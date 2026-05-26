Moverse en el New York City Subway puede convertirse en un verdadero rompecabezas cuando comienzan los trabajos de mantenimiento, y esta vez la Metropolitan Transportation Authority (MTA) confirmó interrupciones importantes en la línea G, la conexión esencial entre Brooklyn y Queens. Desde el 26 de mayo y hasta finales de junio habrá cierres nocturnos, cambios durante varios fines de semana y buses de reemplazo gratuitos; no es un par de noches aquí y allá, sino un calendario que puede transformar tu trayecto diario si usas esta ruta para ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela o enlazar con otras para llegar a la oficina, un hospital o una cita consular. Por eso conviene leer con calma las fechas, planear rutas alternativas, aprovechar estaciones clave como Jay St–MetroTech y verificar el estado del servicio antes de cada viaje; así evitarás sorpresas que puedan costarte tiempo y dinero, y podrás avisar con anticipación a colegas, clientes o familiares sobre cambios en tu llegada. Además, si participas en actividades comunitarias (misa, mercado latino, clases de ESL o trámites en la oficina consular), ten en cuenta estos cierres para no perder citas importantes.

LA LÍNEA G TENDRÁ CAMBIOS RECURRENTES DESDE EL 26 DE MAYO

La MTA informó que las obras forman parte de un proyecto de modernización de señales, además de trabajos de mantenimiento de vías y mejoras de accesibilidad en estaciones. Las interrupciones estarán distribuidas entre noches específicas y varios fines de semana consecutivos. La agencia pide paciencia y recomienda planificar con antelación: las estaciones afectadas son nodos importantes para la comunidad laboral y familiar de Brooklyn y Queens.

Todas las fechas confirmadas por la MTA:

Tipo de cambio Fechas Cambios nocturnos 26 al 28 de mayo Cambios nocturnos 9 al 12 de junio Cambios nocturnos 15 al 17 de junio Cambios de fin de semana 29 de mayo al 1 de junio Cambios de fin de semana 6 y 7 de junio Cambios de fin de semana 12 al 15 de junio Cambios de fin de semana 19 al 22 de junio

La autoridad de transporte aclaró que irá publicando detalles adicionales a medida que se acerque cada fecha, especialmente sobre rutas alternas y horarios exactos.

El Metro de Nueva York detendrá el servicio de una de sus líneas durante todos los fines de semana de junio (Foto: AFP)

¿QUÉ OCURRIRÁ DURANTE LOS CAMBIOS NOCTURNOS?

Los primeros cambios comienzan en horario nocturno. Durante esas noches, los trenes G no circularán en ese segmento, por lo que los usuarios deberán utilizar transporte alternativo.

Alternativas disponibles:

Buses gratuitos harán todas las paradas de la línea G entre Bedford-Nostrand Avs y Court Sq.

Durante la madrugada del 26 al 27 de mayo habrá conexión con la línea F en 21 St–Queensbridge.

Algunos trenes E con dirección a Manhattan serán desviados temporalmente.

Entre la noche del 27 y la madrugada del 28 de mayo operarán buses especiales T403.

El cierre más amplio será durante los fines de semana La interrupción más extensa anunciada hasta ahora ocurrirá durante ese fin de semana.

¿CÓMO FUNCIONARÁ EL SERVICIO DURANTE LOS CIERRES DE FIN DE SEMANA?

En este caso, la afectación alcanzará más estaciones dentro de Brooklyn, por lo que muchos pasajeros tendrán que modificar completamente su trayecto habitual.

¿Qué alternativas recomienda la MTA?

Trayecto afectado Alternativa Bedford-Nostrand Avs a Hoyt-Schermerhorn Sts Buses gratuitos B93 Estaciones entre Bergen St y Church Av Utilizar la línea F

Transferencias principales :

Jay St–MetroTech será uno de los puntos clave para conectar entre buses y trenes durante esos días. Planifica tus trasbordos con tiempo porque esa estación puede congestionarse, especialmente a primera y última hora.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA USUARIOS (TRABAJO Y VIDA DIARIA)

Chequea el estado del servicio antes de salir: usa la app oficial de la MTA, las cuentas oficiales en X (Twitter) @NYCTSubway y la sección de avisos en la web de la MTA.

Configura alertas en Google Maps o Apple Maps para recibir notificaciones en tiempo real.

Si vas a eventos comunitarios (iglesias, mercados latinos, citas consulares), sal con 30–45 minutos de margen.

Para trabajadores con horarios fijos o repartidores: habla con tu empleador sobre alternativas y guarda recibos si usas rideshare.

Familias: revisa rutas escolares y coordina un plan B para recoger a los niños; muchas escuelas ofrecen comunicaciones en español.

Comparte la información en grupos de barrio (WhatsApp, Facebook) para ayudar a vecinos que dependen de la G.

Peatones caminando cerca a un ingreso al Metro de Nueva York en midtown Manhattan (Foto: AFP)

LAS INTERRUPCIONES CONTINUARÁN EN JUNIO

Aunque la MTA todavía no detalló cada uno de los cierres de junio, sí confirmó que las modificaciones seguirán activas durante buena parte del mes.

Fechas ya programadas:

Fin de semana del 6 y 7 de junio.

Cambios nocturnos del 9 al 12 de junio.

Fin de semana del 12 al 15 de junio.

Cambios nocturnos del 15 al 17 de junio.

Fin de semana del 19 al 22 de junio.

La recomendación para los pasajeros es revisar el estado del servicio antes de viajar, especialmente durante las noches y los fines de semana.

¿POR QUÉ SE ESTÁN REALIZANDO ESTOS TRABAJOS?

Según explicó la Metropolitan Transportation Authority, parte de las obras están relacionadas con la instalación de un nuevo sistema de señales para la línea G. También se realizarán mejoras de accesibilidad y mantenimiento de vías.

Entre los trabajos previstos se incluyen:

Instalación de cables y nuevos equipos tecnológicos.

Modernización del sistema de señales.

Reparaciones y mantenimiento de vías.

Mejoras para garantizar estaciones más accesibles.

La MTA sostiene que estas obras permitirán ofrecer viajes más rápidos, seguros y confiables en el futuro, aunque durante algunas semanas los pasajeros tendrán que lidiar con desvíos y tiempos de traslado más largos.

FUENTES Y CÓMO MANTENERTE INFORMADO

MTA — avisos de servicio y actualizaciones en la web oficial: http://www.mta.info

Redes sociales oficiales de la MTA (@MTA, @NYCTSubway) y alertas en X.

Google Maps / Apple Maps para rutas en tiempo real.

Grupos comunitarios locales (WhatsApp, Facebook) y la oficina del concejal de tu distrito para temas de accesibilidad.

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