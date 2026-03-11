Cuando se acerca el 17 de marzo, Nueva York cambia de cara, y no solo en Midtown o alrededor de la Quinta Avenida. Desde temprano se empiezan a ver camisetas verdes en el subway, familias hispanas que viven en Queens o el Bronx llevando a los niños a su primer desfile, trabajadores latinos saliendo de su turno nocturno y quedándose un rato en Manhattan para ver las bandas pasar. El Día de San Patricio se ha convertido en una tradición que ya no pertenece solo a irlandeses: también forma parte de la vida diaria de muchos latinos que viven en la ciudad, desde dominicanos en Washington Heights hasta mexicanos, ecuatorianos y puertorriqueños en barrios como Jackson Heights, Corona o Sunset Park. Cada año, cuando llega el mencionado día, las calles se llenan de verde, las gaitas comienzan a sonar y miles de personas se reúnen para celebrar una de las festividades más antiguas de Estados Unidos vinculadas a la comunidad irlandesa: el desfile por el St. Patrick’s Day. Si alguna vez has estado en la ciudad en esa fecha —o al menos has visto imágenes en redes sociales o en la TV local— sabes que no se trata de una simple celebración: el desfile transforma completamente la famosa Fifth Avenue en un río humano de bandas de música, organizaciones culturales y familias enteras vestidas de verde. Este 2026 el evento vuelve con toda su fuerza, y aquí te cuento lo más importante que debes saber si vives en Nueva York, estás de visita o piensas seguirlo desde otro lugar de Estados Unidos.

¿CUÁNDO SERÁ EL DESFILE DE SAN PATRICIO EN NUEVA YORK 2026?

La celebración mantiene una tradición muy clara: siempre se realiza el mismo día del santo, el 17 de marzo, sin importar si cae entre semana. Eso significa que este año muchas personas que trabajan en la ciudad van a tratar de acomodar sus horarios para al menos ver una parte del desfile, aunque sea unos minutos durante la hora de almuerzo.

Datos clave del evento

Detalle Información Fecha Martes 17 de marzo de 2026 Hora de inicio 11:00 a.m. Duración aproximada Entre 5 y 6 horas Hora estimada de finalización 4:30 p.m. – 5:00 p.m.

Esto significa que, desde media mañana hasta la tarde, el centro de la ciudad se llena de música, banderas irlandesas y miles de participantes marchando. De hecho, este desfile es considerado el más antiguo y grande del mundo, con una historia que se remonta a 1762, incluso antes de la independencia de Estados Unidos, mucho antes de que Nueva York se convirtiera en la ciudad diversa y multicultural que conocemos hoy, donde conviven comunidades irlandesas, latinas, asiáticas y de casi todos los rincones del mundo.

El desfile de San Patricio de Nueva York es un evento muy esperado por millones (Foto: EFE)

¿POR QUÉ CALLES PASARÁ EL DESFILE?

El recorrido del desfile es bastante directo, pero pasa por algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Todo ocurre en el distrito de Manhattan.

Ruta oficial del desfile:

Punto del recorrido Ubicación Inicio Fifth Avenue y 44th Street Punto icónico St. Patrick’s Cathedral (entre las calles 50 y 51) Final Fifth Avenue y 79th Street, cerca de la American Irish Historical Society

La zona frente a la catedral suele ser el punto más concurrido del desfile. Si buscas una buena vista, conviene llegar temprano, especialmente si vienes con niños o personas mayores y quieres estar cerca de las vallas. Muchas personas de la comunidad hispana que viven en los boroughs (Bronx, Queens, Brooklyn) suelen llegar en subway y caminar desde estaciones como 42 St–Bryant Park, Grand Central o 5 Av/53 St, así que es normal ver las aceras llenas desde antes de las 10:00 a.m. Personalmente, siempre recomiendo caminar un poco más hacia el norte, hacia las calles 60 o 70, donde normalmente hay algo más de espacio y el ambiente sigue siendo muy animado, pero con menos presión que en la zona de la catedral.

¿QUIÉN LIDERARÁ EL DESFILE ESTE AÑO?

Cada edición del desfile tiene una figura principal que abre la marcha: el Gran Mariscal. Es una persona muy visible, ya que suele encabezar el desfile rodeado de representantes de la comunidad irlandesa y autoridades locales.

