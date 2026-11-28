La edición número 100 del tradicional Desfile de Macy’s por el Día de Acción de Gracias arranca este sábado 28 de noviembre de 2026 a las 8:30 a. m. ET (misma hora en Perú) en Manhattan. Debido a la llegada de una potente tormenta del noreste que amenaza con afectar a la Gran Manzana, la organización se vio obligada a aplazar el evento que tradicionalmente se celebra el cuarto jueves de noviembre. La transmisión en directo se extenderá hasta el mediodía en cada huso horario a través de NBC, Peacock y Telemundo, con una repetición programada en NBC a las 2:00 p. m. Esta celebración histórica del centenario reúne una cifra récord de 100 elementos inflables a lo largo de su ruta en Nueva York, consolidando una tradición que inició en 1924 y solo se interrumpió durante tres años por la Segunda Guerra Mundial.

El desfile de este año incluye 26 globos de personajes, cinco balloonicles y 28 carrozas, destacando entre las novedades el debut del globo Billie Brightpaw. Quienes deseen calentar motores en Estados Unidos pueden ver el especial “Countdown to Macy’s Thanksgiving Day Parade” este miércoles 25 de noviembre a las 8:00 p. m. ET/PT, además del documental conmemorativo “America’s Parade: 100 Years of Macy’s Thanksgiving Day Parade”, disponible bajo demanda en Peacock desde el 20 de noviembre.

En el apartado musical y escénico, el evento contará con presentaciones de Megan Moroney, Teddy Swims, Queen Latifah, Keke Palmer, Jimmy Fallon & The Roots y JoJo. A este cartel se suma una celebración especial de Broadway con elencos de nueve producciones teatrales para conmemorar el centenario.

El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s es un desfile anual de unas tres horas y media en Manhattan, Nueva York, que se celebra cada Día de Acción de Gracias y marca el inicio de la temporada navideña en Estados Unidos. (Foto: @macys / Instagram y Composición Canva - Gestión Mix)

¿Cuándo y a qué hora comienza el Desfile de Macy’s por Thanksgiving 2026?

El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s siempre se celebra el cuarto jueves de noviembre, pero se reprogramó para el sábado 28 de noviembre de 2026 a partir de las 8:30 a. m. (hora local), tras aplazarse desde su fecha original debido a una tormenta con lluvias intensas y fuertes vientos.

Día del Evento: Sábado, 28 de noviembre de 2026

Sábado, 28 de noviembre de 2026 Inicio del recorrido en Nueva York: 8:30 a.m. (Hora del Este, EST).

8:30 a.m. (Hora del Este, EST). Horarios equivalentes del arranque : 7:30 a. m. en Chicago y Houston; 6:30 a. m. en Denver; y 5:30 a. m. en Los Ángeles.

: 7:30 a. m. en Chicago y Houston; 6:30 a. m. en Denver; y 5:30 a. m. en Los Ángeles. Horario anunciado de televisión: NBC y Peacock ofrecerán la cobertura de 8:30 a. m. a 12:00 p. m. en cada zona horaria.

La transmisión oficial dura aproximadamente tres horas y media (hasta el mediodía), casi lo mismo que dura el desfile, tiempo perfecto para que las familias se dirijan a casa (o a un restaurante) para disfrutar de su cena de Acción de Gracias. Si quieres asegurar un buen lugar para disfrutar del espectáculo, se recomienda estar en la ruta desde mucho antes de las 9:00 a.m, ya que los neoyorquinos más entusiastas comienzan a arribar a los distintos puntos al promediar las 6:00 a.m. para asegurarse las ubicaciones más privilegiadas.

Recorrido del Desfile de Macy’s por Thanksgiving 2026

El recorrido de 2,5 millas conectará Central Park West con algunas de las calles más reconocibles de la ciudad. La celebración comenzará en el Upper West Side y terminará frente a la tienda de Herald Square.

