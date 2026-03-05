En muchas ciudades de Estados Unidos, desde Los Ángeles hasta Nueva York, las conversaciones en parques, edificios y grupos de WhatsApp de vecinos hispanos suelen tocar un mismo tema: qué hacer cuando un perro se sale de control y termina atacando a alguien. Para muchas familias latinas, el animal es prácticamente otro miembro de la casa, se pasea con la camiseta de su equipo favorito, sale a las carnes asadas del fin de semana y hasta aparece en las videollamadas con los seres queridos que siguen en el país de origen. Pero cada vez que ocurre un ataque grave, en la TV local y en redes se repite la misma discusión: ¿hasta dónde llega la responsabilidad del dueño?, ¿basta con ponerle correa y bozal?, ¿sirve de algo que tenga “historial” de agresiones si nadie lo controla en serio? Más que señalar cierta raza o cierto barrio, el debate se está moviendo hacia algo más concreto: cómo responder legalmente cuando un animal ya mostró conductas peligrosas y el dueño no hizo lo suficiente para prevenir una tragedia.

En ese contexto, a partir del 18 de marzo entrará en vigor una reforma que cambia de manera importante las obligaciones para ciertos dueños de perros. Si tienes mascota y vives en Estados Unidos, vale la pena que prestes atención, porque aunque la mayoría de los propietarios nunca tendrá problemas, quienes tengan uno oficialmente clasificado como “peligroso” o “vicioso” enfrentarán requisitos mucho más estrictos en temas de seguro, registro, control diario y posibles sanciones penales.

UNA REFORMA ESTATAL QUE CAMBIA LAS REGLAS

La nueva normativa es la House Bill 247, conocida como Avery’s Law, en honor a Avery Russell, una niña de 11 años que resultó gravemente herida en un ataque en 2024. Fue firmada en diciembre de 2025 y actualiza el Capítulo 955 del Ohio Revised Code, el cuerpo legal que regula a los perros en ese estado.

Esta ley aplica en todo el estado de Ohio y no depende de ordenanzas locales. Es decir, las reglas serán uniformes para todos los condados a partir del 18 de marzo de 2026.

¿CÓMO SE CLASIFICAN AHORA LOS PERROS?

Uno de los cambios más relevantes es que la ley redefine con mayor claridad las categorías según la conducta del animal:

Vicious dog (perro “vicioso”): aquel que, sin provocación, causa la muerte o lesiones graves a una persona. Dangerous dog (perro “peligroso”): aquel que, sin provocación, provoca lesiones no mortales a una persona. O que participa en hechos que resultan en la muerte o eutanasia de otro perro. Nuisance dog (perro “problemático”): persigue, acosa o intenta morder a personas o persigue a otros perros o ganado con actitud de ataque, pero sin llegar al nivel de “peligroso” o “vicioso”.

La carga más fuerte de la ley recae sobre los dueños de perros clasificados como “dangerous” o “vicious”. Los “nuisance dogs” pueden quedar bajo seguimiento, pero no enfrentan el mismo paquete de obligaciones.

Algunos perros podrán ser catalogados como peligrosos en Ohio, provocando que sus dueños cumplan serios requisitos (Foto: Freepik)

SEGURO OBLIGATORIO DE US$100,000

Aquí está uno de los puntos más contundentes: todo propietario de un perro designado oficialmente como peligroso o vicioso deberá mantener una póliza de responsabilidad civil de al menos US$100,000 por cada animal.

Algunos puntos clave:

La aseguradora debe estar autorizada a operar en Ohio.

La póliza debe cubrir lesiones, daños o muerte causados por el perro.

No es opcional ni queda a criterio de un juez; es una obligación expresa de la ley.

No contratar el seguro constituye un delito menor, con niveles de sanción que pueden aumentar en caso de reincidencia.

En la práctica, esto eleva considerablemente el costo de mantener un perro con ese historial y obligará a muchas familias a revisar su presupuesto, algo especialmente sensible en comunidades hispanas donde las mascotas son parte central de la vida familiar.

REGISTRO ANUAL Y TASAS OBLIGATORIAS

Además del seguro, el dueño deberá:

Registrar al perro como “dangerous” o “vicious” ante la oficina del auditor del condado donde vive.

Pagar una tasa anual que ronda los US$100 para estos perros, el doble de la tarifa regular en muchos condados.

Mantener el registro actualizado mientras dure la designación.

Este registro no es un simple trámite administrativo; forma parte del sistema de control y seguimiento estatal para que las autoridades puedan identificar rápidamente a perros con historial de agresión.

MICROCHIP, IDENTIFICACIÓN Y CONTROL ESTRICTO

La ley también exige que el perro esté microchipeado, lo que permite a las autoridades verificar rápidamente su estatus en caso de incidente o si el animal se escapa.

En materia de control físico, las obligaciones son claras:

Confinamiento seguro dentro de la vivienda o en un cercado adecuado con cierre y protección superior.

Medidas adicionales cuando haya visitas en el hogar, especialmente cuando haya niños.

Uso de correa, bozal u otras restricciones cuando el perro esté fuera de la propiedad.

El objetivo es simple: evitar cualquier contacto no controlado con personas u otros animales, algo clave en barrios densos donde es común compartir patios, pasillos, elevadores y áreas verdes.

ESTERILIZACIÓN Y OTRAS CONDICIONES

Dependiendo del caso, pueden imponerse requisitos adicionales como:

Esterilización o castración obligatoria.

Notificación de cambio de domicilio.

Aviso formal si el perro es vendido o transferido a otro responsable.

Cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con el caso, como entrenamientos específicos u observación.

MÁS PODER PARA LAS AUTORIDADES Y SANCIONES MÁS DURAS

Otro cambio importante es que el “dog warden” local podrá incautar de inmediato al perro tras un ataque sin provocación, mientras se desarrolla la investigación.

Además:

Se refuerzan los procedimientos de investigación ante cualquier denuncia que sugiera una posible violación de la ley de perros.

Se aclara que no se penaliza a perros que actúan en defensa propia, de sus dueños o de su propiedad.

En casos extremos, si un perro mata o causa lesiones graves a una persona, el tribunal deberá ordenar la eutanasia tras el debido proceso.

Se endurecen las sanciones penales contra propietarios negligentes, con la posibilidad de enfrentar delitos menores e incluso cargos más graves según el resultado del ataque.

En resumen, desde el 18 de marzo de 2026, los dueños de perros oficialmente clasificados como peligrosos o viciosos en Ohio deberán asumir mayores responsabilidades económicas, legales y de control. Si vives en este estado y tienes una mascota con antecedentes de agresión, te conviene revisar la normativa cuanto antes con un abogado o con la oficina del dog warden de tu condado. No se trata solo de evitar multas o cargos penales, sino de entender que el marco legal cambió y que ahora el estándar de responsabilidad es mucho más alto para cualquiera que decida seguir viviendo con uno que ya mostró conductas peligrosas.

Esta ley entrará en vigor en Ohio para frenar ataques de perros y salvaguardar la salud de los ciudadanos y demás mascotas (Foto: Freepik)

