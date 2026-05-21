Moverse entre algunos barrios de Nueva York puede convertirse en una verdadera prueba de paciencia, incluso para quienes usan el transporte público todos los días. Para muchos residentes de Brooklyn —los que van y vienen entre Williamsburg, Dumbo y Prospect Heights— no es raro hacer malabares con transbordos, retrasos en la línea L o caminar varias cuadras hasta una estación con mejor frecuencia. Esto es especialmente cierto en fines de semana de verano cuando los parques y los eventos callejeros llenan de gente las aceras y los trenes van a reventar. Por eso, la llegada de un nuevo servicio gratuito de autobús está llamando la atención: promete recortar tiempos de viaje entre dos puntos muy concurridos del borough y ofrecer una alternativa simple para quienes buscan evitar el laberinto habitual del subway.

Mira también: El DMV de Nueva York verificará prueba médica para no suspender las licencias de conducir

Además, su aparición en plena temporada de parques cae justo cuando familias, estudiantes y gente que trabaja por turnos regresan a las actividades al aire libre —desde picnics en Prospect Park hasta paseos por Domino Park— y cualquier ahorro de tiempo cuenta. La noticia también ha generado conversación porque el servicio será operado por una marca privada conocida en el mundo del cuidado de la piel: The Ordinary, lo que mezcla el humor urbano de ver a una marca beauty resolviendo un problema de movilidad con la necesidad real de soluciones temporales y directas en la ciudad.

UN NUEVO BUS GRATUITO COMENZARÁ A OPERAR EL 26 DE MAYO

Desde el próximo 26 de mayo de 2026 comenzará a funcionar oficialmente “The Ordinary Bus”, una ruta exprés y completamente gratuita que conectará dos puntos clave de Brooklyn sin realizar paradas intermedias. La ruta funcionará por tiempo limitado, durante dos semanas, coincidiendo con el inicio de la temporada alta de parques y actividades al aire libre en la ciudad.

Según explicó la compañía, la idea nació para eliminar las “fricciones” diarias que enfrentan las personas al moverse por la ciudad y para brindar una alternativa cuando el metro está saturado o presenta demoras. La iniciativa apunta a quienes prefieren evitar transbordos innecesarios por Manhattan y a quienes buscan una opción directa entre el norte y el sur de Brooklyn, ya sea para ir a trabajar, a un evento cultural o a un plan de fin de semana con amigos.

¿POR DÓNDE PASARÁ EL NUEVO BUS GRATUITO?

El recorrido conectará directamente Domino Park con Prospect Park, dos de los espacios más visitados de Brooklyn durante la primavera y el verano.

Estas serán las únicas paradas oficiales del servicio:

Parada Ubicación Domino Park Kent Avenue y South 5th Street Prospect Park Eastern Parkway, frente a la Biblioteca Pública de Brooklyn

Uno de los aspectos más importantes es que el autobús no hará escalas adicionales, algo poco común en la red de transporte de la ciudad. Gracias a eso, el trayecto podría reducir considerablemente el tiempo habitual de viaje entre ambas zonas, especialmente para quienes habitualmente toman la línea L y luego deben transferir a otra ruta o caminar largas cuadras.

HORARIOS DEL SERVICIO

Días Hora de inicio Hora de fin Días de semana 12:00 p.m. 7:00 p.m. Fines de semana 8:00 a.m. 7:00 p.m.

Período de operación: 26 de mayo hasta el 9 de junio de 2026.

Información crucial de The Ordinary Bus de Nueva York (Foto: The Ordinary Bus)

¿CÓMO SEGUIR EL RECORRIDO EN TIEMPO REAL?

Para evitar esperas innecesarias en las paradas, los usuarios podrán rastrear el autobús en vivo a través del sitio oficial de la iniciativa. Allí también se ofrecerá información actualizada sobre el recorrido y el funcionamiento diario del servicio.

CONTEXTO LOCAL Y CULTURAL (¿POR QUÉ ESTO IMPORTA A LOS NEOYORQUINOS HISPANOS?)

Ahorro de tiempo: Para muchas familias hispanas en Brooklyn y Queens, ahorrar tiempo en el trayecto significa poder llevar a los chicos a la escuela y luego salir a trabajar con menos estrés; una conexión directa como esta puede ser una diferencia real en la rutina diaria.

Actividades comunitarias: Prospect Park y Domino Park son puntos recurrentes de encuentros comunitarios, conciertos al aire libre, ferias de comida latina y actividades infantiles; un servicio exprés puede impulsar la asistencia a eventos culturales, desde el Día de los Padres hasta festivales de barrio.

Confianza en servicios temporales: Los neoyorquinos estamos acostumbrados a ver pilotos y servicios pop-up —desde mercados de verano hasta rutas especiales para eventos—, pero siempre quiere decir algo cuando una marca privada da el paso de operar un transporte directo y gratuito. Eso genera preguntas sobre seguridad, sostenibilidad y coordinación con autoridades locales.

Lenguaje y señalización: Usuarios hispanohablantes agradecerán que la información y las paradas incluyan señalización en español y personal que pueda contestar dudas en ambos idiomas, algo que suele mejorar la adopción del servicio en barrios de mayoría latina.

¿QUÉ TENER EN CUENTA ANTES DE USAR EL SERVICIO?

Capacidad y demanda: Al tratarse de una ruta sin escalas y gratuita, se espera alta demanda en fines de semana; llega con tiempo si vas con grupo o con cochecito de bebé.

Accesibilidad: Verifica en la web oficial si los buses son accesibles para sillas de ruedas y cochecitos.

Seguridad y permisos: Confirma que el servicio cuenta con permisos del condado/ciudad y con las medidas básicas de seguridad —la web oficial debe listar esos detalles.

Alternativas: Si el bus va lleno, Planea una ruta alternativa: la combinación tradicional de la línea L y luego bus o caminata sigue siendo la opción de respaldo.

FUENTES OFICIALES Y VERIFICACIÓN

Recomendamos confirmar horarios y el seguimiento en vivo en la página oficial de la iniciativa o en los canales verificados de The Ordinary.

Para información sobre permisos y coordinación con la ciudad, consulta los comunicados del NYC Department of Transportation (DOT) y de la NYC Transit Authority.

The Ordinary Bus es un servicio gratuito que durará unas cuantas semanas y beneficiará a miles en Nueva York (Foto: The Ordinary Bus)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!