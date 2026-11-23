Este jueves 26 de noviembre, los residentes y turistas de Nueva York tendrán la gran oportunidad de presenciar el clásico Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2026 , caracterizado por el traslado de globos gigantes de personajes reconocidos en la TV y cine, y actuaciones festivas. Si te interesa presenciar este evento, te revelaré todos los detalles en este artículo informativo.

Se trata del centésimo desfile anual, por lo que se tratará de un evento especial para adultos y menores. Lo más llamativo de esta caminata será la presencia de globos nuevos, según lo indicado por Macy’s.

Se espera la aparición de estos nuevos personajes: Mickey, el aprendiz de brujo, Joel Cool y Woodstock, Bluey, Hello Kitty Gran Manzana, Earl la Ardilla, Billie Brightpaw, Underdog y más.

Se trata de un espectáculo que combina arte, música y alegría. (Crédito: David Dee Delgado / AFP) / DAVID DEE DELGADO

A qué hora inicia y cuánto dura el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s de 2026

Tomando en cuenta la información de Central Park , el inicio de este desfile en Nueva York durante el 26 de noviembre será desde las 8:30 a.m. (EST) y finalizará a las 12 p.m. (EST).

Entonces, se prevé que este evento desarrollado por Macy’s dure aproximadamente 3 horas y media, aunque puede extenderse un poco más.

Con lo señalado, es conveniente que acudas con tres y dos horas de anticipación para tomar una buena posición y presenciar en su plenitud este Desfile de Acción de Gracias de Macy’s.

Este desfile suele caracterizarse por la presencia de globos gigantes de caricaturas reconocidas de la TV y cine. (Foto: AFP) / Piero Hatto

Cuál es la ruta del Desfile de Acción de Gracias de Macy’s de 2026

Según el sitio web, el desfile iniciará en el Upper West Side de Manhattan y finalizará en la tienda Macy’s, situada en el Herald Square, ubicada en la calle 34 del barrio mencionado . Si quieres saber más detalles sobre el recorrido, a continuación te comparto algunas de las zonas clave:

Punto de inicio : Calle 77 Oeste y Central Park Oeste

: Calle 77 Oeste y Central Park Oeste Desde Central Park Oeste : El desfile marcha hacia el sur por Central Park Oeste durante 18 cuadras hasta Columbus Circle.

: El desfile marcha hacia el sur por Central Park Oeste durante 18 cuadras hasta Columbus Circle. Desde Columbus Circle : El desfile gira hacia Central Park Sur y se dirige hacia el este hasta la 6ª Avenida.

: El desfile gira hacia Central Park Sur y se dirige hacia el este hasta la 6ª Avenida. Desde Central Park South y la 6ª Avenida : El desfile gira hacia la 6ª Avenida y se dirige hacia el sur hasta la calle 34.

: El desfile gira hacia la 6ª Avenida y se dirige hacia el sur hasta la calle 34. Sexta Avenida : El desfile avanza hacia el sur por la Sexta Avenida durante 25 cuadras hasta la calle 34.

: El desfile avanza hacia el sur por la Sexta Avenida durante 25 cuadras hasta la calle 34. Calle 34 : El desfile gira hacia el oeste en la calle 34 hasta la 7ª Avenida.

: El desfile gira hacia el oeste en la calle 34 hasta la 7ª Avenida. Punto final : Macy’s Herald Square en la calle 34 y la 7ª Avenida.

Esto no significa que los puntos anteriormente señalados sean ideales para posicionarse. Central Park ha brindado un listado de las áreas que todo visitante debe evitar durante el recorrido de este desfile:

Central Park Oeste y Calle 77 Oeste.

Central Park Oeste entre las calles 60 y 59 Oeste.

Central Park Sur entre Columbus Circle y la 6ª Avenida.

Sexta Avenida entre las calles 38 Oeste y 34 Oeste.

Calle 34 Oeste entre la 6ª y la 7ª Avenida.

Con esta información, estarás mejor preparado para presenciar uno de los desfiles más aclamados y visualizados de Estados Unidos. La clave está en acudir con horas de anticipación y, sobre todo, usar prendas abrigadoras ante una posibilidad de descenso de temperaturas.