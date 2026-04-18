Desde el martes 21 de abril y hasta agosto, el Túnel Lincoln tendrá cierres nocturnos programados en uno de sus accesos principales, una medida que puede complicar el regreso a casa de miles de conductores que cruzan entre Manhattan y Nueva Jersey, sobre todo a esas horas en que ya casi no se ve un taxi amarillo por Midtown, los autobuses avanzan lento y muchos trabajadores del turno noche, repartidores y conductores de apps como Uber o Lyft intentan salir de la ciudad sin perder más tiempo en el tráfico. Si sueles moverte por esta zona, especialmente de noche o de madrugada, conviene revisar bien los cambios antes de salir, porque estos ajustes no afectan a todo el túnel, pero sí pueden alterar rutas habituales y alargar trayectos que normalmente haces casi en automático.

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A partir del 21 de abril y hasta agosto, habrá cierres programados en el Túnel Lincoln, específicamente en su vía de acceso principal. No se trata de un cierre total, pero sí de una modificación importante que obligará a muchos viajeros a buscar rutas alternas y salir con más tiempo.

DÍAS Y HORARIOS CONFIRMADOS DE CIERRE

Según informó la Port Authority of New York and New Jersey, los trabajos se realizarán en horarios de menor tráfico, pero aun así impactarán a miles de conductores.

Toma nota:

Día Horario de cierre Vigencia Martes 11:00 p.m. – 5:00 a.m. Hasta agosto Miércoles 11:00 p.m. – 5:00 a.m. Hasta agosto Jueves 11:00 p.m. – 5:00 a.m. Hasta agosto

El cierre aplica únicamente durante la noche y la madrugada, pero si trabajas en turnos nocturnos o viajas a esas horas, el impacto será directo. En una ciudad como Nueva York, donde un retraso puede desordenar toda la noche, conviene no dejarlo al azar.

Autos transitando por el Túnel Lincoln en Nueva York (Foto: Adam Fagen)

¿QUÉ SE ESTÁ CONSTRUYENDO Y POR QUÉ EL CIERRE?

Estos cierres no son improvisados. Forman parte del proyecto de reemplazo del Midtown Bus Terminal, una obra clave para el transporte en Manhattan.

Durante estos meses se estarán instalando vigas de acero, un proceso que requiere cerrar completamente ciertos accesos por razones de seguridad. Es una intervención de largo plazo que busca modernizar la infraestructura y mejorar la movilidad en una zona donde todo se siente al límite, desde la salida de Port Authority hasta el tráfico que se arma cerca de Times Square en hora pico.

RUTAS ALTERNAS PARA EVITAR CONTRATIEMPOS

Aquí está lo más útil si tienes que manejar en esos horarios. No todo queda bloqueado, pero sí hay cambios importantes en la forma de acceder al túnel.

Si vas hacia Nueva Jersey, debes dirigirte hacia el norte por:

10th Avenue.

11th Avenue.

Luego continuar hasta Galvin Plaza, desde donde podrás ingresar al túnel.

Importante:

No podrás entrar directamente desde Ninth Avenue.

Tampoco desde las calles 39 a 36, en los carriles más al oeste.

Desvíos programados para el cierre el Túnel Lincoln en Nueva York (Foto: Port Authority NY NJ)

ACCESOS PARA QUIENES ENTRAN A NUEVA YORK

Si llegas desde Nueva Jersey hacia Manhattan, el acceso también cambia ligeramente dependiendo del día. Se utilizarán el tubo sur o el tubo central y la salida será por Dyer Avenue.

No es un cambio extremo, pero sí conviene anticiparlo para evitar confusiones, sobre todo si no estás familiarizado con esta zona del West Side, donde una desviación mínima puede hacerte perder varios minutos.

RECOMENDACIONES CLAVE

Para que no te tome por sorpresa, toma en cuenta estas sugerencias:

Planifica tu ruta con anticipación.

Usa aplicaciones de tráfico en tiempo real.

Sal con más tiempo si debes viajar en esos horarios.

Evalúa rutas alternativas fuera del túnel si es posible.

Si manejas de madrugada, revisa también el estado del tráfico en torno a Port Authority y Midtown antes de salir.

En una ciudad donde mucha gente vive mirando el reloj, salir preparado puede hacer la diferencia entre llegar tranquilo o quedarte atrapado en un desvío innecesario.

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