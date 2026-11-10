Una de las celebraciones más llamativas del Día de Acción de Gracias en Nueva York es el tradicional Macy’s Thanksgiving Day Parade, que este año celebrará su edición número 100. El espectáculo convoca al público en las calles y también puede seguirse por televisión, por lo que no es necesario estar en la ciudad para disfrutarlo. Si no quieres perderte esta edición especial, te contamos cuándo se realizará, a qué hora comenzará y qué nuevos globos gigantes recorrerán Manhattan.

Labubu y sus amigos en el marco de la temática "Friends-giving in POP CITY" durante el desfile anual del Día de Acción de Gracias de Macy's en la ciudad de Nueva York, el 27 de noviembre de 2025 (Foto: Timothy A. Clary / AFP)

¿CUÁNDO SERÁ EL DESFILE DE ACCIÓN DE GRACIAS DE MACY’S?

El Desfile de Acción de Gracias de Macy’s celebrará su edición número 100 el jueves 26 de noviembre de 2026, en Manhattan, Nueva York.

El espectáculo está anunciado de 8:30 a.m. a 12:00 p.m., hora local, y podrá verse por NBC y en la plataforma Peacock, publica el sitio web de Macy’s.

¿CUÁLES SERÁN LOS NUEVOS GLOBOS GIGANTES?

Las novedades incluyen personajes que debutan y diseños renovados de otros que ya participaron en el desfile. Estos son los ocho globos de personajes anunciados:

Globo ¿Qué tendrá de especial? Joe Cool y Woodstock Snoopy aparecerá en su versión Joe Cool, con grandes gafas de sol y un suéter rojo, acompañado de Woodstock. Bluey Estrenará un diseño festivo con una corona dorada inspirada en las que vienen dentro de los tradicionales Christmas crackers. Hello Kitty Llevará su clásico overol azul y lazo rojo, mientras sostiene una gran manzana como guiño a Nueva York. Underdog Regresará con un diseño renovado después de 42 años sin participar en el desfile. Buckaroo Bob the Minion Bob aparecerá con temática de rodeo, montado sobre una banana gigante como si fuera un caballo salvaje. Earl the Squirrel La ardilla que representa las celebraciones navideñas de Universal Orlando Resort tendrá su propio globo. Mickey, aprendiz de brujo Estará inspirado en Fantasía, con el característico sombrero de hechicero y la túnica roja. Billie Brightpaw Es un personaje original de Macy’s creado especialmente para celebrar la edición número 100.

Además, se estrenarán los Macy’s Blueprint Stars, globos de estrellas con dibujos inspirados en los planos originales de diseño de la década de 1970. Al incluir este conjunto, la lista comprende nueve novedades: ocho globos de personajes y las estrellas, publica Rocket City Now.

¿Se podrán ver antes del desfile?

Sí. Como la jornada pública de inflado está anunciada para el miércoles 25 de noviembre, de 1:00 a 6:00 p.m., en los alrededores del Museo Americano de Historia Natural, puedes acudir para observar los globos de cerca antes del recorrido del Día de Acción de Gracias, se lee en ABC 7 NY.

Cabe precisar que se trata del desfile número 100, no su centenario. La tradición comenzó en 1924, pero se suspendió durante tres años de la Segunda Guerra Mundial; por eso, la centésima edición corresponde a 2026. La propia organización presenta la celebración como el “100th Macy’s Thanksgiving Day Parade”.