Desfile de Macy’s por Thanksgiving 2026 Ruta oficial Punto de partida West 77th Street y Central Park West, en el Upper West Side. Primer tramo El desfile avanzará hacia el sur por Central Park West hasta Columbus Circle. Giro hacia el este Continuará por Central Park South, a la altura de West 59th Street. Tramo por Midtown Bajará por Sixth Avenue y girará hacia el oeste por West 34th Street. Final Macy’s Herald Square, después de un recorrido de aproximadamente 2,5 millas, equivalentes a unos 4 kilómetros.

Globos del Desfile de Macy’s por Thanksgiving 2026

Nuevos globos gigantes Regresos y novedades especiales Clásicos que vuelven Sorcerer’s Apprentice Mickey (inspirado en Fantasía), Bluey, Hello Kitty (sosteniendo una manzana roja), Joe Cool & Woodstock (Snoopy), Buckaroo Bob the Minion, Earl The Squirrel y Macy’s Blueprint Stars. El regreso de Underdog tras 42 años, el oso Billie Brightpaw (mascota creada por Macy’s para el aniversario), Marshall de PAW Patrol, Gabby & Pandy Paws, KPop Demon Hunters: Derpy Tiger, Diary Of A Wimpy Kid, Dora y clásicos de archivo como Felix the Cat, Smokey Bear, Goldbear y Blue Hippopotamus. Spider-Man, Pikachu & Eevee, SpongeBob SquarePants, Mario, Buzz Lightyear, Goku, PAC-MAN, Shrek’s Onion Carriage y The Pillsbury Doughboy.

Actuaciones del Desfile de Macy’s por Thanksgiving 2026

Música en vivo Especiales y Broadway Apertura a cargo de RAYE, junto a presentaciones de Feid, Teddy Swims, Megan Moroney, Queen Latifah, Keke Palmer, Natasha Bedingfield, Jimmy Fallon y The Roots, Il Volo, Smash Mouth, DEVO y el grupo de K-pop RIIZE. Un popurrí de 10 minutos con nueve musicales (incluyendo Hamilton, Wicked y Chicago), un homenaje a Dolly Parton liderado por Megan Hilty, las Radio City Rockettes y el cierre tradicional con Santa Claus.

El desfile de Macy’s por Thanksgiving en Nueva York podría comenzar antes de las 8:30 a. m. debido a una tormenta que amenaza con provocar fuertes vientos. (Foto: AFP)

Cómo ver el Desfile de Macy’s por Thanksgiving 2026

Para seguir el 100.º Desfile de Macy’s este sábado 28 de noviembre, a partir de las 8:30 a. m., te compartimos la señal de televisión abierta local con derechos oficiales, así como las señales internacionales por cable o transmisiones digitales:

Televisión por suscripción (Cable) Streaming y plataformas digitales (Gratuitas) Plataformas de Estados Unidos (Con restricción geográfica) NBC transmitirá los pormenores del desfile en inglés en Estados Unidos (con una repetición anunciada para las 2:00 p.m. del mismo día). Telemundo hará lo propio en español en el mencionado territorio. Durante la mañana del desfile, canales oficiales como NBC New York en YouTube y medios estadounidenses suelen habilitar transmisiones en directo desde distintos puntos de Manhattan (como Columbus Circle o la Sexta Avenida) sin bloqueo regional. Peacock, NBC y la app de Telemundo transmiten el espectáculo completo con todas las presentaciones musicales frente a Herald Square. Sin embargo, requieren una cuenta o suscripción activa en Estados Unidos y tienen bloqueo regional fuera de ese país (solo son accesibles si cuentas con credenciales de un proveedor estadounidense y una conexión VPN ubicada en EE. UU.). Telemundo Internacional es la opción principal para verlo con comentarios en español en Latinoamérica. Verifica la guía de tu operador local (como Movistar TV, Claro TV o DirecTV) para confirmar si tu plan incluye esta señal en vivo. Asimismo, las cuentas verificadas de Macy’s en Instagram y TikTok de Macy’s publican clips en tiempo real, vistas detrás de cámaras y los momentos destacados de los artistas invitados durante toda la jornada. --