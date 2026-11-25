El tradicional desfile de Thanksgiving de Macy’s, uno de los eventos más esperados de noviembre en Estados Unidos, tendrá que esperar para recorrer las calles de Nueva York. La organización anunció un cambio histórico en su calendario debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas para este jueves 26 de noviembre, cuando miles de personas tenían previsto reunirse para disfrutar de las carrozas, bandas musicales y presentaciones de artistas. La decisión afecta la celebración de su edición número 100 y marca un precedente para este espectáculo, que durante décadas ha formado parte de las festividades por el Día de Acción de Gracias.

Según informó PIX11, la organización confirmó que el desfile se trasladará al sábado 28 de noviembre, con un inicio previsto para las 8:30 a.m. La medida se tomó después de consultar con las autoridades de la ciudad y las agencias involucradas en la seguridad del evento.

La celebración del Día de Acción de Gracias se trasladará al sábado 28 de noviembre. | Crédito: David Dee Delgado / AFP

¿Por qué se postergó el desfile de Thanksgiving de Macy’s en Nueva York?

La decisión responde a una importante tormenta costera que amenaza con afectar el área triestatal de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. El sistema meteorológico podría provocar fuertes ráfagas de viento, lluvias intensas e inundaciones costeras durante el Día de Acción de Gracias.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por vientos fuertes para la ciudad de Nueva York, Long Island y gran parte de Nueva Jersey. En algunos sectores de la ciudad se esperan ráfagas de hasta 60 millas por hora, mientras que en la costa de Nueva Jersey podrían alcanzar las 70 millas por hora.

Las precipitaciones también representan un riesgo. Se pronostican entre una y tres pulgadas de lluvia en la mayor parte de la región, aunque algunas zonas de Nueva Jersey podrían acumular hasta cuatro pulgadas.

A esto se suma la amenaza de inundaciones por las mareas, con episodios de intensidad moderada y localmente importante en las costas de Nueva York, Long Island y Connecticut.

En Nueva Jersey, la gobernadora Mikie Sherrill declaró el estado de emergencia ante la llegada de la tormenta.

Fuertes vientos, lluvias e inundaciones costeras explican la decisión de Macy’s. | Foto: AFP

¿Cuándo será el desfile de Thanksgiving de Macy’s en Nueva York?

El evento se realizará el sábado 28 de noviembre, en lugar del jueves 26, como estaba previsto inicialmente. Macy’s indicó que espera que el espectáculo comience a las 8:30 a.m.

En un comunicado, un portavoz de la compañía explicó que la seguridad de los participantes y espectadores es la principal prioridad de la organización.

“Debido a las condiciones meteorológicas severas previstas, la edición número 100 del Macy’s Thanksgiving Day Parade se trasladará al sábado 28 de noviembre”, señaló la empresa.

Macy’s también informó que trabaja en los ajustes logísticos necesarios para hacer posible el cambio y que compartirá más detalles cuando estén definidos. Asimismo, agradeció a los miles de voluntarios, artistas y colaboradores que hacen posible el espectáculo cada año.

¿Es la primera vez que se suspende el desfile de Thanksgiving de Macy’s?

Aunque el desfile nunca antes había sido trasladado a otra fecha, sí tuvo que cancelarse en tres ocasiones durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1942 y 1944.

Sin embargo, esta es la primera vez en sus 100 ediciones que el icónico espectáculo cambia de día. La decisión representa un hecho inédito para una tradición que reúne cada año a millones de espectadores en las calles de Nueva York y frente a las pantallas de televisión.

¿Qué artistas iban a presentarse en el desfile de Macy’s?

La edición número 100 tenía prevista la participación de reconocidos artistas y agrupaciones musicales de diferentes géneros. Entre los nombres anunciados figuraban:

Natasha Bedingfield

Mckenna Grace

Wyclef Jean

JoJo

Megan Moroney

Leslie Odom Jr.

Keke Palmer

Queen Latifah

Raye

Teddy Swims

Smash Mouth

La organización todavía trabaja en los detalles operativos del cambio de fecha y se espera que comunique más información sobre el desarrollo del espectáculo.

Esta es una noticia en desarrollo. La información puede actualizarse conforme Macy’s y las autoridades de Nueva York anuncien nuevas medidas.