En 2026, ese honor recae en Robert J. McCann, actual presidente del consejo del Irish Arts Center y una figura muy respetada dentro de la comunidad irlandesa-estadounidense. Durante décadas, McCann ha trabajado fortaleciendo los vínculos culturales entre Estados Unidos e Irlanda, apoyando actividades que hoy forman parte de la agenda cultural de la ciudad, especialmente en Manhattan y Queens. Por eso, su elección tiene un valor simbólico importante para quienes participan cada año en esta celebración, incluyendo a muchos neoyorquinos latinos que se acercan al Irish Arts Center para eventos, clases y presentaciones artísticas abiertas al público.

¿QUIÉNES PARTICIPAN EN EL DESFILE?

El evento reúne a más de 150.000 participantes, entre bandas de gaitas, organizaciones comunitarias, escuelas y asociaciones culturales. No es solo un desfile de turistas: también marchan estudiantes, trabajadores, veteranos y familias que han vivido en la ciudad por generaciones.

Entre los grupos más reconocidos que desfilan cada año destacan:

Bandas tradicionales de gaitas

Organizaciones culturales irlandesas

Escuelas y grupos comunitarios

Veteranos y asociaciones militares

El histórico Fighting 69th Infantry Regiment, que tradicionalmente inicia la procesión

El resultado es un desfile que mezcla tradición, historia y orgullo cultural. Esa mezcla se siente muy cercana para muchas comunidades latinas que también celebran sus propias fiestas en Nueva York, como el Desfile Nacional Puertorriqueño en la Fifth Avenue o las celebraciones del Día de la Hispanidad. En el caso de San Patricio, esa conexión se percibe claramente cuando las primeras notas de gaita empiezan a resonar por la avenida y la multitud —irlandeses, latinos, turistas y neoyorquinos de todas partes— responde con aplausos y banderas en alto.

¿DÓNDE VER EL DESFILE SI NO ESTÁS EN NUEVA YORK?

No todo el mundo puede viajar hasta Midtown para vivirlo en persona, pero la buena noticia es que el desfile también se transmite en directo. Esto es especialmente útil para hispanos que viven en otros estados, como New Jersey, Connecticut, Florida o California, y quieren seguir la tradición desde casa.

Opciones para verlo en vivo

Transmisión televisiva en NBC 4 New York

Streaming en la aplicación NBC New York

Sitio oficial del desfile de St. Patrick’s Day de NYC

Plataformas como Roku y Samsung TV Plus

La cobertura comienza a las 11:00 a.m., justo cuando arranca la marcha. Si estás en Estados Unidos, puedes conectarte desde tu teléfono, tablet o smart TV, y muchos hispanos aprovechan para verlo en familia mientras preparan comida en casa o antes de salir al trabajo si tienen turno de tarde.

El Día de San Patricio alegra a millones de neoyorquinos en el mes de marzo (Foto: EFE)

ALGO IMPORTANTE SI PLANEAS ASISTIR

Hay un detalle que muchos visitantes no conocen hasta que ya están allí: no se instalan baños portátiles oficiales a lo largo del recorrido. Por eso, si vas a pasar varias horas viendo el desfile, conviene ubicar previamente baños públicos o establecimientos cercanos donde puedas entrar, especialmente si vas con niños o personas mayores.

Algunas personas suelen usar baños en estaciones del subway cercanas, en cafés, restaurantes o tiendas grandes de la zona (siempre respetando las normas de consumo mínimo y acceso). Vale la pena planificar este punto con anticipación, igual que harías si vas a un concierto al aire libre, un juego de los Yankees o a ver el Thanksgiving Parade.

UN SÍMBOLO CULTURAL EN PLENA QUINTA AVENIDA

El desfile del Día de San Patricio en Nueva York no es solo una fiesta. Es una tradición con más de dos siglos y medio de historia, que cada año reúne a millones de espectadores y reafirma la fuerte presencia de la comunidad irlandesa en la ciudad. Al mismo tiempo, se ha convertido en un evento compartido por muchas otras comunidades, incluida la hispana, que ya ve este día como parte del calendario festivo de la vida en Estados Unidos.

Si vives en Nueva York —o estás llegando recién al país y te estás adaptando a la ciudad— asistir al desfile, aunque sea una vez, ayuda a entender mejor cómo se construye la identidad de esta metrópoli donde conviven tantos orígenes distintos. Y si hay algo que siempre resulta fascinante de este evento es cómo una simple avenida puede convertirse, por unas horas, en un enorme símbolo cultural lleno de música, historia y orgullo que atraviesa generaciones, idiomas y banderas.