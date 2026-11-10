El miércoles 11 de noviembre, Miami-Dade y Broward conmemorarán el Día de los Veteranos con desfiles, ceremonias, un desayuno y encuentros comunitarios. Desde Ocean Drive hasta los parques municipales del sur de Florida, la agenda ofrece alternativas para acompañar a familiares que sirvieron en las Fuerzas Armadas, acudir con niños o sumarse al reconocimiento cerca de casa. Antes de elegir dónde ir, revisa la ubicación, el horario y las condiciones de acceso: algunas actividades requieren reservación, otras contemplan cambios por lluvia y una todavía tiene pendiente confirmar cuándo comenzará.

La mayoría de los homenajes se concentrará en el propio Veterans Day, como se conoce la fecha en inglés. Coral Gables abrirá su programación a las 9 a.m.; Miami Beach iniciará el recorrido a las 11:11 a.m.; mientras Homestead extenderá las propuestas hasta las 5 p.m. En Broward destacan Coral Springs, Sunrise, Pembroke Pines, Tamarac y Hollywood.

El Día de los Veteranos es una festividad muy patriota en Estados Unidos (Foto: AP) / James Quigg

EVENTOS DEL DÍA DE LOS VETERANOS EN MIAMI-DADE

El condado tendrá opciones para quienes prefieren presenciar un acto oficial o compartir varias horas al aire libre. A continuación, encontrarás las sedes, los horarios y las indicaciones para organizar tu visita.

1. Desfile en Miami Beach

Ocean Drive recibirá el desfile organizado por la Ciudad de Miami Beach junto con VFW Post 3559. La marcha partirá a las 11:11 a.m. desde la calle 5 y avanzará diez cuadras hacia el norte, con agrupaciones militares, bandas, estudiantes, negocios y organizaciones comunitarias.

El horario recuerda la undécima hora del undécimo día del undécimo mes, vinculada al armisticio de la Primera Guerra Mundial. Posteriormente, a las 12:15 p.m., Lummus Park albergará una ceremonia con el himno nacional, un momento de silencio y la colocación de una corona floral.

Información Detalles Fecha Miércoles 11 de noviembre de 2026 Inicio del desfile 11:11 a.m. Recorrido Ocean Drive, desde la calle 5 hasta la 15 Ceremonia posterior 12:15 p.m., en Lummus Park Organizadores Ciudad de Miami Beach y VFW Post 3559

Quienes deseen expresar su agradecimiento podrán entregar cartas o tarjetas sin sellar para militares en servicio activo. La recepción funcionará entre las 9 a.m. y el mediodía, dentro de la carpa de registro de Parks and Recreation, ubicada en Lummus Park, a la altura de la calle 5 y Ocean Drive.

2. Ceremonia, desfile y picnic en Homestead

Homestead ofrecerá una jornada que combinará reconocimiento institucional, encuentro comunitario y música. La programación se distribuirá entre Losner Park y el cercano Seminole Theatre, con entrada gratuita.

El desfile anual número 65 ocupará la franja del mediodía. Después llegará el picnic, mientras el concierto de la South Florida Youth Symphony coincidirá con su última hora; conviene tener presente ese cruce antes de decidir cuánto tiempo quedarse.

Actividad Horario del miércoles 11 de noviembre Ceremonia de homenaje 11 a.m. Desfile 12 p.m. a 2 p.m. Picnic comunitario 2 p.m. a 5 p.m. Concierto de la South Florida Youth Symphony 4 p.m. a 5 p.m.

Lugar principal: Losner Park, 104 N. Krome Ave., Homestead.

Sede del concierto: Seminole Theatre.

Entrada: gratuita.

3. Salute to Veterans en Coral Gables

Coral Gables realizará la primera edición de Salute to Veterans en Giralda Plaza. El encuentro reconocerá el servicio militar y las contribuciones de los homenajeados a la comunidad, durante una de las primeras convocatorias de esa mañana en Miami-Dade.

Fecha: miércoles 11 de noviembre.

Horario: de 9 a 11 a.m.

Lugar: Giralda Plaza, Coral Gables.

4. Desayuno para veteranos en North Miami

North Miami organizará un desayuno en el Scott Galvin Community Center para agradecer a quienes sirvieron en las Fuerzas Armadas. Este encuentro requiere reservación, por lo que los interesados deben confirmar asistencia antes de acudir.

Si la convocatoria incluye las siglas RSVP, significa que necesitas responder a la invitación. Para completar ese paso, llama al 305-895-9840.

Información Detalles Fecha Miércoles 11 de noviembre Horario 10 a.m. a 12 p.m. Lugar Scott Galvin Community Center Dirección 1600 NE 126th St., North Miami Reservación Obligatoria, al 305-895-9840

5. Reconocimiento en la University of Miami

La University of Miami celebrará su Veterans Appreciation Day en The Rock Plaza, dentro del campus de Coral Gables. Esta actividad destacará la trayectoria de quienes prestaron servicio militar.

