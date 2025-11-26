En Estados Unidos hay muchas fechas importantes. Una de ellas es el Día de Acción de Gracias o ‘Thanksgiving Day’, que este año se celebrará el jueves 27 de noviembre. En esa fecha, miles de familias se reúnen para compartir una cena especial, pero cabe destacar que, antes de la misma, muchos asisten al Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s (‘Macy’s Thanksgiving Day Parade’), que llena de color, música y fantasía las calles de Nueva York. Justamente, en esta nota vas a poder conocer qué estrellas se han unido al elenco de la edición de 2025.

¿A qué hora inicia y a qué hora concluye el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2025?

Es importante que tengas en cuenta que el desfile, de acuerdo a La Nación, está programado para iniciar a las 8:30 y concluir a las 12:00 (horas de Nueva York). Además, la transmisión del evento estará a cargo de la cadena de televisión NBC y el servicio de streaming Peacock.

La ruta del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2025

Según la página oficial del ‘Macy’s Thanksgiving Day Parade’, el desfile comenzará en la esquina de la 77th Street con Central Park West. Todo continuará dando vuelta en dirección a Columbus Circle para luego voltear nuevamente en la 6th Avenue. El recorrido acabará cuando se llegue a la 34nd Street.

El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s es famoso por sus enormes globos de helio de personajes de dibujos animados y cultura popular. (Foto: Charly Triballeau / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

Artistas invitados al Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2025

Habiéndote indicado lo anterior, te digo que el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2025 contará con sus clásicas carrozas elaboradas, bandas de música, enormes globos de helio, y por supuesto, la participación de varias estrellas, de acuerdo al propio ‘line up’ del evento. A continuación, te las mencionaré.

Busta Rhymes

Calum Scott

Christopher Jackson

Ciara

Colbie Caillat

Darlene Love

Debbie Gibson

Drew Baldridge

EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, las voces cantantes de HUNTR/X de KPOP DEMON HUNTERS

Foreigner

Gavin DeGraw

Jewel

Kool & the Gang

Lauren Spencer Smith

Lil Jon

Luísa Sonza

Matteo Bocelli

Meg Donnelly

Mickey Guyton

Mr. Fantasy

Roman Mejia

Russell Dickerson

Shaggy

Taylor Momsen

Teyana Taylor

Tiler Peck

El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s marca el inicio de la temporada navideña. (Foto: David Dee Delgado / AFP) / DAVID DEE DELGADO

Las bandas que se presentarán en el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2025

Si también tienes ganas de saber qué bandas musicales ‘gritarán presente’ en el evento del próximo jueves 27 de noviembre, mucha atención a la siguiente lista.

Alcorn State University ‘Sounds of Dyn-O-Mite’

Catawba Ridge High School Marching Band

Damien Spartan Regiment

La Banda de Música La Primavera

L.D. Bell Blue Raider Band

Macy’s Great American Marching Band

New York City Police Department Marching Band

Northern Arizona University Lumberjack Marching Band

The Spartans Drum and Bugle Corps

The Temple University Diamond Band

University of North Alabama Marching Pride

Cabe mencionar que Macy’s es una de las cadenas de grandes almacenes más importantes de Estados Unidos. El desfile, que es organizado por la propia empresa desde 1924, se considera como uno de los eventos más esperados del Día de Acción de Gracias. Si tienes la oportunidad de verlo en vivo y en directo, no la desaproveches.