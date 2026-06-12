Moverse por el condado de Los Ángeles en transporte público es la rutina diaria de miles de familias, trabajadores de la salud, repartidores, estudiantes y gente que vive en barrios con fuerte presencia hispana como Boyle Heights, East L.A., South Gate y el South Bay. Por eso cualquier cambio en la red de autobuses y trenes de LA Metro influye directamente en la vida cotidiana: en si llegas a la clínica a tiempo, en si puedes alcanzar el vuelo a México o Centroamérica desde LAX, o en si tu hijo llega puntual al colegio cuando hay clases. Esta actualización semestral que se aplica desde esta semana busca, según la autoridad, mejorar la puntualidad, reducir tiempos de espera y ofrecer conexiones más confiables. Aquí te explicamos exactamente qué cambió, qué líneas se ven afectadas y qué debes revisar antes de salir de casa.

La actualización semestral de LA Metro introduce ajustes en varias rutas y horarios para mejorar flujo y conexiones. Algunos cambios amplían cobertura; otros optimizan frecuencias o modifican paradas por obras y nuevos desarrollos comerciales.

El servicio de transporte público de Los Ángeles busca mejorar su servicio (Foto: LA Metro)

NUEVAS CONEXIONES HACIA LAX DURANTE LA NOCHE

Uno de los cambios más relevantes beneficia a quienes viajan o trabajan en horarios nocturnos.

La C Line ahora permite que los dos últimos servicios nocturnos en dirección oeste lleguen directamente a la estación LAX/Metro Transit Center entre semana y fines de semana.

Beneficio clave: facilita el acceso al aeropuerto para pasajeros con vuelos nocturnos y trabajadores de turnos nocturnos (aeropuertos, carga, restauración), así como para familias que acompañan a parientes que viajan a México, Guatemala o El Salvador.

AJUSTES EN LAS LÍNEAS B Y D DEL METRO

A partir de las 9:00 p.m., los últimos trenes de las líneas B y D que salen desde la terminal de La Cienega y desde Union Station partirán un minuto más tarde de lo habitual.

Propósito: permitir transbordos más fluidos entre trenes y reducir la probabilidad de perder la conexión en las últimas horas del servicio.

MÁS SERVICIOS PARA LOS VIAJEROS DE FIN DE SEMANA

La actualización incluye nuevas salidas y extensiones pensadas para quienes se desplazan los sábados y domingos.

Línea Cambio implementado Beneficio J 910 Nuevo viaje a las 11:40 a.m. los sábados y domingos Mejores conexiones al mediodía C Line Extensión de servicios nocturnos Acceso más fácil a LA B y D Salidas un minuto más tarde por la noche Transbordos más confiables

La J 910, que conecta South Bay, Gateway Cities y el centro de Los Ángeles, suma una salida de fin de semana a las 11:40 a.m., útil para quienes combinan visitas familiares con trámites o compras en el centro.

Algunas líneas de buses de LA Metro también presentarán modificaciones en su servicio (Foto: LA Metro)

RUTAS QUE RECIBEN MÁS FRECUENCIA ENTRE SEMANA

Para quienes viajan a diario al trabajo o a clases, estos son los cambios más relevantes.

Línea 48

Añade tres viajes adicionales en días laborables.

Incluye dos servicios nuevos en dirección sur durante la hora pico matutina (entre 6:30 a.m. y 7:30 a.m.), lo que ayuda a empleados de tiendas, docentes y trabajadores de salud que comienzan temprano.

Líneas 166 y 489

Línea 166: agrega un viaje hacia el este en el bloque de las 2:00 p.m.

Línea 489: incorpora un nuevo recorrido en dirección este alrededor de las 6:00 p.m.

Línea 244

Servicio matutino especial para estudiantes; operará solo en días de clases para facilitar el acceso a Chatsworth High School y reducir la congestión en rutas escolares.

CAMBIOS EN PARADAS Y RECORRIDOS

Además de horarios, Metro modificó algunas paradas para responder a cambios en infraestructura y obras.

Nueva ubicación de parada en Ventura Boulevard: por un desarrollo comercial en Ventura con Rigoletto Street, la parada en Fallbrook Ave con Ventura Blvd (dirección sur) fue cerrada permanentemente. Ahora los pasajeros usarán una parada sobre Ventura Blvd en dirección este, cerca de Fallbrook Ave.

RUTAS CON REDUCCIÓN DE ALGUNOS SERVICIOS

No todos los ajustes amplían la oferta; varias rutas reducen viajes con baja demanda.

Línea Modificación 2 Se elimina un viaje hacia el este a las 5:00 a.m. 28 Se elimina un viaje hacia el este a las 9:00 a.m. y otro hacia el oeste a las 6:00 p.m. 51 Intervalos en hora punta pasan de 5 minutos fijos a entre 5.5 y 7.5 minutos 204 Se reducen dos viajes entre semana por la tarde y uno los sábados

Metro indica que la adaptación de la frecuencia en la línea 51 responde a los estándares del programa NextGen, buscando eficiencia operativa sin sacrificar la calidad del servicio.

¿POR QUÉ METRO REALIZÓ ESTOS CAMBIOS?

Según LA Metro, la actualización incluyó revisión de horarios en 42 rutas de lunes a viernes, 37 rutas de sábado y 22 rutas de domingo. El objetivo es claro: reducir tiempos de espera promedio y mejorar la confiabilidad de las conexiones para que menos pasajeros pierdan transbordos o esperen largos períodos en estaciones y paradas.

¿QUÉ DEBEN HACER LOS USUARIOS ANTES DE VIAJAR?

Si usas con frecuencia el sistema de transporte, revisa lo siguiente antes de salir:

Verifica si tu línea tuvo cambios de horario.

Revisa posibles modificaciones en tus paradas habituales.

Confirma conexiones nocturnas si vas al LAX o trabajas turnos nocturnos.

Consulta los tiempos de llegada en tiempo real en la app o la web de Metro.

Si dependes del bus para ir al trabajo, considera salir 5–10 minutos antes durante la primera semana de vigencia, hasta que te acostumbres a los nuevos horarios.

LA Metro también se preparar para ser clave durante los días del Mundial 2026 (Foto: AFP) / PATRICK T. FALLON

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