Desde el miércoles 4 de marzo y hasta el fin de semana, se esperan múltiples rondas de clima severo que afectarán el centro de Estados Unidos, provocadas por la interacción de aire cálido y húmedo desde el Golfo con aire frío descendiendo desde Canadá. Las tormentas incluirán granizo de gran tamaño, ráfagas de viento de hasta 80 mph y riesgo de tornados, con peligros que se extenderán incluso durante la noche, aumentando el riesgo para comunidades y carreteras. Además, la lluvia intensa podría generar inundaciones urbanas y crecidas repentinas en pequeños ríos, aunque parte de la precipitación será beneficiosa tras meses de sequía.

Fechas y áreas afectadas

Miércoles 4 de marzo:

La primera ronda de tormentas se centrará en el centro y noreste de Texas, sureste de Kansas, centro y sur de Missouri, sur de Illinois y sur de Indiana. Se esperan granizo de gran tamaño y ráfagas de viento fuertes, con algunos tornados aislados posibles.

El riesgo de tornados y granizo preocupa a comunidades en varias zonas de EE.UU. | Crédito: EFE / EPA / JUSTIN LANE

Jueves 5 de marzo:

La atmósfera se recargará en gran parte de la misma región. Por la noche, la amenaza se extenderá desde el noroeste y centro de Texas hasta el oeste y centro de Oklahoma y el sur central de Kansas. El riesgo de tornados parece bajo, pero las tormentas más fuertes podrían producir granizo y ráfagas dañinas, con alerta de riesgo moderado a nivel regional.

Viernes 6 de marzo:

El clima severo se desplazará hacia el este, afectando desde el centro de Texas hasta el centro y suroeste de Missouri, con granizo, ráfagas de viento y algunos tornados posibles. La extensión de las tormentas llevó a los meteorólogos a mantener la alerta en nivel moderado.

Sábado 7 de marzo y fin de semana:

Se esperan rondas adicionales de tormentas en las mismas áreas y regiones más al este y sur, incluyendo partes de Tennessee y áreas circundantes. Continuarán el granizo, las lluvias intensas y el riesgo de inundaciones, especialmente en horas nocturnas.

Las tormentas continuarán generando riesgos de inundaciones en varias regiones del centro de EE.UU. | Crédito: AFP

Estados bajo alerta de lluvias intensas

Texas

Kansas

Missouri

Illinois

Indiana

Oklahoma

Según los meteorólogos de AccuWeather, En cada ronda, las tormentas podrían prolongarse durante la noche, aumentando el peligro, especialmente si se desarrollan tornados después del anochecer. Además, la lluvia intensa podría generar inundaciones urbanas y crecidas repentinas en pequeños ríos, aunque parte de la precipitación será beneficiosa tras meses de sequía.

