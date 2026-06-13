Moverse en autobús por Nueva York puede cambiar notablemente en las próximas semanas: la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) empezó a instalar cámaras automáticas en más rutas con el objetivo de acelerar los tiempos de viaje, reducir bloqueos en paradas y mejorar la seguridad vial en los cinco distritos. Para millones de neoyorquinos que dependen del bus —desde estudiantes que cruzan Queens para llegar a la universidad hasta trabajadores que toman la Q8 para conectar con el metro, pasando por familias que llevan a los abuelos al médico en Brooklyn— la ampliación del programa Automated Camera Enforcement (ACE) promete viajes más previsibles y menos interrupciones. Al mismo tiempo, conductores que estacionan en carriles exclusivos o que bloquean paradas deberán prestar atención: la tecnología ya está captando infracciones y, tras un período de advertencia, comenzarán a llegar multas a los propietarios.

La medida forma parte del programa de Fiscalización Automatizada con Cámaras (Automated Camera Enforcement, ACE), una iniciativa que ya opera en decenas de rutas de los cinco distritos y que, según la MTA, ha contribuido a aumentar la velocidad de los autobuses, mejorar la seguridad vial y mantener despejadas las paradas de transporte.

LA RUTA Q8 DE QUEENS SE SUMA AL PROGRAMA DE CÁMARAS AUTOMÁTICAS

La MTA anunció que la ruta Q8, que opera en el distrito de Queens, comenzará a estar equipada con cámaras ACE a partir del 15 de junio. La agencia aclaró que se implementará primero un período de advertencia de 60 días: durante ese lapso, los propietarios de vehículos captados cometiendo infracciones recibirán avisos informativos antes de que se impongan sanciones económicas. La intención, explican funcionarios, es dar tiempo para que la comunidad se ajuste a las nuevas reglas y evitar que multas sorpresivas penalicen a quienes desconocen el cambio.

Con esta incorporación, el programa ya alcanza un total de 63 rutas de autobuses en toda la ciudad.

DATOS CLAVE SOBRE LA EXPANSIÓN DEL PROGRAMA ACE

Concepto Cifra Nueva ruta incorporada Q8 Fecha de inicio del aviso 15 de junio Duración de las advertencias 60 días Rutas con ACE en funcionamiento 63 Autobuses equipados con cámaras Más de 1.900 Millas de recorrido cubiertas Aproximadamente 810 Usuarios beneficiados por día laboral Más de un millón

La línea M31 de los buses de Nueva York es una de las que comenzará a emitir multas con su programa de cámaras automáticas (Foto: MTA)

¿QUÉ CONDUCTAS SANCIONAN LAS CÁMARAS INSTALADAS EN LOS AUTOBUSES?

Las cámaras instaladas en los autobuses están pensadas para capturar infracciones que afectan directamente la operación del transporte público. No son radares de velocidad para autos particulares; su foco es proteger el paso, la parada y el ascenso y descenso seguro de pasajeros.

Entre las infracciones más comunes que pueden derivar en una multa están:

Estacionar o detenerse ilegalmente en carriles exclusivos para autobuses.

Invadir carriles reservados para el transporte público.

Obstruir paradas de autobús.

Realizar maniobras que impidan el ascenso y descenso seguro de pasajeros.

Bloquear zonas destinadas a la circulación de buses.

La MTA recalca que este tipo de comportamientos causa retrasos constantes y reduce la confiabilidad del servicio para millones de usuarios, especialmente en corredores con alta densidad de pasajeros en horas pico.

¿QUIÉNES RECIBIRÁN LAS MULTAS Y CÓMO FUNCIONA EL PROCEDIMIENTO?

Las sanciones se emiten al propietario registrado del vehículo captado por la cámara. El proceso oficial es:

La cámara instalada en el autobús registra la posible infracción. El sistema captura imágenes, video, ubicación, fecha y hora. Se registra la información de la matrícula del vehículo. Todos los datos son enviados de manera segura al Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYCDOT). Empleados municipales revisan el material antes de procesar la infracción. El Departamento de Finanzas de la Ciudad de Nueva York (NYC DOF) gestiona la emisión de la multa correspondiente.

Es decir, aunque la detección es automática, existe una revisión humana antes de formalizar la multa.

UN PROGRAMA QUE YA OPERA EN LOS CINCO DISTRITOS DE NUEVA YORK

Desde su lanzamiento en junio de 2024, el programa ACE se ha expandido rápidamente y actualmente tiene presencia en Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island. Las autoridades reportan resultados positivos en tramos donde se combinaron cámaras, carriles exclusivos y mejoras en la infraestructura: aumentos en la velocidad comercial de los buses y menos obstrucciones en paradas.

La MTA está ampliando su programa con cámaras automáticas (Foto: MTA)

BENEFICIOS REPORTADOS POR LA MTA

Beneficio Resultado Mayor velocidad de los buses Incrementos de hasta casi 30% en algunos tramos Seguridad vial Menor riesgo de accidentes relacionados con obstrucciones Operación del servicio Más regularidad y confiabilidad Acceso a las paradas Menos vehículos bloqueando zonas de ascenso y descenso

IMPACTO PARA LA COMUNIDAD HISPANA DE NUEVA YORK

Vecinos de barrios como Jackson Heights (Queens), Washington Heights (Manhattan) y Sunset Park (Brooklyn) dependen del bus para todo: trabajo, escuela, citas médicas y reuniones familiares. Menos bloqueos en paradas significa menos esperas y menos transbordos perdidos.

Comerciantes de la calle—desde bodegas hasta restaurantes dominicanos, peruanos o mexicanos—ven con buenos ojos cuando el tránsito fluye y los clientes no se demoran. Pero también hay preocupación por conductores que no conocen las sanciones y podrían recibir multas.

Consejos prácticos: si conduces por la ciudad, evita detenerte en carriles de bus y respeta las zonas de carga/descarga. Para quienes usan el bus, revisa las redes sociales de la MTA y del NYC DOT para actualizaciones y mapas de carriles exclusivos.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!