bajada rápida podría considerarse permitida si no afecta la llegada, la salida o la maniobra de un vehículo de transporte público.

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA?

Las cámaras no generan una multa instantánea sin revisión humana. Los dispositivos instalados en los buses registran video, fotografías, número de placa, ubicación, fecha y hora de una posible falta.

Luego, personal de la ciudad revisa el material antes de emitir una notificación. En los casos relacionados con carriles exclusivos, zonas de ascenso o doble estacionamiento, la normativa contempla que el vehículo sea observado por dos buses antes de procesar la citación.

Además, las infracciones por bloquear una vía reservada, una parada o por estacionarse en doble fila pueden emitirse una vez cada dos horas. Por eso, detenerse “solo un minuto” para recoger comida, esperar a alguien frente a una tienda o bajar a un familiar puede tener consecuencias si esa acción impide el avance de los buses.

Más buses de la MTA tendrán cámaras equipadas para grabar infracciones de los demás conductores (Foto: MTA)

¿POR QUÉ LA MTA AMPLÍA ACE?

La MTA sostiene que despejar carriles y paradas ayuda a mejorar la velocidad y la regularidad del servicio. La agencia ha señalado que la combinación de vigilancia automatizada, vías preferenciales y cambios viales ha permitido aumentos de casi 30% en la velocidad de algunos segmentos donde opera ACE.

La política también busca mejorar la accesibilidad. Cuando un auto bloquea una parada, el autobús no puede acercarse al borde de la acera. Esa situación puede complicar el viaje de personas mayores, usuarios de sillas de ruedas, padres con cochecitos y pasajeros con movilidad reducida.

El programa ACE forma parte de una estrategia más amplia para acelerar el servicio y reducir retrasos en los cinco boroughs. La MTA ha expandido gradualmente el uso de cámaras a decenas de rutas, con el objetivo de beneficiar a más de un millón de usuarios que usan el bus en un día laborable promedio.

¿QUÉ DEBEN HACER LOS CONDUCTORES?

Para evitar un gran inconveniente, quienes manejen por los corredores de la Q25 y la Q63/Q66 pueden seguir estas recomendaciones:

Revisar los letreros de estacionamiento y los horarios de operación de los carriles bus.

No usar una vía exclusiva para esquivar congestión vehicular.

No esperar pasajeros dentro de una parada ni en un espacio destinado al transporte público.

Evitar estacionarse en doble fila, salvo en las excepciones limitadas previstas por la ciudad.

Ingresar al carril reservado únicamente para girar a la derecha, acceder a un driveway o realizar una maniobra breve permitida.

Revisar cuidadosamente cualquier notificación recibida por correo, ya que incluirá opciones para pagar o impugnar la infracción.

La fecha clave será el 14 de septiembre de 2026. Ese día comenzará el período de advertencias de 60 días para las rutas incorporadas al programa. Una vez que finalice esa etapa, los conductores que incumplan las normas podrán enfrentar multas desde US$50 hasta US$250.