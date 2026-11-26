Cuando parecía que los ciudadanos y turistas de Nueva York iban a disfrutar el Desfile de Acción de Gracias de Macy’s este jueves 26 de noviembre, la cadena de grandes almacenes anunció que su icónico evento será postergado al sábado 28 del mes indicado debido a las severas condiciones meteorológicas presentadas en la ciudad durante la presente fecha . ¿Se trata de la primera vez o anteriormente se ha registrado ciertas situaciones que complicaron el desarrollo de este desfile? Para conocer la respuesta, te invito a leer este artículo informativo.

El anuncio fue realizado por Macy’s mediante un comunicado, señalando que la postergación de su tradicional desfile se debe al panorama climático previsto para hoy en NYC; su propósito fue resguardar la integridad de los visitantes.

“Agradecemos a los miles de voluntarios, artistas y colaboradores que hacen posible la magia de la que disfrutan millones de personas cada año. Esperamos celebrar juntos el sábado (28 de noviembre)”, se lee.

Para el miércoles 25, se estaba planificado el inflado de globos, pero tuvo que ser postergado ante las condiciones meteorológicas que se registraron en Nueva York. (Crédito: AP Photo / Yuki Iwamura) / Yuki Iwamura

La sorpresiva medida proviene ante los reportes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), resaltando que Nueva York está bajo alerta de vientos fuertes e inundaciones costeras desde este jueves hasta el viernes 27 de noviembre.

Por su parte, los funcionarios de gestión de emergencias de NYC añadieron que la “Gran Manzana” se verá afectada por ráfagas de vientos de entre 50 y 60 millas por hora, además de vientos sostenidos con una velocidad máxima de 38 millas por hora.

Con lo señalado, los funcionarios de Nueva York y Macy’s coincidieron que este sábado 28 de noviembre sería la fecha adecuada para realizar el Desfile de Acción de Gracias por parte de la cadena de grandes almacenes.

Muchas personas consideran que el cambio de fecha del tradicional desfile solo ha logrado que se pierda la "magia". (Crédito: Don EMMERT / AFP) / DON EMMERT

¿Anteriormente se aplazó o se registró complicaciones durante el Desfile de Acción de Gracias de Macy’s?

Muchos residentes y turistas situados en Nueva York fijan el 26 de noviembre como una fecha especial, pues cada año se aprecia este tradicional desfile de Macy’s por Thanksgiving; sin embargo, este año fue la excepción, pese a que se trataba de la edición número 100.

Posiblemente te preguntes si antes ha ocurrido un hecho similar relacionado con este evento, pero, hasta la fecha, esta sería la primera vez que el Desfile de Acción de Gracias de Macy’s se posterga, aunque sí se ha registrado una suspensión y ciertas complicaciones mientras se desarrollaba este espectáculo.

Entre 1942 y 1944, el desfile tuvo que ser suspendido a causa de la Segunda Guerra Mundial.

En 1971, NYC presentó condiciones meteorológicas adversas, ocasionando que los tradicionales globos se mantengan en tierra, aunque las carrozas y las bandas musicales continuaron su trayecto.

En 1997, el desfile de Macy’s registró un grave accidente. En dicha fecha, el globo The Cat in the Hat impactó contra un poste de alumbrado en Manhattan, ocasionando que la estructura metálica se desprendiera y deje heridas a cuatro personas; una de ellas quedó en coma por 24 días.