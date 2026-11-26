Por primera vez en sus 100 años de historia, el Desfile de Macy’s por el Día de Acción de Gracias fue pospuesto por el clima: pasó del jueves 26 al sábado 28 de noviembre de 2026 por la tormenta y los vientos fuertes previstos en Nueva York, que ponían en riesgo a los participantes y a los globos gigantes. Tras desinflarlos el miércoles, los organizadores volverán a prepararlos antes del evento, pero ese nuevo inflado no estará abierto al público. A continuación, te contamos cuándo está previsto y qué se sabe sobre por qué no podrá verse en persona.

Macy’s prepara una celebración que podrá disfrutarse en las calles de Manhattan y por televisión. En la imagen, un globo de PAC-MAN flota por la calle durante el desfile anual del Día de Acción de Gracias de Macy's en la ciudad de Nueva York, el 27 de noviembre de 2025 (Foto: Timothy A. Clary / AFP) / TIMOTHY A. CLARY

¿CUÁNDO INFLARÁN OTRA VEZ LOS GLOBOS Y POR QUÉ NO SERÁ ABIERTO AL PÚBLICO?

Después de que los globos fueron desinflados la noche del miércoles, los llevaron a Nueva Jersey, donde los prepararán para el desfile del sábado en Nueva York. Según informaron las autoridades, el nuevo inflado se realizará el viernes 27 de noviembre , pero no estará abierto al público, tal como confirmó el productor ejecutivo de Macy’s, Will Coss.

Cabe mencionar que ni Macy’s ni las autoridades explicaron por qué el nuevo inflado no estará abierto al público .

Este año, el desfile cuenta con 100 figuras inflables, en el marco de su edición número 100. El inflado de los globos es una tradición en el Upper West Side de Manhattan, donde miles de personas se reunieron el miércoles para verlo, publica abc7 NY.

¿CUÁNTO LE COSTARÍA A MACY’S VOLVER A INFLAR LOS GLOBOS DEL DESFILE POR THANKSGIVING?

Según estimaciones citadas por medios como el New York Post, volver a inflar los globos podría costar a la empresa cerca de 1.7 millones de dólares, aunque Macy’s no ha confirmado esa cifra.

Parte del alto costo se explicaría por la escasez actual de helio, vinculada a la guerra en Irán. Más de un tercio del suministro mundial de este gas natural, que se extrae de formaciones rocosas subterráneas, proviene del complejo de Ras Laffan, en Qatar, que sufrió daños por bombardeos iraníes este año.

Cabe precisar que se trata del desfile número 100, no su centenario. La tradición comenzó en 1924, pero se suspendió durante tres años de la Segunda Guerra Mundial; por eso, la centésima edición corresponde a 2026. La propia organización presenta la celebración como el “100th Macy’s Thanksgiving Day Parade”.

Los organizadores trasladaron al sábado 28 el desfile por los pronósticos de un nor’easter, que estaban adelantando vientos demasiado fuertes y que ponía en riesgo la circulación de los típicos globos (Foto: Macy´s / Instagram)

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