Desde este miércoles 21 de enero entra en vigor una nueva medida del Gobierno de Donald Trump que vuelve a sacudir el panorama migratorio en Estados Unidos. Se trata de una pausa indefinida en el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, una decisión que deja en suspenso miles de trámites y genera incertidumbre entre personas que esperaban emigrar legalmente por motivos laborales o familiares. Tras meses en los que ya se han analizado los impactos de estas políticas en distintos ámbitos, ahora la atención se centra en cómo esta suspensión afecta directamente a quienes estaban a punto de completar su proceso migratorio y a las familias que siguen separadas por fronteras y trámites administrativos.

¿Quiénes ya no pueden solicitar visa a EE.UU.?

La suspensión aplica exclusivamente a las visas de inmigrante, como aquellas destinadas a trabajar de forma permanente en EE.UU. o a la reunificación familiar. No afecta a las visas de no inmigrante, como las de turismo, estudio o viajes temporales, por lo que quienes planean asistir a eventos como el Copa Mundial 2026 este verano no se verían impactados por esta medida.

Según informó el Departamento de Estado, durante esta pausa se realizará “una revisión exhaustiva de todas las políticas, regulaciones y directrices” con el objetivo de garantizar que los inmigrantes provenientes de estos países no hagan uso de programas de asistencia social ni se conviertan en una “carga pública” para el Estado. Sin embargo, este argumento ha sido cuestionado por expertos en inmigración, quienes aseguran que ese análisis ya existe y está claramente definido en la ley.

El abogado de inmigración Carlos Colombo explicó a CNN que la figura de “carga pública” está contemplada desde hace décadas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). “No tiene sentido”, señaló, al recordar que cada solicitante de una visa de inmigrante ya es evaluado de manera individual por funcionarios consulares, quienes analizan si esa persona podría depender de ayudas públicas.

Uno de los puntos que más dudas genera es que la suspensión se base en la nacionalidad. De acuerdo con la INA, para determinar si alguien puede convertirse en una carga pública se toman en cuenta factores personales como edad, salud, situación familiar, ingresos, activos, educación y habilidades, pero no la ciudadanía o nacionalidad. Para Colombo, aplicar un bloqueo tan amplio contradice el espíritu de la ley, ya que la evaluación debe ser individual y no colectiva.

El Departamento de Estado tampoco detalló por qué se eligieron exactamente esos 75 países, limitándose a calificarlos como “países de alto riesgo”. Más tarde, un portavoz indicó que el listado se definió ante “indicios de que los inmigrantes de estos países tienen un mayor riesgo de recibir beneficios públicos en Estados Unidos”.

La medida en EE.UU. genera incertidumbre entre familias y trabajadores que esperaban emigrar de forma legal. | Crédito: adrian825 / iStock / TUDOR RAICIU

¿Qué países están afectados?

La pausa en el procesamiento de visas de inmigrante aplica, entre otros, a ciudadanos de:

Afganistán Albania Antigua y Barbuda Argelia Armenia Azerbaiyán Bahamas Bangladesh Barbados Belarús Belice Birmania Bosnia Brasil Bután Cabo Verde Camboya Camerún Colombia Congo Costa de Marfil Cuba Dominica Egipto Eritrea Etiopía Fiji Gambia Georgia Ghana Granada Guatemala Guinea Haití Irán Iraq Jamaica Jordania Kazajstán Kirguistán Kosovo Kuwait Laos Líbano Liberia Libia Macedonia Marruecos Moldova Mongolia Montenegro Nepal Nicaragua Nigeria Pakistán R.D. del Congo Ruanda Rusia Saint Kitts y Nevis San Vicente y las Granadinas Santa Lucía Senegal Sierra Leona Siria Somalia Sudán Sudán del Sur Tailandia Tanzania Togo Túnez Uganda Uruguay Uzbekistán Yemen

Excepciones y alcances

El Departamento de Estado aclaró que no se emitirán visas de inmigrante durante esta pausa, aunque los solicitantes sí pueden presentar sus solicitudes y asistir a entrevistas consulares. Además, quedan exentas las personas con doble nacionalidad, siempre que una de ellas no pertenezca a la lista de países suspendidos.

Tampoco se estableció una fecha para el fin de la medida. Al ser consultado, el Departamento de Estado señaló que la pausa durará “el tiempo necesario” para completar la revisión.

Abogados advierten que la decisión de EE.UU. podría enfrentar desafíos legales en tribunales federales. | Crédito: Freepik

Impacto social y económico

Colombo advirtió que esta decisión podría tener consecuencias negativas tanto sociales como económicas. En particular, mencionó el impacto en sectores que dependen de profesionales altamente especializados, como el área médica. “Representamos a médicos que tratan cáncer o cuidan a niños gravemente enfermos. Personas que son de interés nacional para EE.UU. y que ahora no podrán ingresar ni continuar su trabajo”, explicó.

En el plano familiar, las consecuencias también son profundas. Parejas casadas, padres e hijos que estaban a punto de reunificarse deberán esperar sin una fecha clara. “Estas demoras afectan directamente a muchas familias dentro de Estados Unidos”, añadió Colombo.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!