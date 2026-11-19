En los últimos días se habla de que la MTA planea un nuevo incremento en el transporte público, así que esta noticia puede ser algo que tú y tu bolsillo celebren. A partir del lunes 30 de noviembre de 2026, unos 340,000 residentes adicionales de Nueva York podrán solicitar su ingreso a Fair Fares NYC, el programa que reduce a la mitad el costo del subway y los buses participantes. La ampliación elevará el límite económico del 150% al 200% del nivel federal de pobreza, lo que permitirá postular a quienes antes quedaban fuera por superar el máximo permitido. Sin embargo, el beneficio no será automático: cada interesado deberá completar el trámite y obtener la aprobación correspondiente.

Con el pasaje regular en $3, los usuarios inscritos pagarán $1.50 por recorrido elegible. No es necesario tener ciudadanía estadounidense, aunque sí cumplir las condiciones de edad, domicilio e ingresos establecidas por la administración municipal.

El Metro de Nueva York está por experimentar un nuevo aumento en su tarifa en 2027 (Foto: MTA)

¿QUIÉNES PODRÁN ACCEDER A FAIR FARES DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE?

La modificación permitirá participar a hogares cuyos ingresos no superen el 200% del nivel federal de pobreza. Hasta la entrada en vigor del cambio, el umbral permanece en el 150%.

Por ejemplo, alguien que vive solo y gana $28,000 anuales queda por encima del máximo anterior de $23,940. Bajo las nuevas condiciones, esa cantidad estará dentro del rango permitido, siempre que reúna los demás requisitos.

Estos son los límites económicos correspondientes a la ampliación:

Integrantes del hogar Ingreso anual máximo 1 persona $31,920 2 personas $43,280 3 personas $54,640 4 personas $66,000 5 personas $77,360 6 personas $88,720

Los valores corresponden al umbral del 200% calculado para 2026. Antes de presentar la solicitud, conviene comprobar que el portal oficial ya refleje la actualización prevista para finales de noviembre.

Además de cumplir la condición económica, los interesados deben:

Tener entre 18 y 64 años.

Residir en uno de los cinco distritos de la ciudad.

No recibir ni reunir las condiciones para determinados beneficios de transporte incompatibles con Fair Fares.

Entregar los documentos que solicite la agencia para verificar su elegibilidad.

¿ES NECESARIO TENER CIUDADANÍA ESTADOUNIDENSE?

No. Fair Fares NYC no pregunta ni registra información sobre el estatus migratorio de los solicitantes. La evaluación se basa en los requisitos establecidos, no en la nacionalidad.

La residencia, en cambio, sí es indispensable. Trabajar en Manhattan o estudiar en Queens no basta si el domicilio está fuera de los cinco distritos: Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island.

¿EN QUÉ TRANSPORTES SE APLICA LA TARIFA REDUCIDA?

La cobertura incluye distintos servicios utilizados para desplazarse por la ciudad:

Subway de Nueva York.

Buses participantes.

Staten Island Railway.

Roosevelt Island Tram.

Hudson Rail Link.

Access-A-Ride, para usuarios elegibles con las cuentas vinculadas.

Quienes se registren al programa también pagarán la mitad de la tarifa de los autobuses (Foto: MTA)

¿CÓMO SOLICITAR FAIR FARES NYC Y RECIBIR LA TARJETA OMNY?

El trámite se realiza mediante ACCESS HRA, la plataforma de la Administración de Recursos Humanos de Nueva York. Quienes necesiten orientación pueden llamar al 311 o acudir a un punto de atención del programa. Estos son los pasos:

Revisa tu elegibilidad. Comprueba que cumples las condiciones de edad, domicilio e ingresos familiares, además de las restricciones relacionadas con otros beneficios de transporte. Completa el formulario en ACCESS HRA. Proporciona los datos requeridos y sigue las instrucciones que aparecen durante el proceso. Presenta los comprobantes indicados. Según tu caso, podrían pedirte documentos de identidad, residencia o recursos económicos. No todos los expedientes requieren la misma información. Consulta el estado de la solicitud. La evaluación puede tomar hasta 30 días. Desde tu cuenta podrás verificar el avance y atender cualquier requerimiento pendiente. Espera el envío de la tarjeta. Si recibes la aprobación para viajar en subway y buses, la Fair Fares NYC OMNY suele llegar por correo entre dos y tres semanas después.