Fecha: miércoles 11 de noviembre.

Horario: de 10 a.m. a 12 p.m.

Lugar: The Rock Plaza.

Dirección: 1306 Stanford Drive, Coral Gables.

EVENTOS DEL DÍA DE LOS VETERANOS EN BROWARD

Las ciudades de Broward concentrarán sus homenajes durante la mañana y al mediodía. Además, Hollywood tiene anunciada una barbacoa cuyo horario específico permanece pendiente en la información consultada.

1. Ceremonia en Coral Springs

La Ciudad de Coral Springs y la Veterans Coalition of Coral Springs rendirán homenaje a los militares en Veterans Park. El acceso a los asientos estará disponible desde las 10:30 a.m.; quince minutos después comenzará el acto.

En caso de lluvia, la convocatoria se trasladará al gimnasio municipal. Antes de salir, verifica cuál será la sede definitiva para evitar dirigirte a una ubicación equivocada.

Fecha: miércoles 11 de noviembre.

Acceso a los asientos: desde las 10:30 a.m.

Inicio: 10:45 a.m.

Lugar: Veterans Park, 8601 Royal Palm Blvd.

Alternativa por lluvia: Coral Springs Gymnasium, 2501 Coral Springs Drive.

2. Homenaje en Sunrise

Sunrise realizará su ceremonia anual en el Civic Center Theatre. La convocatoria comenzará a las 10:30 a.m. y permitirá participar en un reconocimiento oficial dentro de un recinto cubierto.

Información Detalles Fecha Miércoles 11 de noviembre Hora 10:30 a.m. Lugar Sunrise Civic Center Theatre Dirección 10610 W. Oakland Park Blvd., Sunrise

3. Ceremonia en Pembroke Pines

Pembroke Pines celebrará su homenaje anual en Charles F. Dodge City Center Memorial Park. El comienzo está previsto para el mediodía; quienes necesiten detalles adicionales pueden comunicarse al 954-392-2116.

Fecha: miércoles 11 de noviembre.

Hora: 12 p.m.

Lugar: Charles F. Dodge City Center Memorial Park.

Dirección: 601 City Center Way, Pembroke Pines.

Información: 954-392-2116.

4. Barbacoa en Hollywood

Hollywood tiene anunciada una barbacoa en el Corporate Pavilion 12 de T.Y. Park. Aunque figura entre las propuestas del miércoles 11 de noviembre, la agenda consultada no precisa cuándo comenzará ni a qué hora terminará.

Antes de organizar el almuerzo o trasladarte hasta allí, confirma con los responsables las condiciones de asistencia. No conviene asumir que habrá acceso durante toda la jornada.

Fecha: miércoles 11 de noviembre.

Horario: pendiente de confirmación.

Lugar: T.Y. Park, Corporate Pavilion 12.

Dirección: 3300 N. Park Road, Hollywood.

5. Ceremonia gratuita en Tamarac

Tamarac conmemorará la fecha con una ceremonia gratuita en Veterans’ Park. El encuentro comenzará a las 10:30 a.m., por lo que coincidirá con la convocatoria de Sunrise.

Fecha: miércoles 11 de noviembre.

Hora: 10:30 a.m.

Lugar: Veterans’ Park.

Dirección: 7825 Southgate Blvd., Tamarac.

Entrada: gratuita.

¿QUÉ REVISAR ANTES DE ASISTIR?

Si piensas acudir con niños, adultos mayores o alguien que necesita facilidades de acceso, consulta previamente las condiciones del recinto. También conviene elegir una actividad principal antes de combinar destinos entre ambos condados.

Comprueba la fecha. Miami Lakes programó su desfile para el domingo 8; las demás propuestas de esta guía corresponden al miércoles 11.

Confirma tu reservación. El desayuno de North Miami requiere llamar al 305-895-9840.

Revisa los avisos meteorológicos. Coral Springs contempla una sede alternativa bajo techo.

Consulta el horario pendiente. Hollywood todavía no tiene una hora específica publicada en la agenda revisada.

Calcula los traslados. Varias ceremonias coinciden durante la mañana, así que asistir a más de una dependerá de su duración y la distancia.

Planifica el estacionamiento. Si eliges Ocean Drive, revisa las opciones de parqueo y deja margen para acercarte al recorrido.

Verifica posibles modificaciones. Los organizadores pueden ajustar la programación por condiciones del tiempo o motivos operativos.

Antes de salir de casa, revisa los canales oficiales del municipio o la institución responsable. Esa consulta permitirá comprobar cualquier cambio de última hora y organizar la visita con información actualizada.