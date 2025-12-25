En la Navidad del presente año, Estados Unidos está presenciando fenómenos meteorológicos que mantienen en cierta confusión a millones de sus residentes. Mientras en algunas regiones están experimentando un sistema de tormentas, otras registran temperaturas altas en los termómetros. A continuación, te brindaré una información más detallada sobre las condiciones climáticas de este país durante el 25 de diciembre.

Oeste de EE.UU.

Para aquellos que residen en la zona oeste del territorio americano, es probable que experimenten tormentas y precipitaciones. Caso contrario ocurre en las regiones del centro y sur, ya que están disfrutando de temperaturas cálidas para la época invernal.

Costa Oeste de EE.UU.

En la Costa Oeste del país, un sistema de tormentas del Pacífico está trayendo fuertes lluvias en las zonas costeras e interiores, especialmente en aquellas zonas que conforman el norte y sur de California. Por lo tanto, se ha generado una alerta de posibles inundaciones y carreteras resbaladizas.

En la Sierra Nevada se están registrando acumulaciones de nieve; sin embargo, las zonas costeras mantienen un clima fresco, con presencia de humedad y ventosas durante el día.

Los pronósticos indican que California registrará lluvias. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Noreste del Pacífico de EE.UU.

Excluyendo a Oregón, esta región está presentando, por el momento, condiciones climáticas estables; sin embargo, esto puede variar. En el estado de Washington se mantiene temperaturas frescas, con presencia de lluvias en zonas bajas y nieve en las Cascadas.

Respecto a los valles que conforman el Noreste del Pacífico, la niebla está vigente, lo que sería un factor en contra para los conductores, ya que se reduce la visibilidad.

Montañas Rocosas y el Oeste Intermontano de EE.UU.

Para este 25 de diciembre, esta zona dependerá de la altitud. Por ejemplo, las zonas más altas de Idaho, Montana, Wyoming, Colorado y Utah están registrando temperaturas frías y se ha creado una capa de nieve, como si se tratase de una ‘Navidad Blanca’.

Caso contrario ocurre con las zonas más bajas, ya que presentan condiciones fresas, con valores relativamente cerca a los promedios estacionales. En ciertos momentos del día aparece el sol entre las nubes, especialmente en interior del suroeste.

Llanuras Centrales y Medio Oeste de EE.UU.

Si bien estas regiones sintieron el impacto de las tormentas invernales, para el presente día están registrando condiciones climáticas “tranquilas”. Si bien algunas localidades pueden presenciar la niebla matutina, no tendría efecto, ya que el clima será agradable conforme transcurran las horas.

Texas presentará un clima "agradable" durante este 25 de diciembre. (Crédito: Freepik)

Sur de de EE.UU.

Durante este festividad, sus residentes experimentarán un clima de otoño. Desde Texas hasta el sureste de esta región sentirán una sensación térmica encima del promedio, con ciertas localidades que alcanzarían máximos históricos.

Este clima es ideal para que las familias realicen sus reuniones en los exteriores de sus hogares, ya que el cielo estará despejado. Por ejemplo, aquellos que residen en Florida podrán experimentar este clima agradable.

Noreste y Grandes Lagos de EE.UU.

Las condiciones climáticas en ambas zonas son favorables. Aunque se podrá presenciar frío, es poco probable que registren nevadas generalizadas este 25 de diciembres. Por lo tanto, el cielo estará nublado, mientras que el clima se mantendrá seco en diversas zonas urbanas.

En pocas palabras, en esta jornada navideña, el clima en Estados Unidos se presenta dividido, marcando una clara diferencia entre las regiones. Esto demuestra que los viajeros pueden encontrarse con escenarios muy distintos, desde lluvias hasta cielos despejados y temperaturas agradables.

