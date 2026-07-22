Si usas el Metro de Nueva York casi todos los fines de semana para ir al trabajo extra, hacer tus compras en el súper, moverte entre Manhattan y Brooklyn o visitar a la familia en el Bronx, conviene que revises desde ahora cómo vas a organizar tus traslados, porque el servicio de las líneas 1, 2 y 3 tendrá cambios importantes durante casi un mes completo. La Metropolitan Transportation Authority (MTA) anunció una serie de interrupciones y desvíos en estas tres líneas por trabajos de modernización de la infraestructura ferroviaria, lo que obligará a miles de pasajeros a utilizar rutas alternativas los fines de semana. Aunque pueda complicar los planes, la agencia ya adelantó qué líneas sustituirán parte del servicio y cuáles serán las estaciones más afectadas para que los viajeros puedan planificar sus recorridos con tiempo y evitar sorpresas al llegar a la estación.

¿CUÁNDO COMENZARÁN LAS INTERRUPCIONES DEL METRO DE NUEVA YORK?

De acuerdo con la MTA y New York City Transit, las modificaciones comenzarán el viernes 24 de julio y se repetirán todos los fines de semana hasta el 24 de agosto.

Los cambios entrarán en vigor los viernes desde las 9:30 p. m. y permanecerán activos hasta las 5:00 a. m. de los lunes, por lo que abarcarán prácticamente todo el fin de semana durante cinco periodos consecutivos.

CALENDARIO DE INTERRUPCIONES

Periodo Horario Inicio de los cambios Viernes 24 de julio desde las 9:30 p. m. Final de cada interrupción Lunes a las 5:00 a. m. Duración Cinco fines de semana consecutivos Último fin de semana afectado Hasta el 24 de agosto

¿POR QUÉ LA MTA SUSPENDERÁ PARTE DEL SERVICIO?

La autoridad de transporte explicó que reemplazará varios cambios de vía (switches) ubicados en Lower Manhattan, equipos que ya superaron su vida útil. Según la agencia, estas obras permitirán reducir retrasos, mejorar la confiabilidad del servicio y ofrecer viajes más fluidos en una de las zonas con mayor circulación de trenes del sistema, especialmente en horas pico de viernes y domingo.

El presidente de New York City Transit, Demetrius Crichlow, señaló que estas mejoras son necesarias para mantener en funcionamiento una de las redes de transporte más antiguas y extensas del mundo, agradeciendo la paciencia de los pasajeros mientras se realizan los trabajos y recordando que la modernización es clave para que el sistema soporte eventos masivos y el creciente movimiento de residentes y turistas.

CAMBIOS CONFIRMADOS POR LA MTA

Línea 1

La línea 1 no circulará al sur de la estación 14 St, en el área de Lower Manhattan. Esto significa que quedará suspendido el servicio entre:

14 St

Christopher St–Sheridan Sq

Houston St

Canal St

Franklin St

Chambers St

Cortlandt St

Rector St

South Ferry

Los pasajeros deberán utilizar otras líneas del sistema para llegar al extremo sur de Manhattan, incluyendo quienes se conectan con el ferry a Staten Island o se desplazan hacia zonas de alto tráfico turístico como Battery Park y el área del World Trade Center.

La línea 1 del Metro de Nueva York será una de las afectadas con estos cambios y trabajos ya planificados (Foto: MTA)

Línea 2

La línea 2 solo funcionará entre Eastchester–Dyre Av y 34 St–Penn Station. Además, reemplazará temporalmente parte del recorrido de la línea 5 entre E 180 St y Eastchester–Dyre Av.

Esto permitirá mantener el servicio para los usuarios del Bronx, aunque con un recorrido diferente al habitual, algo especialmente relevante para comunidades latinas del norte del borough que utilizan la línea 2 para, por ejemplo, conectar con empleos y estudios en Manhattan.

Línea 3

La afectación más importante será para la línea 3, cuyo servicio quedará completamente suspendido durante cada fin de semana de las obras. No habrá trenes entre: Harlem–148 St y New Lots Av

Esto impactará directamente a residentes de vecindarios de Brooklyn con alta presencia hispana que dependen de la línea 3 para llegar a trabajos nocturnos, iglesias y negocios locales.

La línea 3 es la que más se afectará con todos estos cambios (Foto: AFP)

¿QUÉ LÍNEAS REEMPLAZARÁN EL SERVICIO?

Para reducir el impacto sobre los pasajeros, la MTA implementará servicios alternativos y reorganizará parte de las rutas para que los usuarios cuenten con opciones cada fin de semana.

Línea Cambio temporal 4 Reemplazará a la línea 3 entre Crown Heights–Utica Av y New Lots Av. 5 Operará entre Wakefield–241 St y Flatbush Av–Brooklyn College. Hará paradas expresas en Lexington Avenue en Manhattan y servicio local en Brooklyn. 2 Sustituirá parte del recorrido de la línea 5 entre E 180 St y Eastchester–Dyre Av.

ESTACIONES Y ZONAS CON MAYOR IMPACTO

Las obras afectarán principalmente a dos áreas del sistema:

Lower Manhattan, donde se reemplazarán los cambios de vía.

Brooklyn, debido a la suspensión de la línea 3 y a la reorganización del servicio de las líneas 4 y 5.

Entre las estaciones que tendrán mayores modificaciones destacan:

Zona Estaciones afectadas Lower Manhattan South Ferry, Rector St, Cortlandt St, Chambers St, Franklin St, Canal St, Houston St, Christopher St–Sheridan Sq y 14 St Brooklyn Crown Heights–Utica Av, New Lots Av y Flatbush Av–Brooklyn College Bronx Eastchester–Dyre Av, E 180 St y Wakefield–241 St

¿CÓMO MANTENERSE INFORMADO SOBRE LOS CAMBIOS?

Si tienes previsto viajar durante cualquiera de estos fines de semana, lo más recomendable es revisar el estado del servicio antes de salir de casa o del trabajo, especialmente si sueles combinar el subway con buses locales o uso ocasional de rideshare.

La MTA informó que los pasajeros podrán consultar información actualizada mediante:

El portal oficial de la MTA, donde se publicarán mapas y alertas del servicio.

La aplicación oficial de la MTA, disponible para dispositivos iPhone y Android, con horarios en tiempo real.

Las alertas por correo electrónico y mensajes de texto, que notifican cambios según la ruta habitual de cada usuario.

El boletín semanal The Weekender, dedicado exclusivamente a informar sobre las modificaciones del servicio durante los fines de semana.

Pasajeros del Metro de Nueva York esperando su tren (Foto: AP)

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