Si vives en Nueva York o te mueves con frecuencia entre Manhattan, Brooklyn, Queens y Long Island, sabes que cualquier ajuste en el Long Island Rail Road (LIRR) puede cambiarte el día por completo. En una ciudad donde el reloj manda casi tanto como el tráfico, una variación de pocos minutos en un tren puede afectar o beneficiar desde la llegada al trabajo hasta una cena familiar en casa de unos primos o un plan de fin de semana rumbo a Montauk, uno de los destinos favoritos cuando empieza el buen clima. Y justo pensando en esa temporada de mayor movimiento, la Metropolitan Transportation Authority (MTA) confirmó una serie de modificaciones que entrarán en vigor en mayo y que conviene revisar con calma si usas esta red ferroviaria a diario o de forma ocasional.

La MTA ya oficializó que el LIRR tendrá nuevos ajustes de servicio a partir del 11 de mayo, con una segunda fase enfocada en el verano desde el 18 de mayo. Aunque no se trata de un cambio total en la operación, sí habrá variaciones importantes en algunos horarios, sobre todo al mediodía y en determinados trayectos de noche o fin de semana.

CAMBIOS GENERALES: LO QUE DEBES SABER DESDE MAYO

Para empezar, el nuevo horario del LIRR entra en vigor el 11 de mayo, mientras que la fase de verano comenzará el 18 de mayo.

Algo importante:

No habrá cambios en los trenes en hora punta, lo que da algo de alivio a quienes dependen del servicio para ir y volver del trabajo.

Sin embargo, varios trenes entre semana al mediodía sí tendrán ajustes, principalmente para facilitar trabajos de mantenimiento y mejoras de accesibilidad.

En la práctica, esto significa que algunos servicios podrían salir antes de lo habitual, así que conviene revisar los horarios con anticipación en la app o en la web del LIRR antes de salir de casa.

Conforme va llegando el verano, la MTA ajustará el servicio de LIRR (Foto: MTA)

MÁS SERVICIO PARA EL VERANO: FOCO EN MONTAUK

Aquí es donde la MTA pone la atención pensando en los viajes que crecen cuando sube la temperatura y muchos residentes de Nueva York buscan escaparse a la costa.

Uno de los cambios más destacados es este:

El tren de las 5:13 p.m. desde Penn Station hacia Speonk ahora extenderá su recorrido hasta Montauk.

Este servicio funcionará de lunes a viernes durante todo el verano, y ya no solo en días específicos como antes.

La intención es bastante clara: repartir mejor la carga de pasajeros y evitar la saturación típica de los fines de semana hacia Montauk, especialmente cuando la ciudad se vacía un poco y mucha gente busca playa, aire libre y un descanso del ritmo neoyorquino.

Además, hay mejoras para el regreso a Manhattan:

Los trenes de las 11:37 a.m. y 4:18 p.m. desde Montauk los domingos ahora llegarán directamente a Penn Station.

Eso significa menos transbordos y más comodidad para quienes vuelven a la ciudad después de pasar el fin de semana fuera, algo que muchos usuarios valoran, sobre todo si viajan con niños, compras o equipaje.

Los pasajeros que usan Penn Station son quienes más notarán las variaciones en sus viajes (Foto: AFP)

AJUSTES POR LÍNEAS: CAMBIOS ESPECÍFICOS

Ronkonkoma y Port Jefferson

Aquí hay novedades que pueden interesar a quienes salen muy temprano, una situación bastante común entre trabajadores, estudiantes y personas que viven más al este de Long Island.

Nuevo servicio:

Sale desde Farmingdale a las 4:32 a.m.

Hace paradas en: Bethpage, Hicksville, Westbury, Mineola, New Hyde Park, Jamaica, Penn Station, con llegada a las 5:26 a.m.

Cambio importante:

El tren de las 4:12 a.m. desde Ronkonkoma ahora saldrá a las 4:14 a.m.

Ya no parará en varias estaciones clave como Farmingdale o Hicksville.

Además:

En Westbury, el servicio de mediodía vuelve a operar cada 30 minutos, después de que concluyeran trabajos en las vías.

Greenport

Buenas noticias para quienes viajan hacia el este:

El servicio de trenes entre semana al mediodía regresa al este de Ronkonkoma desde el 11 de mayo.

Servicio en Brooklyn

Aquí sí hay una reducción que puede afectar planes nocturnos, especialmente para quienes regresan tarde desde Manhattan o se mueven hacia zonas conectadas con Atlantic Terminal.

Desde las 9:00 p.m. hacia el oeste y desde las 10:00 p.m. hacia el este.

Los trenes entre Jamaica y Atlantic Terminal pasarán a operar cada 30 minutos.

¿POR QUÉ ESTOS CAMBIOS?

Según explicó Rob Free, presidente del LIRR, la idea responde a dos objetivos principales:

Ofrecer más opciones de viaje en verano, especialmente hacia destinos populares.

Permitir que continúen obras clave de mantenimiento y accesibilidad sin comprometer la seguridad.

El LIRR es un servicio clave para quienes viven y/o trabajar en Long Island (Foto: MTA)

CLAVES RÁPIDAS

Aspecto Cambio Inicio de nuevo horario 11 de mayo Servicio de verano Desde el 18 de mayo Hora punta Sin cambios Trenes de mediodía Ajustes de horario Montauk Más frecuencias y viajes directos Brooklyn (noches) Menor frecuencia Obras Continúan en varias líneas

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