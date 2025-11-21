Una vez más, Nueva York será escenario de la 99ª edición del Desfile de Acción de Gracias de Macy’s, que se llevará a cabo este jueves 27 de noviembre, día en el que se veremos enormes globos y varios números musicales de Broadway. Entre las novedades que habrá este año está la presentación estelar de siete carrozas inéditas. ¿De cuáles se trata? Descúbrelo en esta nota.

Se estima que 3,5 millones de personas verán el desfile en vivo con acceso gratuito a lo largo de 2.5 millas el jueves de Thanksgiving y otros 30 millones seguirán todo a través de las pantallas, gracias a NBC, Peacock y Telemundo, este último hará una transmisión en español para la comunidad latina.

Esta fotografía de archivo del 25 de noviembre de 2004 muestra a Bob Esponja durante el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's en la ciudad de Nueva York el 21 de enero de 2005 (Foto: Timothy A. Clary / AFP)

LAS CARROZAS INÉDITAS DEL DESFILES DE ACCIÓN DE GRACIAS DE MACY’S

Como lo mencionamos, serán siete carrozas que debutarán en el desfile más esperado del año. Se trata de:

La Tierra de Hielo y Maravillas, de Holland America Line

Montaña Invernal Fantástica, de LEGO Group Lego

La carroza de Brick-tastic Winter Mountain de The LEGO Group lista para el desfile de Acción de Gracias de Macy´s (Foto: Telemundo 47 / YouTube)

Salón de Baile del Maestro Chocolatero, de Lindt

Invasión del Mundo del Revés: Stranger Things, de Netflix. Tendrá su propio Demogorgon.

La carroza de Stranger Things de Netflix lista para el desfile de Acción de Gracias de Macy´s (Foto: Telemundo 47 / YouTube)

Generador de Sueños de las Ovejas Contando, de Serta

Día de Acción de Gracias con Amigos en POPCITY de Pop Mart.

The Littlest Float from (Goldfish). Se trata de la carroza más pequeña de todas, pues mide 12 pulgadas, el cual será manejada con un control remoto.

Estas nuevas carrozas se unirán a la selección de las favoritas del público, junto con el Trineo de Santa. Asimismo, se dio a conocer que en total se lanzarán 200 libras de confeti para acompañar este gran espectáculo.

¿CUÁL ES EL HORARIO DEL DESFILE DEL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS DE MACY’S?

El desfile de Acción de Gracias de Macy´s este 2025 es el 27 de noviembre. Comienza a las 8:30 horas en el lado oeste de Central Park (a la altura de la calle 77) y desciende por la 6th Avenue hasta su destino final en Macy’s Herald Square (calle 34).

A quienes irán a ver este espectáculo, se les recomienda ir temprano y evitar el área entre la 34th y la 38th St., que está reservada para las retransmisiones televisivas.

¿CÓMO SEGUIR POR TELEVISIÓN EL DESFILE?

La transmisión completa del desfile estará disponible por NBC y Peacock desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. (hora del Este).

Para la comunidad latina, Telemundo hará una transmisión especial del desfile en español. este comenzará a las 8:30 horas (Este).

