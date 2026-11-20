Este jueves 26 de noviembre se celebrará el Thanksgiving en Estados Unidos , una fecha sumamente importante para esta nación. Sin embargo, se espera con ansías el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2026 en la ciudad de Nueva York. De residir en la “Gran Manzana”, se trata de un espectáculo que no debes perdértelo. A continuación, te contaré por dónde avanzará el recorrido, cuáles son los horarios clave y qué recomendaciones debes seguir para disfrutarlo mejor.

Se trata del centésimo desfile anual del Día de Acción de Gracias de Macy’s. En dicho día, los asistentes podrán presenciar un récord de 100 elementos inflables —incluyendo nuevos globos— que desfilarán por todo el trayecto.

En caso quieras presenciar este espectáculo, te brindaré todos los detalles mediante la información compartida por el portal web del Central Park .

Cuál es la ruta del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2026 en Nueva York

Se trata de un desfile que cautiva a miles de asistentes cada año en Nueva York. (Crédito: Gordon Donovan / NurPhoto via AFP) / GORDON DONOVAN

Este evento iniciará desde el Upper West Side de Manhattan para culminar en la tienda de insignia de Macy’s, situada en Herald Square, calle 34. Presta atención a los puntos detallados a continuación:

Punto de partida : Calle 77 Oeste y Central Park West.

: Calle 77 Oeste y Central Park West. Desde Central Park West : El desfile se desplazará hacia el sur por Central Park West durante 18 cuadras hasta Columbus Circle.

: El desfile se desplazará hacia el sur por Central Park West durante 18 cuadras hasta Columbus Circle. Desde Columbus Circle : El desfile gira hacia Central Park South y se dirige hacia el este hasta la 6ª Avenida.

: El desfile gira hacia Central Park South y se dirige hacia el este hasta la 6ª Avenida. Desde Central Park South y la 6ª Avenida : El desfile gira hacia la 6ª Avenida y se dirige hacia el sur hasta la calle 34.

: El desfile gira hacia la 6ª Avenida y se dirige hacia el sur hasta la calle 34. Sexta Avenida : El desfile avanza hacia el sur por la Sexta Avenida durante 25 cuadras hasta la calle 34.

: El desfile avanza hacia el sur por la Sexta Avenida durante 25 cuadras hasta la calle 34. Calle 34 : El desfile gira hacia el oeste en la calle 34 hasta la 7ª Avenida.

: El desfile gira hacia el oeste en la calle 34 hasta la 7ª Avenida. Punto final : Macy’s Herald Square en la calle 34 y la 7ª Avenida.

Cuál es el horario del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2026 en Nueva York

El portal Central Park confirmó que este espectáculo para grandes y chicos se realizará durante el Día de Acción de Gracias entre las 8:30 a.m. hasta las 12 p.m. (hora local del Este).

Con lo señalado, es importante que todo residente de NYC o turista esté antes de la hora señalada para que tenga una excelente posición para presenciar este desfile.

En caso no puedas asistir, pero deseas presenciar el desfile de Macy’s, también lo transmitirán televisivamente; NBC, Telemundo y Peacock se encargarán de compartir cada momento de este evento desde las 8:30 a.m. en todos los husos horarios .

Consejos para disfrutar del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2026 en Nueva York

El personaje de los Minios estuvo presente en el Desfile de Acción de Gracias de Macy's en el 2025. (Crédito: Neil Constantine / NurPhoto via AFP) / NEIL CONSTANTINE

Tal como te indiqué anteriormente, es necesario acudir con tiempo de anticipación —al menos dos horas antes— a cualquiera de los puntos señalados para tomar una buena posición. Ten en cuenta que no debes realizar algún pago, ya que presenciar este desfile es totalmente gratis.

Otro factor a prestar atención es el tiempo en la ciudad de Nueva York. Revisa los pronósticos para dicha fecha, pues es posible que puedan registrarse condiciones climáticas adversas o un descenso drástico de temperaturas.

De esperarse un clima gélido, vístete con ropa abrigadora y en capas. De esa manera, podrás amortiguar el frío.

Como este evento dura aproximadamente 4 horas, te aconsejo que lleves contigo un asiento, ya sea una silla de camping o inflable, para evitar dolor en la planta de los pies.

Cómo presenciar el inflado de globos para el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2026 en Nueva York

En caso quieras visualizar el proceso de inflado de los globos que participarán este desfile, puedes dirigirte hacia los alrededores del Museo de Historia Natural —situada entre las calles 77 y 81— el miércoles 25 de noviembre en el horario de 1 a 8 p.m. (hora local).