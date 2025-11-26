En Estados Unidos hay muchas fechas importantes. Una de ellas es el Día de Acción de Gracias o ‘Thanksgiving Day’, que este año se celebrará el jueves 27 de noviembre. En esa fecha, miles de familias se reúnen para compartir una cena especial, pero cabe destacar que, antes de la misma, muchos asisten al Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s (‘Macy’s Thanksgiving Day Parade’), que llena de color, música y fantasía las calles de Nueva York. Justamente, en esta nota vas a poder conocer qué estrellas se han unido al elenco de la edición de 2025.
¿A qué hora inicia y a qué hora concluye el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2025?
Es importante que tengas en cuenta que el desfile, de acuerdo a La Nación, está programado para iniciar a las 8:30 y concluir a las 12:00 (horas de Nueva York). Además, la transmisión del evento estará a cargo de la cadena de televisión NBC y el servicio de streaming Peacock.
La ruta del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2025
Según la página oficial del ‘Macy’s Thanksgiving Day Parade’, el desfile comenzará en la esquina de la 77th Street con Central Park West. Todo continuará dando vuelta en dirección a Columbus Circle para luego voltear nuevamente en la 6th Avenue. El recorrido acabará cuando se llegue a la 34nd Street.
Artistas invitados al Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2025
Habiéndote indicado lo anterior, te digo que el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2025 contará con sus clásicas carrozas elaboradas, bandas de música, enormes globos de helio, y por supuesto, la participación de varias estrellas, de acuerdo al propio ‘line up’ del evento. A continuación, te las mencionaré.
- Busta Rhymes
- Calum Scott
- Christopher Jackson
- Ciara
- Colbie Caillat
- Darlene Love
- Debbie Gibson
- Drew Baldridge
- EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, las voces cantantes de HUNTR/X de KPOP DEMON HUNTERS
- Foreigner
- Gavin DeGraw
- Jewel
- Kool & the Gang
- Lauren Spencer Smith
- Lil Jon
- Luísa Sonza
- Matteo Bocelli
- Meg Donnelly
- Mickey Guyton
- Mr. Fantasy
- Roman Mejia
- Russell Dickerson
- Shaggy
- Taylor Momsen
- Teyana Taylor
- Tiler Peck
Las bandas que se presentarán en el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2025
Si también tienes ganas de saber qué bandas musicales ‘gritarán presente’ en el evento del próximo jueves 27 de noviembre, mucha atención a la siguiente lista.
- Alcorn State University ‘Sounds of Dyn-O-Mite’
- Catawba Ridge High School Marching Band
- Damien Spartan Regiment
- La Banda de Música La Primavera
- L.D. Bell Blue Raider Band
- Macy’s Great American Marching Band
- New York City Police Department Marching Band
- Northern Arizona University Lumberjack Marching Band
- The Spartans Drum and Bugle Corps
- The Temple University Diamond Band
- University of North Alabama Marching Pride
Cabe mencionar que Macy’s es una de las cadenas de grandes almacenes más importantes de Estados Unidos. El desfile, que es organizado por la propia empresa desde 1924, se considera como uno de los eventos más esperados del Día de Acción de Gracias. Si tienes la oportunidad de verlo en vivo y en directo, no la desaproveches.