Dejar el carro en doble fila para recoger una compra, esperar a alguien en una parada o detenerse sobre un carril exclusivo puede terminar en una multa en Nueva York. La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) incorporó las líneas Bx21, B8, B9 y Q101 a su programa de cámaras automatizadas, diseñado para mantener despejado el paso de los autobuses en el Bronx, Brooklyn y Queens. Para quienes manejan por estos sectores, una detención donde no corresponde podría representar un gasto de entre US$50 y US$250, según la reincidencia, incluso si el conductor permanece al volante.

Los cuatro servicios comenzaron un período de advertencias de 60 días el lunes 17 de agosto de 2026. Durante esa etapa, los automovilistas reciben avisos antes del inicio de las sanciones económicas del sistema Automated Camera Enforcement, conocido como ACE.

La MTA sigue ampliando su programa ACE para que más conductores respeten los espacios exclusivos para el transporte público en Nueva York (Foto: Getty Images)

¿CUÁLES SON LAS CUATRO RUTAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE CÁMARAS?

La ampliación comprende un servicio del Bronx, dos de Brooklyn y otro de Queens. Estos son los corredores principales que la autoridad identifica para cada recorrido:

Línea de autobús Distrito Principales vías identificadas por la MTA Bx21 El Bronx Morris Park Avenue y Boston Road B8 Brooklyn Foster Avenue y Avenue D B9 Brooklyn 60th Street y Flatbush Avenue Q101 Queens Steinway Street y Jackson Avenue

Las avenidas mencionadas sirven como referencia y no representan la totalidad de las paradas. Tampoco significa que todas las calles de esos distritos queden bajo vigilancia: el control está vinculado a los trayectos equipados con ACE y a las conductas que obstaculizan su funcionamiento.

Para quienes utilizan estos buses como parte de su viaje al trabajo o hacen una conexión con el subway, mantener libres los espacios reservados facilita la continuidad del traslado. La medida también busca que los vehículos puedan acercarse a la acera sin encontrar obstáculos.

¿QUÉ INFRACCIONES DETECTAN LAS CÁMARAS DE LOS AUTOBUSES?

El sistema se concentra en tres situaciones que afectan la circulación o dificultan el acceso de los pasajeros:

Ocupar indebidamente un carril exclusivo: circular, estacionar o permanecer detenido en ese espacio fuera de las condiciones permitidas.

Bloquear una parada: impedir que el vehículo se acerque al punto de ascenso y descenso.

Estacionar ilegalmente en doble fila: dejar el automóvil junto a otro aparcado sobre una ruta sujeta a fiscalización.

Encender las luces intermitentes mientras se espera a un familiar no convierte esos lugares en zonas autorizadas. La MTA incluye expresamente la recogida de pasajeros entre las situaciones que deben evitarse cuando obstruyen el servicio.

Existen maniobras permitidas bajo determinadas condiciones, como ingresar a un carril reservado para girar a la derecha en la siguiente calle o acceder a una entrada vehicular. Antes de hacerlo, corresponde revisar la señalización y los horarios de funcionamiento.

¿CUÁNTO CUESTAN LAS MULTAS Y CÓMO AUMENTAN POR REINCIDENCIA?

Las sanciones comienzan en US$50 y suben de manera progresiva para los conductores que vuelven a cometer una infracción. El importe máximo anunciado es de US$250 por cada falta dentro de la escala correspondiente.

Escala de sanciones Importe Primera infracción US$50 Segunda infracción US$100 Tercera infracción US$150 Cuarta infracción US$200 Quinta infracción y posteriores US$250 por cada una

El monto más alto no representa un límite sobre todo lo que una persona podría acumular. Además, dejar una notificación sin pagar puede generar recargos y otras consecuencias, entre ellas la inmovilización o el remolque del automóvil, así como restricciones sobre su registro.

De acuerdo con la autoridad de transporte, estas penalidades son civiles: no afectan el historial de conducción ni las tarifas del seguro vehicular.

¿CÓMO FUNCIONA EL CONTROL Y QUIÉN REVISA LAS IMÁGENES?

Los equipos instalados a bordo registran posibles obstrucciones durante el recorrido. Entre los datos recopilados figuran la matrícula, la ubicación y la hora; esa información se transmite al Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York, conocido como NYC DOT, para su revisión.

Etapa Qué ocurre Detección Las cámaras registran una posible obstrucción desde los autobuses. Comprobación Las reglas contemplan observaciones desde dos unidades, según la conducta y los tiempos establecidos. Revisión Un empleado municipal examina el material antes de emitir la sanción. Administración La MTA trabaja junto con NYC DOT y el Departamento de Finanzas de la ciudad.

Por lo tanto, una captura automática no se convierte por sí sola en una multa. El procedimiento incluye una instancia de verificación a cargo del personal municipal.

¿POR QUÉ BLOQUEAR UNA PARADA AFECTA MÁS QUE EL HORARIO?

El perjuicio no se limita a una demora. Cuando un carro impide que el autobús se acerque a la acera, los usuarios pueden verse obligados a subir o bajar desde la calle, con las dificultades de seguridad que eso implica.

Para una persona que utiliza silla de ruedas, ese obstáculo puede incluso impedir el abordaje, advierte la MTA. Mantener despejado el acceso resulta fundamental tanto para la puntualidad como para la accesibilidad del transporte público.

La MTA continúa ampliando su programa ACE en los buses de la ciudad (Foto: MTA) / Marc A. Hermann

EL PROGRAMA ACE ALCANZA 76 RUTAS DE NUEVA YORK

Según la actualización oficial del 12 de octubre de 2026, la iniciativa comprende 76 recorridos y beneficia a más de un millón de pasajeros durante una jornada laborable promedio. El total incluye servicios que todavía atraviesan su etapa de advertencias, por lo que no todos se encuentran necesariamente bajo sanción económica.

Indicador Dato Rutas incluidas en ACE 76 Pasajeros beneficiados Más de un millón en un día laborable promedio Etapa inicial en cada nueva incorporación 60 días de advertencias Mejora de velocidad reportada en algunos tramos Cerca del 30%, combinada con carriles exclusivos y cambios viales

El aumento cercano al 30% corresponde a determinados sectores, no a toda la red. La entidad atribuye ese resultado al uso conjunto de tecnología, espacios reservados y mejoras en las calles, en lugar de relacionarlo únicamente con los dispositivos de vigilancia.

¿CÓMO CONSULTAR LOS RECORRIDOS VIGILADOS Y QUÉ HACER SI LLEGA UNA NOTIFICACIÓN?

La página oficial de ACE permite revisar los servicios incorporados y distinguir cuáles permanecen en fase preventiva. También ofrece material informativo en español sobre las reglas y el funcionamiento de la iniciativa.

Para evitar sanciones, los conductores deben tener presentes estas indicaciones:

Revisar los letreros y horarios de los carriles exclusivos.

Mantener libres las zonas de ascenso y descenso.

No utilizar las paradas como lugares de espera.

Evitar el estacionamiento ilegal en doble fila.

Seguir las instrucciones del aviso para pagar o solicitar una audiencia si consideran que hubo un error.

El Departamento de Finanzas permite realizar el pago por internet, mediante una aplicación móvil, por correo o de forma presencial en sus centros de atención. La notificación recibida detalla los pasos para completar el trámite o impugnar la infracción.