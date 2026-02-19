Una potente tormenta invernal atraviesa Estados Unidos este jueves y viernes, generando una amplia gama de peligros que van desde nevadas históricas en el oeste hasta amenazas de tornados en el medio oeste y condiciones de hielo en el noreste. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido alertas y avisos que afectan a más de una decena de estados, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones si tienen planes de viaje o actividades al aire libre.

Estados bajo alerta y principales impactos

Según el boletín más reciente del Centro de Predicción Meteorológica (WPC), estos son los sectores con mayores afectaciones para el 19 y 20 de febrero:

California y Nevada: Tras recibir un fuerte impacto de humedad, la Sierra Nevada continúa bajo aviso de tormenta invernal. Se esperan acumulaciones adicionales de nieve de entre 1 y 3 pies en las elevaciones altas, con vientos que podrían superar las 70 mph, dificultando o incluso imposibilitando los viajes en zonas de montaña.

EE.UU. enfrenta una tormenta invernal que afectará a más de una decena de estados. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Planicies del Norte y Medio Oeste (Nebraska, Iowa, Minnesota, Wisconsin y Michigan): El sistema se desplaza hacia el noreste, esparciendo nieve sobre Nebraska e Iowa este jueves. Para el viernes 20 de febrero, se pronostican nevadas intensas de 6 a 12 pulgadas en el norte de Wisconsin y la península superior de Michigan.

Noreste (Nueva York y Nueva Inglaterra): El estado de Nueva York se prepara para una mezcla invernal. Mientras la Gran Manzana espera lluvia y aguanieve, el North Country y zonas de Nueva Inglaterra (Vermont, New Hampshire y Maine) podrían recibir entre 4 y 8 pulgadas de nieve hacia el viernes por la noche.

Región de las Rocosas (Utah y Colorado): Persisten alertas por avalanchas en zonas como Park City y Aspen debido a la acumulación de nieve inestable y los fuertes vientos.

Las autoridades de EE.UU. han emitido alertas por nieve, tornados y vientos intensos. | Crédito: Amy / Pixabay

Tornados e incendios

El sistema no solo trae nieve. Debido al choque de masas de aire, el NWS advierte sobre riesgos atípicos para la fecha:

Riesgo de tornados: Se ha identificado un “Riesgo Mejorado” de tormentas severas capaces de producir tornados fuertes y granizo grande en el sur de Illinois e Indiana durante la noche del 19 de febrero.

Peligro de incendios: Mientras el norte se congela, partes de Kansas, Oklahoma y Texas enfrentan condiciones de "Bandera Roja" debido a la sequedad y vientos intensos, lo que facilita la propagación de incendios forestales.

La recomendación principal de las autoridades es mantenerse actualizado con los avisos del NWS, evitar viajes innecesarios en las zonas afectadas y contar con suministros básicos en casa ante posibles interrupciones de energía o transporte.

