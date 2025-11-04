El icónico Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s volverá a llenar de color, música y fantasía las calles de Nueva York este 27 de noviembre, dando inicio oficial a la temporada navideña. Desde las primeras horas de la mañana, millones de personas se reunirán, en persona y frente a las pantallas, para disfrutar de uno de los espectáculos más esperados del año, transmitido en vivo por NBC y Peacock.

Este 2025, la cita promete ser inolvidable: globos gigantes, carrozas espectaculares, artistas de talla internacional y, por supuesto, la esperada aparición de Santa Claus marcarán un evento lleno de energía, cultura y nostalgia. Además, el desfile servirá como antesala al centenario de Macy’s Parade, lo que ha inspirado a los organizadores a recuperar algunos de los globos más queridos de ediciones pasadas.

Millones de personas seguirán el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2025 desde las calles de Nueva York y por televisión. | Crédito: AFP

Entre las estrellas confirmadas destacan:

Ciara

Foreigner

Lil Jon

Kool & the Gang

Busta Rhymes

Mickey Guyton

Teyana Taylor

Ellos aportarán ritmos diversos que van desde el pop y el soul hasta el hip-hop y el country. La jornada también celebrará el fenómeno de la cultura pop “KPop Demon Hunters”, con la presencia de sus cantantes principales y de los entrañables personajes Derpy Tiger y Sussie, que sobrevolarán la ciudad como nuevos globos del desfile.

KPop Demon Hunters será una de las grandes atracciones del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2025. | Crédito: Macy’s

El evento reunirá a un ecléctico grupo de figuras del entretenimiento: desde la bailarina de ballet Tiler Peck hasta el popular conductor de YouTube Sean Evans, junto a las artistas Audrey Nuna, EJAE y Rei Ami del grupo ficticio HUNTR/X, protagonistas del exitoso K-pop de Netflix que ha conquistado las listas de Billboard.

El recorrido incluirá 32 globos, tres globos aerostáticos, 27 carrozas, 33 grupos de payasos y 11 bandas de música, además de la tradicional apertura de Savannah Guthrie, Hoda Kotb y Al Roker, conductores del programa Today.

Los escenarios de Broadway también tendrán su espacio con presentaciones especiales de los elencos de Buena Vista Social Club, Just in Time y Ragtime. Las legendarias Radio City Rockettes volverán a deslumbrar con su precisión y elegancia, mientras atletas como Ilia Malinin, tricampeona nacional de patinaje artístico, y el paralímpico Jack Wallace aportarán un toque deportivo a la celebración.

El desfile también estrenará cuatro nuevos globos, entre ellos Buzz Lightyear, Pac-Man, Mario de Super Mario Bros. y una carroza gigante inspirada en “Shrek”, con una cebolla de 32 pies y ocho personajes del famoso universo animado. Como guiño al próximo centenario, regresarán figuras clásicas como la trucha arcoíris, el Hipopótamo Feliz Triple Stack, Wigglefoot y Freida, la perrita salchicha.

En cuanto a las carrozas, debutarán seis nuevas creaciones de marcas y franquicias como Holland America Line, Lego, los chocolates Lindt, “Stranger Things” y Serta, con un simpático grupo de ovejas que intentarán dormir durante todo el recorrido.

Los artistas del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2025 llevarán ritmo, energía y diversidad musical a cada carroza del evento. | Crédito: Macy’s

El lineup se completa con nombres como Debbie Gibson, Drew Baldridge, Matteo Bocelli, Colbie Caillat, Gavin DeGraw, Meg Donnelly, Christopher Jackson, Darlene Love, Roman Mejia, Taylor Momsen, Calum Scott, Shaggy, Lauren Spencer Smith y Luísa Sonza, quienes interpretarán algunos de los temas más esperados del año.

Como cada edición, las bandas de música escolares y comunitarias serán el alma del desfile, con representantes de Carolina del Sur, California, Texas, Arizona, Nuevo Hampshire, Misisipi, Alabama, Pensilvania y Santiago de Panamá, además de la tradicional participación de la banda del Departamento de Policía de Nueva York.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!